Cirurgião paranaense realiza primeira cirurgia para diabetes no Iraque

Reconhecida internacionalmente como potente ferramenta no tratamento do diabetes tipo 2 em pacientes com obesidade leve, a cirurgia metabólica foi realizada pela primeira vez na história do Iraque. O responsável pelo procedimento foi o médico paranaense e cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo Alcides Branco, que em novembro do ano passado embarcou para essa missão no país árabe.









O paciente, de 54 anos, apresentava Índice de Massa Corporal (IMC) de 32 kg/m2 e tinha diabetes tipo 2. De acordo com os relatos do médico, pouco mais de 30 dias após a cirurgia, que foi feita por videolaparoscopia – método minimamente invasivo com pequenas incisões no abdômen –, o até então diabético não necessitava mais de remédios. Atualmente, ele encontra-se em estado de remissão da doença.





Além disso, até o tratamento para hipertensão teve interferência. Agora, o paciente precisa de apenas meia dose para controlar a pressão arterial diariamente e segue em acompanhamento médico com os responsáveis pelo caso no país árabe, Majeed Mussi e Mohamed. “Apesar de o foco da cirurgia metabólica ser tratar a doença, ela também tem o benefício de perda de cerca de 20 ou 25 quilos de massa corporal”, afirma Alcides Branco.





Mas de que se trata, de fato, essa cirurgia metabólica e por que ela é capaz de reduzir o peso do paciente? Segundo o cirurgião, isso muito tem a ver com a base de formação da cirurgia metabólica, haja vista que ela se deu por meio da observação do controle do diabetes em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica – intervenção para a perda de peso em excesso. “São procedimentos similares, mas com objetivos diferentes.”

“A cirurgia metabólica visa o controle da doença. Já a cirurgia bariátrica tem como objetivo a perda de peso, com as metas para contenção das doenças, como o diabetes e hipertensão, em segundo plano. Na cirurgia metabólica, reduzimos o tamanho do estômago e criamos um desvio do intestino inicial, o que promove o aumento de hormônios que colaboram para a saciedade e influenciam no controle da glicemia”, explica.





Ainda de acordo com Alcides Branco, em muitos casos, o paciente sai do centro cirúrgico já com a glicemia em níveis considerados normais, interrompe o uso de medicamentos e mantém acompanhamento pós-operatório para verificar o controle da doença.



Porém, o médico pontua que não se pode falar em cura. “O diabetes é uma doença crônica e, portanto, incurável, falamos em estado de remissão que é quando se obtém o controle da doença.”





E, nesse cenário, nem todas as pessoas diabéticas podem se submeter ao procedimento, sendo, assim, necessário que o paciente atenda alguns critérios de indicação. Entre eles, estão a ausência do controle do diabetes tipo 2 com o tratamento convencional comprovada, idade mínima de 30 anos e no máximo 70 e Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 kg/m² e 34,9 kg/m², considerado como obesidade leve.





Acima deste peso, Alcides Branco destaca que, com o quadro de obesidade moderada, o paciente também tem acesso ao benefício do controle do diabetes com a cirurgia bariátrica. Além do controle do diabetes, a cirurgia impõe remissão total ou parcial da doença, com, ao menos, doses menores de medicamentos diários e redução de riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, renais, tromboembólicas, entre tantas outras ligadas ao diabetes.

“Se presente, a hipertensão arterial também apresenta melhora. Outro benefício é a perda de peso, que não é o foco desta cirurgia, mas que também ocorre. E isso é bem benéfico, pois a literatura médica mostra que o índice de complicações em cirurgias desse tipo é menor do que outras como vesícula, apêndice e útero. Não há razão, com a tecnologia que temos hoje, de se temer a cirurgia”, afirma o médico cirurgião.





No Brasil





A cirurgia para o diabetes foi reconhecida, no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2017. “Tanto no Brasil como nos países árabes, o diabetes tipo 2 é uma epidemia. É muito frequente após os 40 anos e o grande problema é a evolução do diabetes, como a hemodiálise, transplante renal, retinopatia diabética, amputação dos membros inferiores, doenças cardíacas, entre outras.”





“A alternativa da cirurgia metabólica é uma boa opção para esses pacientes que não são obesos, em sua maioria. Vem para somar. Por isso, atualmente, é uma cirurgia que tem muito apelo para os pacientes diabéticos não obesos. É uma cirurgia que está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e que no Paraná realizamos há mais de dois anos”, diz Alcides Branco.





Eva Degtiar Silva, 42 anos, empresária na área de marketing digital (foto: Arquivo pessoal) A empresária na área de marketing digital Eva Degtiar Silva, 42 anos, foi uma dessas pessoas. Ela sofria de diabetes desde 2016 e se submeteu à cirurgia em fevereiro de 2018 e, hoje, não faz mais uso da insulina, graças à cirurgia metabólica. “Eu queria ter qualidade de vida, mais saúde e não depender mais de remédios como dependia. Quando procurei o médico Alcides Branco, tomava 17 comprimidos para diabetes, esteatose, pressão alta, aplicava 52 unidades de insulina e tomava remédios muito caros, não fornecidos pelo SUS.”





“Só assim o diabetes ficava equilibrado. Depois da cirurgia, no mesmo dia, não apliquei mais insulina. Nos dias seguintes já não tomei mais o remédio da pressão alta e aos poucos meus exames foram se regulando. Tive mudanças de hábitos alimentares e emagreci 19,5 quilos. E continuo bem, tão bem que engravidei, a Carol está prevista para nascer no dia 19 de março. Nós estamos bem.”

Apesar de regulamentado, o procedimento não está disponível na rede pública ou por planos de saúde. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) desenvolveu uma campanha e apresentou dados para apreciação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para inclusão da cirurgia metabólica no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde no ano passado. O parecer do órgão deve ser publicado em meados de março.





“Eu espero e desejo muito que o Sistema Único de Saúde (SUS) consiga realmente fazer a liberação para quem não tem obesidade com grau elevado e quem realmente queira controlar a obesidade. Sabemos que, em muitas situações, as pessoas diabéticas nem sempre são obesas, como era o meu caso. A gente sabe como é difícil ficar na linha. Manter o diabetes controlado não é fácil”, deseja Eva Degtiar Silva.





