Perimenopausa: como identificar os sintomas e se cuidar

A partir dos 40 anos, muitas mulheres começam a perceber mudanças físicas e emocionais que indicam o início da perimenopausa, fase de transição que antecede a menopausa. Irregularidade menstrual, ondas de calor, insônia e variações de humor são alguns dos sinais mais comuns.

Segundo o ginecologista Philippe Godefroy, o diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e histórico menstrual. "Exames como FSH, estradiol e LH podem ajudar, mas a observação dos sinais é fundamental", explica o especialista. Já a menopausa é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruar, geralmente por volta dos 50 anos.

Principais sintomas da perimenopausa

Irregularidade no ciclo menstrual

Ondas de calor (fogachos) e sudorese noturna

Insônia, cansaço e fadiga

Ressecamento vaginal e dor na relação

Queda da libido

Ganho de peso e alterações no metabolismo

Alterações de humor, memória e concentração

Essas manifestações ocorrem devido à queda nos níveis de estrogênio e progesterona, que afetam o sistema nervoso central e neurotransmissores como a serotonina e dopamina, aumentando a propensão à ansiedade e irritabilidade.

Impactos emocionais e na vida sexual

Um dos sintomas mais incômodos relatados pelas mulheres é o ressecamento vaginal, que pode afetar o prazer sexual e a autoestima. Godefroy ressalta que há tratamentos eficazes, como:

Terapia hormonal (sistêmica ou local)

Laser vaginal

Lubrificantes íntimos

Reposição de testosterona (em casos específicos)

Como aliviar os sintomas da perimenopausa

Além do acompanhamento médico, hábitos saudáveis são aliados importantes nessa fase:

Manter uma alimentação equilibrada

Praticar exercícios físicos regularmente

Ter uma boa higiene do sono

Adotar técnicas de relaxamento e meditação

Reduzir o estresse diário

Essas práticas ajudam no equilíbrio hormonal, melhoram o bem-estar e preservam a qualidade de vida durante a transição.