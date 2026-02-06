Leucemia: a importância do diagnóstico precoce

A campanha Fevereiro Laranja é dedicada à conscientização e ao combate à leucemia, um grupo de doenças que afetam o sistema hematopoiético e exigem diagnóstico precoce para melhores chances de tratamento. A mobilização busca ampliar o debate público sobre os sinais de alerta, a importância do acompanhamento médico e o acesso a serviços especializados, reforçando o papel da informação como aliada no enfrentamento da doença.

De acordo com a nova estimativa para o triênio 2026-2028, divulgada nesta última quarta-feira (4/2) pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), as leucemias são os tipos de câncer mais comuns entre crianças e adolescentes até 19 anos no Brasil. O cenário evidencia a necessidade de atenção contínua à saúde infantojuvenil e de estruturas preparadas para o atendimento oncohematológico em todas as etapas do cuidado.

Nesse contexto, o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em Fortaleza, participa da campanha Fevereiro Laranja. A instituição atua no diagnóstico e no tratamento da leucemia, com equipes multidisciplinares e acompanhamento individualizado dos pacientes, alinhado às melhores práticas clínicas.

Para a oncohematologista do Crio, Paola Tôrres, a informação é um fator decisivo no enfrentamento da doença. “A leucemia pode apresentar sinais inespecíficos, como cansaço excessivo, infecções recorrentes e palidez. Por isso, campanhas como o Fevereiro Laranja são fundamentais para alertar famílias e profissionais de saúde sobre a importância da investigação precoce e do encaminhamento adequado”, afirma.

A especialista acrescenta que o tratamento tem avançado e que o acompanhamento correto faz diferença no dia a dia do paciente. “Com diagnóstico no tempo certo e tratamento adequado, é possível ter melhores resultados e mais qualidade de vida ao longo do cuidado”, completa.