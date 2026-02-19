Assine
overlay
Início Bem viver
AO REDOR DOS 35 ANOS

Perimenopausa sem tabu: livro explica essa fase da vida da mulher

O impacto vai além do desconforto: a ausência de diagnóstico pode atrasar a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e ósseas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/02/2026 10:12

compartilhe

SIGA
x
Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar
Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar crédito: Tupi

Segundo a ginecologista e sexóloga Andréa Rufino, autora do livro Menopausa, muito prazer, a perimenopausa  é marcada por flutuações hormonais intensas, que provoca alterações no ciclo menstrual, sono, humor, coração e cognição, muitas vezes confundidas com estresse ou transtornos emocionais, como depressão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 



O impacto vai além do desconforto: a ausência de diagnóstico pode atrasar a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e ósseas. Diagnosticar a perimenopausa precocemente é abrir uma janela de oportunidade para tratamento, qualidade de vida e envelhecimento saudável, sem perder também a libido.

 

"Viver na menopausa ainda assusta muitas mulheres, por todos os significados atrelados a ela. Envelhecimento do corpo, esquecimentos, perda de vitalidade, adoecimentos, separações, lutos e finitude são vivências associadas a esse período. É fato que a meia-idade traz consigo eventos de ordem biológica, emocional, relacional e cultural desafiantes para viver bem. Mas, pensando na pós-menopausa a longo prazo, ainda teremos muito tempo para viver."
(Menopausa, muito prazer, p. 160)

 

A ginecologista e sexóloga Andréa Rufino desmistifica tabus e mostra como ter mais saúde e qualidade de vida nesta fase hormonal da mulher.

De acordo com Rufino, aproximadamente 75% das mulheres na menopausa não recebem tratamento adequado para seus sintomas e, por muito tempo, este período foi associado ao desconforto e à ideia de perda.

Leia Mais

"Hoje se revela também como um tempo de transformações profundas no corpo, na escuta de si mesma e na forma de se relacionar com ele. Ondas de calor, alterações no sono, mudanças no humor e na libido fazem parte dessa etapa, que ainda é cercada de desinformação, tabu e silêncio. Compreender o que acontece no organismo se torna um passo essencial para atravessar essa fase de transformações com mais segurança, autonomia, prazer e qualidade de vida", explica a médica.

Por isso, segundo ela, é a partir dessa necessidade de desmistificar o envelhecimento feminino, que nasce Menopausa, muito prazer,  escrito  por Rufino.

a especialista destaca que o livro é embasado em evidências científicas e na prática clínica, conduzindo a leitora pelos ciclos da vida reprodutiva, da menarca à pós-menopausa. Para explicar de forma direta como as mudanças hormonais impactam o corpo, a mente, as emoções e a sexualidade Rufino detalha temas como perimenopausa, terapias hormonais e não hormonais, prevenção de doenças cardiovasculares e ósseas, diabetes, dietas que ajudam a reduzir os sintomas, saúde do sono e cuidados com o assoalho pélvico. Além de orientar sobre a importância de registrar alterações nos ciclos menstruais e buscar acompanhamento adequado, reforçando que sentir desconforto não deve ser normalizado.

A médica aborda a menopausa a partir da realidade das mulheres brasileiras, ao destacar como essa fase ainda é atravessada por desinformação, silenciamento e dificuldade de acesso a diagnóstico e tratamento adequados

Rufino mostra que muitos sintomas são naturalizados ou tratados de forma isolada, sem que a transição hormonal seja reconhecida como causa central, o que prolonga o desconforto e atrasa o cuidado. Ao contextualizar desigualdades sociais e raciais que impactam diretamente essa vivência no Brasil, a obra rompe com a lógica de tratar essa fase como perda ou declínio e propõe a menopausa como um rito de passagem, um período fértil para autoconhecimento, prazer e reinvenção.

Menopausa, muito prazer reforça que a ausência menstrual não é um evento passivo, mas um processo que pede participação ativa da mulher nas decisões sobre o próprio corpo. A sexóloga apresenta caminhos práticos para atravessar essa fase com mais clareza, como ajustes no estilo de vida, atenção aos sinais físicos e emocionais, prevenção de doenças e construção de uma relação mais honesta com o envelhecimento. "Ao valorizar a escuta do corpo e o acesso à informação de qualidade, o livro mostra que a maturidade pode ser um tempo de fortalecimento da saúde, ampliação do prazer e consolidação da autonomia feminina", avalia a médica.

Ficha técnica

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Título: Menopausa, muito prazer
Subtítulo: Uma jornada de aprendizado, autocuidado e empoderamento
Autora: Andréa Rufino
Número de páginas: 256

Sobre a autora: Andréa Rufino é médica ginecologista, especialista em Sexologia Clínica, Doutora em Ciências, professora universitária e autora de artigos sobre saúde e sexualidade feminina. Formada em Análise Psicodramática, fundou a Casa das Mulheres, onde desenvolve projetos, facilita grupos, acolhe e atende mulheres em busca de saúde integral.

Tópicos relacionados:

menopausa perimenopausa saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay