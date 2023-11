Pesquisadores dos Estados Unidos afirmam que podem ter descoberto por que algumas pessoas têm dor de cabeça após apenas uma pequena taça de vinho tinto, mesmo que não sintam o mesmo efeito ao tomarem outros tipos de bebidas alcoólicas.

A equipe da Universidade da Califórnia afirma, em um estudo, que isso se deve a um composto nas uvas vermelhas que interfere na forma como o corpo metaboliza o álcool.

O composto é um antioxidante ou flavonol chamado quercetina.

Eles afirmam que uvas do tipo cabernet, comuns no Vale de Napa, na Califórnia, contêm altos níveis da substância.

Uvas de alta qualidade

As uvas vermelhas produzem mais quercetina quando são expostas ao sol.

Isso significava que vinhos tintos mais caros, em vez de vinhos tintos baratos, seriam piores para pessoas propensas a dores de cabeça, disse o pesquisador professor Andrew Waterhouse à BBC News.

"As variedades de uvas mais baratas são cultivadas em videiras com copas muito grandes e muitas folhas, então elas não recebem tanto sol", disse ele.

"Enquanto as uvas de alta qualidade vêm de colheitas menores com menos folhas.

"A quantidade de sol é cuidadosamente gerenciada para melhorar a qualidade do vinho."

Mas há céticos que duvidam dessas conclusões.

O professor Roger Corder, especialista em terapêutica experimental da Universidade Queen Mary de Londres, disse à BBC News que evidências anedóticas sugerem que vinhos mais baratos são piores para dores de cabeça. Ele defende que seria mais importante pesquisar os aditivos usados na produção de vinhos tintos de mercado de massa de baixa qualidade.

Outros possíveis culpados

Várias teorias foram propostas para explicar as dores de cabeça causadas pelo vinho tinto, que podem ocorrer dentro de 30 minutos de beber mesmo pequenas quantidades.

Alguns sugeriram que o culpado poderia ser sulfitos — conservantes para prolongar a vida útil e manter o vinho fresco.

No entanto, geralmente, o teor de sulfito é maior em vinhos brancos doces do que em tintos.

E embora algumas pessoas possam ser alérgicas a sulfitos e devam evitá-los, há poucas evidências de que sejam responsáveis por dores de cabeça.

Outro possível culpado é a histamina — um ingrediente mais comum no vinho tinto do que no branco ou rosé.

A histamina pode dilatar os vasos sanguíneos no corpo, o que pode desencadear a dor de cabeça. No entanto, novamente, falta uma prova absoluta.

Composto tóxico

Os especialistas sabem que mais de um em cada três pessoas de origem asiática oriental é intolerante a qualquer tipo de álcool - cerveja, vinho e destilados - e terá rubor facial, dor de cabeça e náusea ao beber.

Isso ocorre devido a um gene que afeta a eficácia de uma enzima de metabolização de álcool chamada ALDH2 ou aldeído desidrogenase.

O álcool é decomposto no corpo em duas etapas - é convertido em um composto tóxico chamado acetaldeído, que a ALDH2 então transforma em acetato inofensivo, basicamente vinagre.

Se isso não puder acontecer, o acetaldeído prejudicial se acumula, causando os sintomas.

E os pesquisadores dizem que uma via semelhante está envolvida na dor de cabeça causada pelo vinho tinto.

Eles mostraram em laboratório que a quercetina pode bloquear indiretamente a ação da ALDH2, por meio de um de seus próprios metabólitos.

'Fique ligado'

A quercetina só se torna problemática quando misturada com álcool, segundo os pesquisadores, que financiaram seu trabalho por meio de crowdfunding e agora publicaram os resultados na revista Scientific Reports.

A quercetina também é encontrada em muitas outras frutas e vegetais - e até está disponível como suplemento de saúde devido às suas benéficas propriedades anti-inflamatórias - e não parece causar dores de cabeça por si só.

Os pesquisadores ainda precisam comprovar sua teoria em pessoas e dizem que um experimento simples poderia ser dar um suplemento de quercetina ou uma pílula placebo a voluntários propensos a dores de cabeça causadas por vinho tinto, juntamente com uma dose padrão de vodka.

O professor Morris Levin, coautor e especialista em neurologia e diretor do Centro de Dor de Cabeça da Universidade da Califórnia, São Francisco, disse:

"Finalmente estamos no caminho certo para explicar esse mistério milenar. O próximo passo é testá-lo cientificamente em pessoas que desenvolvem essas dores de cabeça, então fiquem ligados."

Eles esperam começar esses estudos em alguns meses.

Mas o professor Corder, que estudou os possíveis benefícios à saúde do vinho, suspeita que outros ingredientes valem a pena explorar como desencadeadores de dores de cabeça:

As pectinases aceleram a liberação de antocianinas, o que acelera a produção de vinho liberando a cor, sem os processos lentos de maceração da produção tradicional de vinho, mas são metil-hidrolases e um subproduto de sua atividade é a produção de metanol.

O dicarbonato de dimetilo é usado como conservante para vinhos mais baratos, especialmente aqueles enviados em grandes recipientes para engarrafamento no Reino Unido, mas também se decompõe para criar metanol.

Beber muito, rápido, ou beber para ficar bêbado pode ter sérias consequências para a saúde a curto e longo prazo.

Beber regularmente mais de 14 unidades por semana - cerca de seis copos (pints) de cerveja de teor médio ou 10 pequenos copos de vinho de baixo teor alcoólico, o tipo de álcool não importa - pode danificar o fígado e causar outros problemas de saúde, incluindo derrames e doenças cardíacas.

O consumo de álcool também está ligado a diferentes tipos de câncer.