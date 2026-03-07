Cientistas descobrem "assinatura secreta" do câncer no DNA

Um estudo recente publicado na revista científica Nature Communications revelou que diferentes tipos de células, até mesmo as cancerígenas, tem um padrão único de enzimas metabólicas dentro do núcleo, e que interagem com o DNA. A pesquisa sinaliza para ciência possíveis novos caminhos para combater o câncer.

Os pesquisadores identificaram mais de 200 enzimas metabólicas, boa parte delas responsáveis pela produção de energia nas mitocôndrias, sobre o DNA humano. Essa é a primeira evidência de que as células humanas têm o que os pesquisadores chamam de "impressão digital nuclear".



Mesmo que ainda sejam necessários outros estudos para entender melhor as enzimas, e se elas estão catalisando reações, ativando ou desativando genes ou até fornecendo suporte estrutural. Ainda assim, a pesquisa oferece novas pistas sobre como os diferentes tipos de tumores crescem, se adaptam e resistem ao tratamento.

De acordo com os pesquisadores, muitas dessas enzimas sintetizam componentes essenciais à vida, e a localização nuclear delas, está associada ao reparo do DNA. A equipe realizou a descoberta utilizando um método que isola fisicamente as proteínas ligadas à cromatina, estado natural do DNA nas células humanas.

“A presença no núcleo pode, portanto, influenciar diretamente a forma como as células cancerígenas respondem ao estresse genotóxico, uma característica de muitos tratamentos quimioterápicos. É um mundo totalmente novo para explorar”, afirmou Sara Sdelci, principal autora do estudo e pesquisadora do Centro de Regulação Genômica, no artigo da Nature Communications.

Os pesquisadores também estudaram outras 44 linhagens de células cancerígenas e 10 de células saudáveis de 10 tecidos diferentes. Tradicionalmente, a ciência acredita que o metabolismo e a regulação do genoma sejam sistemas conectados ocasionalmente, na maioria das vezes separados. O que acontece é que o núcleo abriga o genoma enquanto as enzimas metabólicas geram energia para as células nas mitocôndrias e no citoplasma.

Quando o estudo revelou que as enzimas metabólicas parecem ser participantes ativas na biologia nuclear, os pesquisadores tiveram uma grande surpresa. Eles puderam ver que 7% de todas as proteínas encontradas ligadas à cromatina eram enzimas metabólicas, o que mostra que o núcleo das células tem o próprio “mini metabolismo independente”.

O número de enzimas pode variar de acordo com o tipo do câncer, nas células de câncer de mama, por exemplo, enzimas de fosforilação oxidativa são comuns, mas ausentes nas células de câncer de pulmão. Ainda assim, o que os pesquisadores observaram foi um padrão semelhante entre os tecidos analisados, que demonstraram uma natureza específica da doença no metabolismo nuclear.

A descoberta traz novas questões aos estudos e debates sobre o funcionamento dos tratamentos contra os diferentes tipos de câncer. De acordo com os autores do estudo, a nova pesquisa é a primeira evidência global de que o núcleo está repleto de enzimas metabólicas. Para eles, mapear a localização e a função dessas enzimas a longo prazo poderá ajudar a identificar novos diagnósticos e vulnerabilidades que medicamentos anticancerígenos podem explorar.



*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer