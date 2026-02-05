Luiz Fux: ministro é diagnosticado com pneumonia bilateral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de 72 anos, foi diagnosticado com pneumonia bilateral, popularmente conhecida como pneumonia dupla, após uma infecção pelo vírus Influenza.

O acontecimento traz um alerta sobre a gravidade das síndromes respiratórias sazonais. Embora o estado do ministro seja estável, o caso mostra como um vírus pode evoluir para um quadro de inflamação generalizada nos pulmões.

O que é a pneumonia bilateral viral?

A pneumonia viral causada pela Influenza pode atingir os dois órgãos simultaneamente, diferentemente da pneumonia bacteriana comum, que muitas vezes se aloja em apenas um lobo de um dos pulmões.

O vírus se dissemina rapidamente das vias aéreas superiores para os alvéolos pulmonares, provocando uma resposta inflamatória que dificulta a troca gasosa em ambos os lados.

O perigo da Influenza e a resposta imunitária

Segundo os dados do boletim InfoGripe, da Fiocruz (2026), a Influenza permanece como uma das principais causas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil.

Um dos maiores riscos é a chamada superinfecção bacteriana. Nela, o vírus Influenza “limpa” os cílios protetores das vias respiratórias, deixando o pulmão vulnerável a bactérias oportunistas. Em pacientes acima de 60 anos, essa combinação pode levar a letalidade hospitalar para patamares próximos de 20%.

Prevenção e recuperação

Desde que foi diagnosticado, Fux passou a atuar de forma remota. O caso do ministro reforça a importância do isolamento e do tratamento precoce com antivirais. A vacinação anual contra a Influenza continua sendo a ferramenta mais eficaz para evitar que uma infecção viral evolua para quadros de pneumonia bilateral.

A recuperação exige repouso absoluto e monitoramento da saturação de oxigênio, já que a capacidade pulmonar total fica temporariamente comprometida.