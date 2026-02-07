SUS inicia transição de insulina humana para a de ação prolongada
A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa primeira fase do projeto
compartilheSIGA
O Ministério da Saúde informou ter iniciado o processo de transição do uso da insulina humana (NPH) para a insulina análoga de ação prolongada, a glargina, no Sistema Único de Saúde (SUS).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O projeto-piloto será realizado, inicialmente, no Amapá, no Paraná, na Paraíba e no Distrito Federal, contemplando crianças e adolescentes de até 17 anos que vivem com diabetes tipo 1, além de idosos com 80 anos ou mais diagnosticados com diabetes tipo 1 ou 2.
A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa primeira fase do projeto.
Em nota, a pasta classificou a iniciativa como "avanço histórico" no cuidado de pessoas que vivem com diabetes no Brasil. "É um medicamento mais moderno, de ação prolongada, que facilita a rotina dos pacientes".
Entenda
A glargina é uma insulina de ação prolongada, de até 24 horas, o que facilita a manutenção dos níveis de glicose. O medicamento requer ainda uma única aplicação no dia.
A transição da insulina humana para a de ação prolongada, segundo o ministério, será feita de forma gradual, a partir da avaliação de cada paciente.
Leia Mais
"O tratamento com insulina glargina pode custar até R$ 250, para dois meses, na rede privada. A ampliação da sua oferta no SUS está alinhada às melhores práticas internacionais", ressaltou a pasta.
Parceria
A expansão do uso da insulina glargina no SUS, de acordo com o ministério, é resultado de parceria para o desenvolvimento produtivo (PDP) envolvendo o laboratório Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a empresa brasileira de biotecnologia Biomm e a chinesa Gan & Lee.
A iniciativa prevê a transferência da tecnologia para o Brasil. Em 2025, por meio da parceria, foram entregues mais de 6 milhões de unidades do medicamento, com investimento de R$ 131 milhões. A previsão é chegar ao fim de 2026 com capacidade de produção de até 36 milhões de tubetes para abastecimento do SUS.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"A autonomia na produção de insulina é fundamental diante de cenário de escassez global deste insumo", destacou a pasta.