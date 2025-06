Pequenas mudanças

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A mente, por meio de crenças e padrões de pensamento, é capaz de influenciar diretamente a trajetória de vida de uma pessoa. Ela pode tanto afetar a capacidade de reação diante dos desafios, ao contaminar emoções e sentimentos, quanto desbloquear potenciais ocultos. É essa reflexão que a estrategista comportamental Raquel Coutto traz em seu livro “Efeito 1%: como pequenas ações executadas geram grandes transformações”, no qual apresenta a importância da mente como motor da ação.



O lançamento da obra acontece no dia 1º de julho, às 19h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061). “É uma alegria ter a oportunidade de apresentar o Efeito 1% em Belo Horizonte, no meu estado natal. É uma chance de compartilhar, com um público ainda mais próximo, a metodologia das microações para alcançar grandes resultados”, comemora Raquel.

Partindo da premissa de que todo movimento de mudança deve ser consciente, a autora dedica o primeiro capítulo à importância de ter clareza sobre os objetivos que se deseja alcançar. No segundo capítulo, ela se debruça sobre as causas dos pensamentos e sentimentos que dificultam o foco, diante do que precisa ser feito para evoluir. Em seguida, a obra apresenta o Efeito 1%, estruturado em seis passos: análise, afirmação, aprendizado, ações, apoio e ajustes. Raquel enfatiza que a mudança de mentalidade que leva à ação precisa ocorrer gradualmente — caso contrário, corre o risco de não se concretizar.



Com uma escrita que dialoga com o leitor como se fosse uma mentora, a obra propõe, já nos primeiros capítulos, exercícios simples para ajudar a garantir que o plano de ação funcione. “Cada movimento consciente, por menor que pareça, é um passo em direção ao sucesso nos seus objetivos pessoais e profissionais”, afirma a autora.

Livro: Efeito 1% Editora Gente/Divulgação

l Serviço

l Livro: Efeito 1%

l Subtítulo: como pequenas ações executadas geram grandes transformações

l Autora: Raquel Coutto

l Editora: Gente, selo Autoridade

l Páginas: 160

l Preço: R$ 74,90 (físico);

52,40 (e-book)

l Onde encontrar: www.editoragente.com.br/; Amazon