CUIDADOS COM IDOSOS

Jornalista lança livro nesta terça com olhar sensível sobre demência do pai

Eventos de lançamento serão amanhã (10/2) em Belo Horizonte e nesta quinta-feira (12/2) em Esmeraldas; autora descreve fases da doença

Repórter
09/02/2026 14:13

Em
Em "Eu sei que ele é", Carine Tavares compartilha o que aprendeu em uma década sendo filha e cuidadora crédito: Arquivo pessoal

“Eu sei quem ele é”. A frase-título do livro é um manifesto da autora, a jornalista Carine Tavares, após dez anos acompanhando a memória do pai, o médico Clóvis Tavares, deixando-o aos poucos.

Na contramão da doença – e para manter viva a memória do pai – Carine conversou com familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes. Um mergulho na história do médico que se tornou paciente.

Clóvis foi diagnosticado com demência subcortical isquêmica em 2016, o que iniciou uma peregrinação em busca de informações, especialistas e formas de aproveitar o tempo de lucidez do pai. Na obra, a autora desenha as fases da doença e conta sobre a fragilidade do atendimento e acompanhamento médico, ainda pouco humanizados. Daí surgem sugestões para quem cuida de pessoas com demências conseguir navegar pelas dores e respiros trazidos pela condição.

Em “Eu sei que ele é”, Carine compartilha o que aprendeu nesta década sendo filha e cuidadora, enquanto busca manter vivas as experiências de Clóvis como pai, médico, amigo e entusiasta do sistema de saúde humanizado.

O livro será lançado em dois eventos, em Belo Horizonte e Esmeraldas, cidade onde Clóvis construiu a maior parte da carreira, com venda dos exemplares no local.

Serviço

Belo Horizonte

Dia: terça-feira (10/2)

Horário: das 18h às 22h

Local: Cafeteria Havanna – Avenida Afonso Pena, 4404, Mangabeiras

Esmeraldas

Dia: quinta-feira (12/2)

Horário: das 18h30 às 21h30

Local: Escola Estadual Visconde de Caeté – Rua Olegário Maciel, Centro

