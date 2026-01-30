Assine
VÍRUS DA GRIPE

Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país

A principal exceção é o vírus da influenza A, que tem impulsionado o aumento de casos de SRAG em alguns estados da região Norte

Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
30/01/2026 08:05

crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (29/1) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apresenta um cenário nacional epidemiológico de queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na maior parte do país. A principal exceção é o vírus da influenza A, que tem impulsionado o aumento de casos de SRAG em alguns estados da região Norte do país.

Os estados do Acre, Amazonas e Roraima apresentam incidência de SRAG em nível de risco ou alto risco nas últimas semanas. A pesquisadora Tatiana Portella, responsável pelo Boletim InfoGripe, observou que o aumento acelerado de SRAG no Amazonas e no Acre continua sendo impulsionado pelo vírus da gripe.

"Diante dessa alta de influenza A em alguns estados do Norte, é essencial que a população prioritária da região, como indígenas, idosos e pessoas com comorbidades, se vacine o quanto antes contra o vírus. A vacina contra a influenza é bastante segura e é a principal forma de proteção contra casos graves e óbitos", explicou.

Incidência

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de: 

  • 20,1% de influenza A, 
  • 2,3% de influenza B, 
  • 10,7% de vírus sincicial respiratório, 
  • 32,6% de rinovírus e 
  • 20,4% de Sars-CoV-2 (Covid -19). 

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos e no mesmo recorte temporal foi de:

  • 28,3% de influenza A, 
  • 3,5% de influenza B, 
  • 1,8% de vírus sincicial respiratório, 
  • 15,9% de rinovírus e 
  • 41,6% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

