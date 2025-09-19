Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar
Mudanças hormonais, ciclos irregulares e impacto emocional marcam essa etapa da vida feminina
A partir dos 40 anos, muitas mulheres começam a perceber mudanças físicas e emocionais que indicam o início da perimenopausa, fase de transição que antecede a menopausa. Irregularidade menstrual, ondas de calor, insônia e variações de humor são alguns dos sinais mais comuns.
Segundo o ginecologista Philippe Godefroy, o diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e histórico menstrual. "Exames como FSH, estradiol e LH podem ajudar, mas a observação dos sinais é fundamental", explica o especialista. Já a menopausa é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruar, geralmente por volta dos 50 anos.
Principais sintomas da perimenopausa
- Irregularidade no ciclo menstrual
- Ondas de calor (fogachos) e sudorese noturna
- Insônia, cansaço e fadiga
- Ressecamento vaginal e dor na relação
- Queda da libido
- Ganho de peso e alterações no metabolismo
- Alterações de humor, memória e concentração
Essas manifestações ocorrem devido à queda nos níveis de estrogênio e progesterona, que afetam o sistema nervoso central e neurotransmissores como a serotonina e dopamina, aumentando a propensão à ansiedade e irritabilidade.
Impactos emocionais e na vida sexual
Um dos sintomas mais incômodos relatados pelas mulheres é o ressecamento vaginal, que pode afetar o prazer sexual e a autoestima. Godefroy ressalta que há tratamentos eficazes, como:
- Terapia hormonal (sistêmica ou local)
- Laser vaginal
- Lubrificantes íntimos
- Reposição de testosterona (em casos específicos)
Como aliviar os sintomas da perimenopausa
Além do acompanhamento médico, hábitos saudáveis são aliados importantes nessa fase:
- Manter uma alimentação equilibrada
- Praticar exercícios físicos regularmente
- Ter uma boa higiene do sono
- Adotar técnicas de relaxamento e meditação
- Reduzir o estresse diário
Essas práticas ajudam no equilíbrio hormonal, melhoram o bem-estar e preservam a qualidade de vida durante a transição.