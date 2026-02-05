Até 40% dos casos de câncer podem ser evitados, aponta estudo internacional

Quase metade das mortes por câncer poderia ser prevenida com mudanças no estilo de vida. É o que indica uma pesquisa divulgada em 2024 pela Sociedade Americana do Câncer, segundo a qual cerca de 40% dos diagnósticos em pessoas com 30 anos ou mais, e quase metade dos óbitos pela doença, estão associados a fatores de risco modificáveis.

Entre eles estão:

Tabagismo

Consumo excessivo de álcool

Obesidade

Sedentarismo

Alimentação inadequada

O câncer segue como um dos principais desafios da saúde pública no mundo. Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram que surgem anualmente cerca de 20 milhões de novos casos da doença, com um número estimado entre 9,7 milhões e 10 milhões de mortes. Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento, especialistas alertam que uma parcela expressiva desses casos poderia ser evitada com ações de prevenção.

O debate ganha ainda mais visibilidade no Dia Mundial do Câncer, que acontece nesta quarta-feira (4/2). Criada para conscientizar a população sobre prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento, a data reforça a importância de hábitos saudáveis, da vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) e a hepatite B, além da realização regular de exames preventivos.

Crescimento dos casos preocupa especialistas

As projeções da OMS indicam um cenário preocupante para as próximas décadas. Até 2050, o número de novos casos de câncer deve crescer 77% no mundo e 83% no Brasil, em comparação com os dados de 2022.

Segundo a oncologista Abiqueila Silva, da Hapvida, o avanço da doença está diretamente ligado a mudanças demográficas e comportamentais. “O aumento dos casos de câncer está associado principalmente ao envelhecimento da população e à maior exposição aos fatores de risco modificáveis, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e alimentação baseada em ultraprocessados”, explica.

Esse contexto também ajuda a entender o aumento de diagnósticos em faixas etárias mais jovens. A exposição precoce e prolongada a hábitos não saudáveis tem antecipado o surgimento da doença em adultos jovens, fenômeno que preocupa a comunidade científica.

Genética responde por minoria dos casos

Apesar da percepção comum de que o câncer é majoritariamente hereditário, a ciência aponta o contrário. De acordo com a especialista, apenas uma pequena parcela dos diagnósticos está relacionada a mutações genéticas herdadas.

“A maioria dos cânceres não tem origem hereditária. As mutações transmitidas de pais para filhos respondem por uma minoria dos casos. Na maior parte das vezes, o câncer está ligado ao estilo de vida e a fatores ambientais”, esclarece Abiqueila Silva.

Como prevenir?

Se grande parte dos casos está associada a fatores evitáveis, a prevenção se consolida como uma das estratégias mais eficazes no enfrentamento da doença. Medidas simples, incorporadas à rotina, podem reduzir significativamente o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer.

“Parar de fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, usar protetor solar, manter uma alimentação rica em fibras, frutas e vegetais e praticar atividade física regularmente fazem diferença real na prevenção”, orienta a oncologista.

Além disso, exames de rastreamento e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de cura. “O câncer não é mais uma sentença de morte. Quando diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada, as chances de sucesso são muito maiores”, reforça.

Para a especialista, o Dia Mundial do Câncer deixa uma mensagem clara de informação e conscientização. Ampliar o debate público sobre o tema ajuda a reduzir o estigma, estimula hábitos preventivos e incentiva a busca por diagnóstico precoce. “Falar sobre câncer salva vidas. Existem estratégias de prevenção, o câncer tem tratamento e, em muitos casos, pode ter um desfecho favorável.”