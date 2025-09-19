Assine
SAÚDE DA MULHER

Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar

Mudanças hormonais, ciclos irregulares e impacto emocional marcam essa etapa da vida feminina

Redação Tupi
Redação Tupi
Repórter
19/09/2025 12:00

Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar
Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar crédito: Tupi

A partir dos 40 anos, muitas mulheres começam a perceber mudanças físicas e emocionais que indicam o início da perimenopausa, fase de transição que antecede a menopausa. Irregularidade menstrual, ondas de calor, insônia e variações de humor são alguns dos sinais mais comuns.

Segundo o ginecologista Philippe Godefroy, o diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e histórico menstrual. "Exames como FSH, estradiol e LH podem ajudar, mas a observação dos sinais é fundamental", explica o especialista. Já a menopausa é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruar, geralmente por volta dos 50 anos.

Principais sintomas da perimenopausa

  • Irregularidade no ciclo menstrual
  • Ondas de calor (fogachos) e sudorese noturna
  • Insônia, cansaço e fadiga
  • Ressecamento vaginal e dor na relação
  • Queda da libido
  • Ganho de peso e alterações no metabolismo
  • Alterações de humor, memória e concentração

Essas manifestações ocorrem devido à queda nos níveis de estrogênio e progesterona, que afetam o sistema nervoso central e neurotransmissores como a serotonina e dopamina, aumentando a propensão à ansiedade e irritabilidade.

Leia Mais

Impactos emocionais e na vida sexual

Um dos sintomas mais incômodos relatados pelas mulheres é o ressecamento vaginal, que pode afetar o prazer sexual e a autoestima. Godefroy ressalta que há tratamentos eficazes, como:

  • Terapia hormonal (sistêmica ou local)
  • Laser vaginal
  • Lubrificantes íntimos
  • Reposição de testosterona (em casos específicos)

Como aliviar os sintomas da perimenopausa

Além do acompanhamento médico, hábitos saudáveis são aliados importantes nessa fase:

  • Manter uma alimentação equilibrada
  • Praticar exercícios físicos regularmente
  • Ter uma boa higiene do sono
  • Adotar técnicas de relaxamento e meditação
  • Reduzir o estresse diário

Essas práticas ajudam no equilíbrio hormonal, melhoram o bem-estar e preservam a qualidade de vida durante a transição.

