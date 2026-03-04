Câncer cerebral: conheça os principais sintomas e avanços no tratamento da doença de Annabel Schofield

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A morte da atriz Annabel Schofield, aos 62 anos, em decorrência de um câncer cerebral, trouxe novamente os holofotes para uma das doenças mais complexas da medicina. O diagnóstico, muitas vezes tardio, e o tratamento desafiador reforçam a importância de conhecer os sinais que o corpo emite e entender os avanços que trazem novas esperanças.

O câncer cerebral ocorre quando células anormais crescem de forma descontrolada no cérebro, formando tumores que podem ser benignos ou malignos. Os tumores malignos são mais agressivos e podem se espalhar, interferindo nas funções vitais do corpo, como pensamento, controle motor e sentidos.

Leia Mais

Principais sintomas do câncer cerebral

Os sinais variam conforme a localização e o tamanho do tumor. A pressão que ele exerce sobre o cérebro costuma ser a principal causa dos sintomas. Ficar atento a mudanças repentinas e persistentes é fundamental, e procurar um médico ao identificar qualquer um desses sinais é crucial para um diagnóstico precoce. Os alertas mais comuns incluem:

Dores de cabeça: geralmente mais fortes pela manhã e que não melhoram com analgésicos comuns.

Convulsões: episódios de atividade elétrica anormal no cérebro, que podem causar movimentos involuntários.

Alterações neurológicas: dificuldade para falar, perda de equilíbrio, visão dupla ou embaçada e fraqueza em um lado do corpo.

Mudanças de comportamento: alterações súbitas de humor, confusão mental, sonolência excessiva ou perda de memória.

O diagnóstico é confirmado por meio de exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, que permitem visualizar a estrutura cerebral em detalhes. Em muitos casos, uma biópsia é necessária para determinar o tipo exato de tumor.

Avanços no tratamento

O tratamento do câncer cerebral é um grande desafio, mas novas abordagens têm melhorado a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. A cirurgia para remoção do tumor continua sendo um dos principais caminhos, muitas vezes combinada com radioterapia e quimioterapia para eliminar células cancerígenas remanescentes.

Nos últimos anos, a medicina registrou avanços significativos. A terapia-alvo, por exemplo, utiliza medicamentos que atacam especificamente as células doentes, preservando as saudáveis. Outra frente promissora é a imunoterapia, que estimula o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater o câncer.

Essas novas terapias, junto com técnicas cirúrgicas mais precisas e radioterapia mais focada, oferecem um horizonte mais otimista, transformando um diagnóstico antes visto como uma sentença em uma condição que pode ser gerenciada com tratamentos cada vez mais eficazes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.