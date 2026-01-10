Dez alimentos que não podem ser congelados; confira

Congelar alimentos parece prático, mas nem tudo suporta baixas temperaturas sem perder qualidade, e ignorar isso leva a desperdício, textura arruinada e sabor comprometido.

Entender quais alimentos que não podem congelar evita frustração na cozinha e ajuda a manter refeições seguras e agradáveis ao longo da semana.

O congelamento forma cristais de gelo dentro dos alimentos, rompendo fibras e alterando estruturas naturais, especialmente em itens com muita água, gordura ou emulsões delicadas.

Após descongelar, esses alimentos podem separar líquidos, perder firmeza ou mudar completamente a textura, tornando-se inadequados para consumo como eram originalmente.

O que acontece com a textura, o sabor e a estrutura

Vegetais crus ficam moles, laticínios talham, molhos se separam e frituras perdem completamente a crocância, mesmo que o sabor básico ainda esteja presente.

Por isso, conhecer os alimentos que não podem congelar é essencial para decidir o que preparar fresco, o que adaptar e o que simplesmente não deve ir ao freezer.

Nem tudo suporta baixas temperaturas como as pessoas imaginam. – Créditos: depositphotos.com / qwartm

Alimentos que não podem congelar e o motivo

Alimento Categoria O que acontece ao congelar Pepino, tomate, rabanete Saladas ricas em água Ficam moles e sem crocância Batata crua ou cozida Tubérculo Textura flocada ou purê involuntário Maionese e molhos com ovo Emulsões Separação e perda de cremosidade Creme de leite Laticínio Talha e separa gordura Leite de coco Derivado vegetal Quebra da emulsão e aspecto talhado Frutas com muita água Frutas frescas Murcham e perdem textura para consumo cru Iogurte Laticínio fermentado Granula e pode azedar Queijos moles Laticínios Textura áspera e separação do soro Frituras prontas Preparações prontas Perdem crocância e ficam moles Ovo cozido Proteína animal Textura borrachuda e desagradável

Alimentos que devem ficar fora do freezer

Pepino, tomate e rabanete crus

Batata crua ou cozida inteira

Maionese e molhos à base de ovo

Creme de leite e leite de coco

Frutas muito ricas em água para consumo cru

Iogurte

Queijos moles como ricota e requeijão

Frituras já prontas

Molhos com amido de milho

Ovo cozido com ou sem casca

Selecionamos um conteúdo do canal Chef Enzo Neto, que conta com mais de 122 mil inscritos e já ultrapassa 11 mil visualizações neste vídeo, apresentando orientações culinárias sobre alimentos que não devem ser congelados para evitar perda de qualidade. O material destaca ingredientes sensíveis ao congelamento, alterações de textura e sabor, além de boas práticas de armazenamento na cozinha, alinhado ao tema tratado acima:

Como evitar desperdício ao congelar alimentos

Conhecer os alimentos que não podem congelar permite planejar melhor o preparo das refeições, congelando apenas o que mantém qualidade após o descongelamento e ajustando receitas quando necessário.

Em muitos casos, a solução está em congelar o alimento em outra forma, como purês, bases de molho ou versões cruas específicas, preservando sabor, textura e aproveitamento total dos ingredientes.