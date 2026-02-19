Perimenopausa sem tabu: livro explica essa fase da vida da mulher

"Viver na menopausa ainda assusta muitas mulheres, por todos os significados atrelados a ela. Envelhecimento do corpo, esquecimentos, perda de vitalidade, adoecimentos, separações, lutos e finitude são vivências associadas a esse período. É fato que a meia-idade traz consigo eventos de ordem biológica, emocional, relacional e cultural desafiantes para viver bem. Mas, pensando na pós-menopausa a longo prazo, ainda teremos muito tempo para viver."

A ginecologista e óloga Andréa Rufino desmistifica tabus e mostra como mais saúde e qualidade de vida nesta fase hormonal da mulher.

De acordo com Rufino, aproximadamente 75% das mulheres na menopausa não recebem tratamento adequado para seus sintomas e, por muito tempo, este período foi associado ao desconforto e à ideia de perda.

Por isso, segundo ela, é a partir dessa necessidade de desmistificar o envelhecimento feminino, que nasce Menopausa, muito prazer, escrito por Rufino.

a especialista destaca que o livro é embasado em evidências científicas e na prática clínica, conduzindo a leitora pelos ciclos da vida reprodutiva, da menarca à pós-menopausa. Para explicar de forma direta como as mudanças hormonais impactam o corpo, a mente, as emoções e a sexualidade Rufino detalha temas como perimenopausa, terapias hormonais e não hormonais, prevenção de doenças cardiovasculares e ósseas, diabetes, dietas que ajudam a reduzir os sintomas, saúde do sono e cuidados com o assoalho pélvico. Além de orientar sobre a importância de registrar alterações nos ciclos menstruais e buscar acompanhamento adequado, reforçando que sentir desconforto não deve ser normalizado.

A médica aborda a menopausa a partir da realidade das mulheres brasileiras, ao destacar como essa fase ainda é atravessada por desinformação, silenciamento e dificuldade de acesso a diagnóstico e tratamento adequados

Rufino mostra que muitos sintomas são naturalizados ou tratados de forma isolada, sem que a transição hormonal seja reconhecida como causa central, o que prolonga o desconforto e atrasa o cuidado. Ao contextualizar desigualdades sociais e raciais que impactam diretamente essa vivência no Brasil, a obra rompe com a lógica de tratar essa fase como perda ou declínio e propõe a menopausa como um rito de passagem, um período fértil para autoconhecimento, prazer e reinvenção.

Menopausa, muito prazer reforça que a ausência menstrual não é um evento passivo, mas um processo que pede participação ativa da mulher nas decisões sobre o próprio corpo. A óloga apresenta caminhos práticos para atravessar essa fase com mais clareza, como ajustes no estilo de vida, atenção aos sinais físicos e emocionais, prevenção de doenças e construção de uma relação mais honesta com o envelhecimento. "Ao valorizar a escuta do corpo e o acesso à informação de qualidade, o livro mostra que a maturidade pode ser um tempo de fortalecimento da saúde, ampliação do prazer e consolidação da autonomia feminina", avalia a médica.

