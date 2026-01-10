Assine
overlay
Início Bem viver
PREPARAÇÃO

Dez alimentos que não podem ser congelados; confira

Erros simples no congelamento comprometem qualidade e aproveitamento dos alimentos

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
10/01/2026 15:49

compartilhe

SIGA
x
10 alimentos que não podem congelar e que quase todo mundo insiste em colocar no freezer
10 alimentos que não podem congelar e que quase todo mundo insiste em colocar no freezer crédito: Tupi

Congelar alimentos parece prático, mas nem tudo suporta baixas temperaturas sem perder qualidade, e ignorar isso leva a desperdício, textura arruinada e sabor comprometido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entender quais alimentos que não podem congelar evita frustração na cozinha e ajuda a manter refeições seguras e agradáveis ao longo da semana.

O congelamento forma cristais de gelo dentro dos alimentos, rompendo fibras e alterando estruturas naturais, especialmente em itens com muita água, gordura ou emulsões delicadas.

Leia Mais

Após descongelar, esses alimentos podem separar líquidos, perder firmeza ou mudar completamente a textura, tornando-se inadequados para consumo como eram originalmente.

O que acontece com a textura, o sabor e a estrutura

Vegetais crus ficam moles, laticínios talham, molhos se separam e frituras perdem completamente a crocância, mesmo que o sabor básico ainda esteja presente.

Por isso, conhecer os alimentos que não podem congelar é essencial para decidir o que preparar fresco, o que adaptar e o que simplesmente não deve ir ao freezer.

Tupi Janeiro Tupi Janeiro 100% G99 ?10 alimentos que não podem congelar e que quase todo mundo insiste em colocar no freezer ?10 alimentos que não podem congelar e que quase todo mundo insiste em colocar no freezer Ativar a compatibilidade com o leitor de tela Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra
Nem tudo suporta baixas temperaturas como as pessoas imaginam. – Créditos: depositphotos.com / qwartm

Alimentos que não podem congelar e o motivo

Alimento Categoria O que acontece ao congelar
Pepino, tomate, rabanete Saladas ricas em água Ficam moles e sem crocância
Batata crua ou cozida Tubérculo Textura flocada ou purê involuntário
Maionese e molhos com ovo Emulsões Separação e perda de cremosidade
Creme de leite Laticínio Talha e separa gordura
Leite de coco Derivado vegetal Quebra da emulsão e aspecto talhado
Frutas com muita água Frutas frescas Murcham e perdem textura para consumo cru
Iogurte Laticínio fermentado Granula e pode azedar
Queijos moles Laticínios Textura áspera e separação do soro
Frituras prontas Preparações prontas Perdem crocância e ficam moles
Ovo cozido Proteína animal Textura borrachuda e desagradável

Alimentos que devem ficar fora do freezer

  • Pepino, tomate e rabanete crus
  • Batata crua ou cozida inteira
  • Maionese e molhos à base de ovo
  • Creme de leite e leite de coco
  • Frutas muito ricas em água para consumo cru
  • Iogurte
  • Queijos moles como ricota e requeijão
  • Frituras já prontas
  • Molhos com amido de milho
  • Ovo cozido com ou sem casca

Selecionamos um conteúdo do canal Chef Enzo Neto, que conta com mais de 122 mil inscritos e já ultrapassa 11 mil visualizações neste vídeo, apresentando orientações culinárias sobre alimentos que não devem ser congelados para evitar perda de qualidade. O material destaca ingredientes sensíveis ao congelamento, alterações de textura e sabor, além de boas práticas de armazenamento na cozinha, alinhado ao tema tratado acima:

Como evitar desperdício ao congelar alimentos

Conhecer os alimentos que não podem congelar permite planejar melhor o preparo das refeições, congelando apenas o que mantém qualidade após o descongelamento e ajustando receitas quando necessário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em muitos casos, a solução está em congelar o alimento em outra forma, como purês, bases de molho ou versões cruas específicas, preservando sabor, textura e aproveitamento total dos ingredientes.

Tópicos relacionados:

alimentacao comida geladeira saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay