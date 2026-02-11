Carnaval: especialista lista 5 dicas de como proteger o corpo no carnaval

Com a proximidade do carnaval, o ritmo das cidades brasileiras se transforma e milhares de foliões já preparam as fantasias para encarar dias intensos de festa. No entanto, o entusiasmo das avenidas e blocos de rua exige um planejamento que vai além do brilho e do confete, pois a combinação de calor extremo, esforço físico prolongado e privação de sono pode levar o organismo ao limite.

Dados de saúde pública já sugerem a dimensão desses desafios: apenas em dois dias de carnaval no ano passado em Belo Horizonte, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 67 atendimentos, enquanto outros 202 casos foram registrados em Postos Médicos Avançados distribuídos pela cidade. No Rio de Janeiro, nos cinco dias de desfiles na Marquês de Sapucaí, a Secretaria Municipal de Saúde anotou 2.135 atendimentos nos seis postos instalados ao longo do Sambódromo, um reflexo direto da intensidade das celebrações e da exposição ao calor e esforços contínuos.

A nutróloga da Afya Itajubá, Vanessa Cambraia, comenta que durante o carnaval o organismo enfrenta uma combinação de fatores que sobrecarregam o corpo, como calor intenso, desidratação, excesso de esforço físico, privação de sono, consumo de álcool e jejum prolongado. Além disso, o corpo costuma emitir sinais claros quando está chegando ao limite, e é fundamental reconhecê-los e respeitá-los.

“Tontura persistente ou sensação de desmaio, fraqueza intensa, dor de cabeça, náuseas ou vômitos, confusão mental ou dificuldade para falar, batimentos cardíacos acelerados e alterações na temperatura da pele (que pode estar muito quente, seca ou com sudorese excessiva) são alguns dos principais alertas. Diante desses sintomas, a recomendação é interromper imediatamente a atividade, procurar um local fresco e arejado, manter a hidratação e buscar atendimento médico. Ignorar esses sinais pode resultar em quadros mais graves e colocar a saúde em risco.”

Um dos principais riscos fisiológicos nesses dias de festa está ligado à desidratação. De acordo com o American College of Sports Medicine (ACSM), a perda de água corporal superior a 2% do peso do corpo é o ponto a partir do qual a desidratação começa a comprometer tanto o desempenho físico quanto a segurança térmica.

Vanessa Cambraia explica que a desidratação compromete diretamente diversas funções do organismo e pode afetar de forma significativa o desempenho físico. “Mesmo perdas leves de líquidos já são suficientes para provocar cansaço excessivo, dor de cabeça, tontura, redução do rendimento, dificuldade de concentração e câimbras. À medida que o corpo perde água e sais minerais, o coração passa a trabalhar de forma mais intensa, a pressão arterial pode sofrer alterações e a temperatura corporal tende a subir, aumentando o risco de mal-estar, exaustão e outros problemas de saúde, especialmente em ambientes de esforço físico prolongado, calor e aglomeração, como festas e eventos”, complementa a especialista.

Dicas de como cuidar da saúde neste carnaval

Para garantir energia, bem-estar e segurança durante a folia, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença no desempenho do corpo ao longo da maratona carnavalesca. Vanessa lista cinco dicas para aproveitar o carnaval com mais segurança e disposição:

Hidratação constante: beba água antes, durante e após a folia, mesmo sem sede. Intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para reduzir os efeitos do álcool e evitar a desidratação.



Alimentação equilibrada: não pule refeições e evite longos períodos em jejum. Priorize alimentos leves e de boa procedência para manter a energia.



Cuidados com o sol: evite a exposição solar prolongada, especialmente nos horários mais quentes. Use roupas leves e claras para maior conforto térmico.



Pausas para descanso: respeite os limites do corpo e faça intervalos ao longo do dia para recuperar as energias.



Sono de qualidade: dormir bem entre um dia e outro de festa é essencial para a recuperação do organismo.

“Seguindo esses cuidados simples, é possível curtir cada momento do carnaval com disposição, saúde e segurança. Lembre-se de que a festa é para se divertir, mas o bem-estar deve estar sempre em primeiro lugar. Com atenção à hidratação, alimentação, descanso e proteção solar, você garante que a energia dure do primeiro bloco até o último, aproveitando a folia com alegria e sem surpresas desagradáveis”, acrescenta.