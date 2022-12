VW Jetta GLI 350 TSI: sedan médio com pegada esportiva

VW JETTA GLI 350 TSI (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







Quem foi que disse que sedã é carro de família, que só precisa ter bom espaço interno e um porta-malas caprichado? Os tempos mudaram e o VW Jetta GLI 350 TSI está aí para provar. O modelo produzido na fábrica de Puebla, no México, mostra que tem algo mais para oferecer: desempenho esportivo e boa dirigibilidade, elementos pouco comuns nesse segmento. Mas, para tê-lo na garagem, a família que gosta de acelerar tem que desembolsar R$ 221.380.

A esportividade do sedã é enfatizada pelas largas saídas cromadas do escapamento (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A sigla GLI vem de Grand Luxury Injection e foi criada no início dos anos 1980 nos Estados Unidos, onde os consumidores haviam perdido o gosto pelos hatches esportivos e passaram a desejar sedãs mais nervosos. O VW Jetta GLI é o primeiro modelo com a sigla no Brasil e pode-se dizer que é basicamente um Golf GTI com a carroceria sedã.

Acabamento interno de qualidade e multimídia de 10,1%u201D (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Construído sobre a plataforma MQB, o VW Jetta GLI chegou na linha 2022 com alguns centímetros a mais no comprimento, a grade com elementos octogonais em preto brilhante dividida em duas seções por um friso cromado com uma faixa fina vermelha. A sigla GLI, também na mesma cor, fica posicionada sobre o friso na lateral.

Modelo cresceu no comprimento, chegando a 4,74m, mas manteve entre-eixos de 2,68m (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O para-choque dianteiro ganhou novo desenho, com saia pintada de preto, e os faróis full LED, com luzes diurnas, completam o visual na dianteira. Nas laterais, destaque para as belas rodas de 18 polegadas calçadas com pneus de perfil 45. Na tarseira, para-choque com difusor de ar na parte inferior e saída dupla cromada do escapamento.

Banco traseiro proporciona conforto para dois passageiros (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DESEMPENHO Mas a cereja do bolo do VW Jetta GLI está sob o capô. O motor 2.0 turbo foi adequado às exigências do Proconve L7, passando a usar injeção direta de gasolina e recebeu novos ajustes nos comandos de válvulas. Com isso, reduziu a emissão de poluentes e ganhou mais um “cavalinho”, chegando a 231cv e 35,7kgfm de torque.

Porta-malas com capacidade de 510 litros, todo revestido (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Com esses números e associado ao câmbio robotizado DSG de dupla embreagem e sete marchas, o VW Jetta GLI proporciona uma dirigibilidade que faz você esquecer o estilo pacato de tiozão normalmente encontrado nos sedãs. Ele garante desempenho com tocada esportiva, com torque disponível já em baixas rotações, proporcionando agilidade e empolgação nas arrancadas.

Motor 2.0 turbo de 231cv garante desempenho esportivo ao sedã (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O câmbio tem as marchas bem escalonadas, que se adequam à maneira de dirigir do motorista. Existe a opção de fazer as mudanças nas aletas atrás do volante ou na própria alavanca do câmbio. O modelo traz ainda um seletor de modos de condução – normal, esporte, eco e individual –, que permitem o motorista escolher entre apimentar a performance, com a direção mais pesada e mudanças de marchas em giros mais altos, ou privilegiar o baixo consumo de combustível.

Belas rodas de 18 polegadas calçadas com pneus de perfil 45 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A direção com assistência elétrica progressiva e as suspensões McPherson na dianteira e Multlink na traseira completam o pacote mecânico, que garante uma dirigibilidade digna de um hatch para o sedã. O carro faz curvas com desenvoltura e segurança, já que conta com diferencial de escorregamento limitado eletrônico, que faz a melhor distribuição do torque nas rodas dianteiras. É um sedã que dá prazer de dirigir.

O sistema de freios traz discos nas quatro rodas e o auxílio da eletrônica. O VW Jetta GLI tem ainda alguns sistemas de auxílio à condução, como o controle adaptativo de distância e velocidade com função de frenagem de emergência (ACC) e o assistente de permanência em faixa. O pacote de itens de série traz ainda seis airbags, controle de tração e estabilidade, reconhecimento de pedestres, sensor de ponto cego e sistema de monitoramento frontal.





POR DENTRO O sedã da Volkswagem tem acabamento interno com materiais de boa qualidade, bem montados, e com comandos bem posicionados. Os bancos de estilo esportivo são revestidos em couro com costura aparente em vermelho, sendo o do motorista com ajustes elétricos. A iluminação ambiente em Led tem 10 opções de cores.

O painel digital Active Info Display tem tela configurável, com elementos na cor vermelha para enfatizar a esportividade. O volante é multifuncional, revestido em couro e também traz detalhes em vermelho. O sistema multimídia VW Play tem tela tátil de 10,1 polegadas, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem cabo, com câmera de ré e capacidade de armazenamento de 10 Gb para aplicativos. O modelo traz ainda entradas USB e sistema de carregamento de celular por indução.

O VW Jetta GLI tem ar-condicionado Climatronic de duas zonas e sistema de aquecimento e refrigeração dos bancos dianteiros. O banco traseiro tem encosto bipartido e rebatível, garantindo conforto para duas pessoas. O porta-malas, com 510 litros de capacidade, tem espaço de sobra para acomodar a bagagem da família.





CONCORRÊNCIA O concorrente mais próximo do VW Jetta GLI é o Toyota Corolla GR-Sport, que é equipado com motor 2.0 litros, 16V, 177cv e 21,4kgfm de torque, acoplado ao câmbio CVT que simula 10 marchas. O modelo tem desempenho mais manso, mas o preço é mais baixo, R$ 176.590.

FICHA TÉCNICA

» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.984cm³, 16V, injeção direta de combustível, a gasolina, que desenvolve 231cv entre 5.000rpm e 6.200rpm, e torque de 35,7kgfm entre 1.500rpm e 4.400rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira e câmbio de dupla embreagem DSG de sete velocidades

» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, McPherson, braço transversal em L e barra antirrolagem; traseira, independente, multibraço e barra antirrolagem/7,5 x 18 polegadas (liga leve)/225/45 R18





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





» FREIOS (*)

Discos ventilados na frente e discos sólidos na traseira, com ABS e EBD





» CAPACIDADES (*)

Do tanque de combustível, 50 litros; porta-malas, 510 litros; de carga (passageiros e bagagem), 524kg





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,74m; largura,

1,80m; altura, 1,47m; distância

entre-eixos, 2,68m





» PESO (*)

1.476 quilos





» PERFORMANCE (*)

Velocidade máxima: 249km/h

Aceleração até 100km/h: 6,7s





» CONSUMO (**)

Na cidade: 9,9km/l

Na estrada: 12,5km/l





(*) Dados do fabricante

(**) Dados do Inmetro





l Quanto custa?





O VW Jetta GLI 350 TSI tem preço sugerido de R$ 221.380. Com o opcional de pintura perolizada, a mais cara, vai para R$ 223.580.





EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE: Seis airbags, ACC (Controle adaptativo de distância e velocidade com função de frenagem de emergência), banco do motorista elétrico com memória e apoio lombar ajustável eletricamente, ar-condicionado Climatronic de duas zonas, Isofix, assistente de condução Travel Assist, assistente de permanência na faixa Lane Assist e Emergency Assist, auxílio de estacionamento, bancos dianteiros com aquecimento e climatização ativa, câmera multifunções, câmera traseira para auxílio de estacionamento, carregador de celular por indução, comando automático do farol, com farol de rodagem diurna, função leaving-home e função manual Coming-Home, controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e de tração (ASR), retrovisor externo com função de memória, eletricamente regulável/aquecível, faróis de LED, freio de estacionamento eletromecânico com função Auto Hold, iluminação ambiente interna em LED, com 10 cores no interior do veículo, indicador de pressão dos pneus, indicador de desgaste das pastilhas de freio, interface USB-C e tomada de carregamento USB, lanterna traseira em LED, luz de neblina traseira, painel de instrumentos digital programável Active Info Display, plataforma Infotainment modular Regio, reconhecimento de pedestres, regulagem do farol alto Light Assist, revestimento dos bancos parcialmente em couro, rodas de liga leve 18 polegadas, seleção do perfil de condução Mode (Normal/Esporte/Eco/Individual), sensor de chuva, sensor de ponto cego com assistente de saída de vaga, sistema de monitoramento frontal Front Assist, sistema de travamento e partida Keyless Access sem chave com Safelock, sistema Start-Stop com reaproveitamento da energia de frenagem, teto solar elétrico panorâmico, basculante e corrediço, volante multifuncional revestido em couro com Shift Paddles, Wired & Wireless App-Connect com antena GPS somente para App-Connect.





OPCIONAIS

Pintura sólida (R$ 850), metálica

(R$ 2 mil) e perolizada (R$ 2.200)