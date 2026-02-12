Carnaval: saúde reforça uso de camisinha para prevenção de doenças

Diante da proximidade do carnaval, o Ministério da Saúde reforçou a importância do uso de preservativos e de outros métodos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) – não apenas durante a folia, mas ao longo de todo o ano.

Com o mote "Carnaval com prevenção. Antes, durante e depois da folia, é o Governo do Brasil do seu lado", a campanha é voltada, sobretudo, para jovens e jovens adultos. Em nota, a pasta informou que foram distribuídos aos estados 138 milhões de preservativos nos últimos três meses, incluindo duas novas versões que passaram a ser utilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025: a texturizada e a ultrafina.

Com a cantora Gaby Amarantos, a campanha chama atenção de jovens e adultos para proteção antes, durante e depois da folia Ministério da Saúde/Reprodução

Do total de preservativos distribuídos para reforçar os estoques e atender à demanda do carnaval, cerca de 132 milhões são externos, texturizados e ultrafinos, e 3,8 milhões são preservativos internos de látex ou nitrílica. "A novidade busca aumentar a adesão ao uso de preservativos, método efetivo na prevenção contra o HIV, hepatites virais, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas", destacou o ministério.

Dados da pasta indicam que 60% da população brasileira não usa preservativos durante as relações sexuais.

A campanha também reforça toda a oferta de proteção a infecções sexualmente transmissíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e que a prevenção pode ser feita de forma combinada: além do uso de preservativos, há a vacinação contra hepatites, a testagem rápida, o uso da profilaxia pré-exposição (PreP) e da profilaxia pós-exposição (PEP).

Queda no uso de preservativos

Na nota, o ministério reforçou que a diversificação da oferta de preservativos visa estimular o uso contínuo e correto do produto, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população. "Essa ação responde a desafios identificados nos últimos anos: a queda no uso de preservativos, sobretudo entre jovens".

A última edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com pessoas com 18 anos ou mais, mostrou que, nos 12 meses anteriores à entrevista, 22,8% relataram usar preservativo em todas as relações sexuais, enquanto 17,1% afirmaram usar às vezes e 59%, nenhuma vez.

"A queda segue tendência mundial. Em 2024, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou relatório realizado em diversos países europeus, apontando a redução do uso de preservativos no público jovem", destacou o ministério.

Orientações gerais

Além do uso de preservativos e demais métodos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, a pasta orienta que os foliões sigam as seguintes dicas para curtir o carnaval de forma tranquila:

- Beba água para se hidratar

- Use protetor solar

- Se for viajar para área de mata, vacine-se contra a febre amarela

- Previna-se contra o HIV, as hepatites B e C, a sífilis e outras ISTs

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- E, se precisar, procure uma unidade básica de saúde (UBS)