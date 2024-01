Nos dias de hoje, a velocidade do mundo promove pílulas como soluções rápidas. Como se não bastasse, as grandes corporações farmacêuticas em conjunto com os planos de saúde se valem de uma burocracia que estimula o uso de comprimidos, a indicação de procedimentos muitas vezes protelatórios e a solução provisória dos problemas em vez de promover o bem-estar do paciente a longo prazo.



Em “Nação Tarja Preta”, a psiquiatra Anna Lembke, autora do best-seller “Nação dopamina”, volta o seu olhar para as forças invisíveis que estão por trás da dependência em diversos medicamentos receitados todos os dias para jovens, adultos e crianças.



Para Anna Lembke, a sociedade, principalmente a norte-americana, está diante de uma epidemia de medicamentos prescritos que é sintoma de um sistema de saúde precário, para o qual a única solução é repensar como os cuidados de saúde são prestados e investir em um tratamento mais humanizado e atento.



Combinando sua experiência clínica, estudos de caso, pesquisas científicas e entrevistas com profissionais de saúde, farmacêuticos, assistentes sociais, administradores de hospitais, executivos de seguradoras, jornalistas, economistas, advogados e pacientes e suas famílias - o livro é para aqueles que se interessam pelo tema e para todos aqueles que preferem viver com qualidade de vida para além dos medicamentos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie

llivro Nação Tarja Preta vertígo

Nação Tarja Preta

• Autora: Anna Lembke

• Editora: Vestígio

• Número de páginas: 192

• Preço: Físico: R$ 60,50 / E-book: R$ 48,90

• Onde encontrar: Grupo Autêntica e Amazon