Bodas de prata da Ducato

Uma das possibilidades para o novo Ducato é o motorhome, com salão espaçoso e confortável. O painel é funcional, com todos os comandos bem localizados e sistema multimídia com tela tátil de sete polegadas (foto: Fotos: Fiat/Divulgação)



A Fiat comemora os 25 anos da sua van líder de mercado no Brasil. O novo Fiat Ducato chega na linha 2023 com mudanças no visual e novo motor que promete melhor desempenho e mais economia de combustível. São cinco versões e diversas possibilidades de uso, com preços que vão de R$ 245.990 a R$ 319.990.

A história do Fiat Ducato teve início no mercado brasileiro em 1998, quando a marca ingressou no segmento de vans. De lá para cá, foram vendidas mais de 130 mil unidades do modelo que garantiu a liderança na categoria por mais de 15 anos. Agora, 25 anos depois do lançamento, o novo Fiat Ducato chega à linha 2023, após um facelift, prometendo mais funcionalidade, melhor performance e ótima relação custo-benefício.





A Fiat tem motivos para comemorar a chegada da linha 2023 do Ducato. No ano passado, foram emplacadas 64 mil unidades no segmento total de vans, e a marca alcançou 37% de participação. Contribuem para a boa performance de mercado o novo Fiorino e o Fiat Scudo, que conta com versão elétrica. Para completar o pacote, chega agora o novo Fiat Ducato em configurações para cargas e transporte de passageiros, podendo ser usado como ambulância, nos setores de hortifruti, petshop, transporte escolar, além de motorhome e outros.





MUDANÇAS NO VISUAL

O novo Fiat Ducato adota o mesmo visual do Peugeot Boxer e Citroën Jumper (montadas no Uruguai), trazendo faróis com DRL em posição mais elevada, enquanto o para-choque dianteiro traz desenho mais robusto e atualizado com o Fiat Script. O modelo importado da Itália traz ainda rodas de aço, barras de proteção lateral e molduras nas caixas de rodas.









O furgão pode ser transformado em ambulância, permitindo a instalação de deferentes equipamentos médicos para emergências

A praticidade da abertura das portas não foi alterada. As portas traseiras tem abertura em até 270 graus, posição de entrada mais baixa e ganchos de fixação, que permitem mais facilidade para carga e descarga. A porta lateral deslizante garante agilidade no acesso, facilitando o trabalho com empilhadeiras.





NOVO MOTOR

O novo propulsor que equipa o Ducato é um 2.2 litros, turbodiesel, que desenvolve 140cv e 34,7kgfm de torque. De acordo com a montadora, o propulsor é 13% mais econômico, 7% mais potente e ganhou 6% de torque se comparado com a geração anterior. Tudo isso com baixo ruído de funcionamento e menor emissão de poluentes.





O novo Fiat Ducato é equipado com câmbio manual de seis marchas, com a alavanca em posição mais elevada no painel. O modelo não tem a opção do câmbio automático, como o Ford Transit. O pacote de equipamentos inclui apoio de braço para o condutor, ar-condicionado, entrada USB, tomada 12V, encosto rebatível que vira mesa multifuncional, painel de instrumentos de fácil leitura com indicador de marcha engatada e banco do motorista com regulagem de altura, inclinação e ajuste lombar.





Outro destaque do novo Fiat Ducado é o sistema Start Stop, que desliga o motor em paradas momentâneas e religa quando o motorista pisa no acelerador, ajudando a reduzir o consumo de combustível. O pacote de equipamentos inclui ainda sensor de estacionamento, hill assist, piloto automático, limitador de velocidade, controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TC) e o LAC, um controle adaptativo de carga que mede o centro de gravidade para garantir a estabilidade lateral do veículo.









O novo Ducato é vendido nas versões Cargo, MaxiCargo, para diferentes tipos de carga, e Minibus Confort e Executivo, para o transporte de passageiros. Mas pode ser adaptado também para furgão frigorífico

De acordo com a montadora, o novo Fiat Ducato apresenta consumo urbano médio de 10km/l e de 9,9km/l na estrada. O custo operacional por quilômetro rodado é até 13% mais barato que a média dos outros modelos do segmento (R$ 2,78 por quilômetro). Já o custo das revisões programadas, de acordo com a Fiat, é até 30% mais barato que os principais concorrentes do segmento, quando comparamos o preço público sugerido para as três primeiras visitas à rede.





AS VERSÕES

O novo Fiat Ducato chega ao mercado em cinco versões: Cargo 11,5m³, Cargo 13m³, Multi 13m³, Minibus Executivo com 17 lugares e Minibus Comfort com 19 lugares. A versão Cargo tem capacidade volumétrica de 11,5m³ e 1,3 tonelada de carga líquida, podendo carregar até 1.308kg. Essa versão pode ser dirigida por quem tem CNH do tipo B.





O novo Fiat Ducato Cargo é equipado de série com ar-condicionado, freios ABS, EBD, controle de estabilidade (ESC), GSI – Indicador de troca de marchas, apoio de braço do motorista, ganchos para acomodação de carga, Hill Holder (assistente de partida em rampa), luz interna na cabine com temporizador, moldura de proteção nas caixas de roda, entre outros.





Os pacotes de opcionais são: o Pack Cargo 1, com farol de neblina, sistema antifurto com sensor de perímetro e proteção da parede lateral do compartimento de carga). Já o Pack Cargo 2 traz todos esses itens mais câmera de ré e tela sensível ao toque de sete polegadas com rádio e Bluetooth.





A versão Maxicargo traz os mesmos itens da Cargo, inclusive, oferece os opcionais. A diferença é que o Maxicargo é maior, com capacidade volumétrica de 13m³, 1,3 toneladas de carga líquida e 5.998mm de comprimento, mas também pode ser dirigida por aqueles que têm CNH do tipo B, pois tem peso bruto total de 3,5 toneladas.





A versão Multi do novo Fiat Ducato foi desenvolvida para multiuso, e pode ser usada para o transporte de carga, passageiros ou os dois. Traz todo o conteúdo da versão anterior e o tamanho da Maxicargo e, acrescentando alarme com sensor volumétrico e pré-disposição para tacógrafo, vidros laterais e nas portas traseiras.





O novo Fiat Ducato Minibus Comfort tem 19 lugares, com bancos traseiros fixos. Também traz ar-condicionado com duto central de série e pacote opcional Pack Pass, com central multimídia com tela tátil de sete polegadas, conectividade por Apple Car Play e Android Auto e câmara de ré.





Já o novo Fiat Ducato Minibus Executivo tem bancos reclináveis e comporta 17 pessoas. A versão traz ar-condicionado com duto central (suplementar do salão de passageiros), porta-malas de 1.000 litros, alarme com sensor perimétrico, piso do salão de passageiros, revestimentos laterais e do teto em ABS, isolamento termoacústico, tacógrafo digital, martelos de segurança, luminárias em LED e faixas refletivas laterais. Assim como na versão Minibus Confort, o novo Fiat Ducato Minibus Executivo também conta com a opção do Pack Pass.





FIAT PROFESSIONAL

Os proprietários do novo Fiat Ducato contam com o Fiat Professional, programa de produtos, serviços e soluções para clientes, presente em mais de 230 pontos de vendas e pós-vendas distribuídos por todo o país. Com a ajuda de colaboradores especializados e atendimento prioritário, o programa é fundamental para quem usa o veículo como uma ferramenta de trabalho.

A marca oferece ainda o Express Lane Professional, que agiliza o atendimento nos boxes das oficinas das concessionárias. A Fiat afirma que o programa garante 100% disponibilidade de peças de revisão no estoque das concessionárias para que, assim, as revisões agendadas sejam entregues no mesmo dia ou até mesmo em poucas horas.





PREÇOS DAS VERSÕES:





Cargo: R$ 245.990

MaxiCargo: R$ 249.990

Multi: R$ 261.490

Minibus Confort: R$ 309.990

Minibus Executivo: R$ 319.990