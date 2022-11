Peugeot e2008: SUV compacto 100% elétrico chega com preço de R$ 259.990

Enio Greco*

De São Paulo

O novo Peugeot e2008 GT traz a reestilização já à venda na Europa, com linhas mais robustas, grade ampla com pequenos elementos pintados na cor da carroceria (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)





A Peugeot já iniciou no Brasil as vendas do novo e2008, o SUV compacto que chega com design renovado e conjunto motriz 100% elétrico. O modelo passa a integrar o portfólio eletrificado da marca francesa no país, se juntando ao hatch compacto e208 e ao furgão eExpert. O preço de lançamento é de R$ 259.990. A geração atual do Peugeot 2008 continua sendo produzida na fábrica de Porto Real com motor a combustão.

O SUV compacto da marca francesa tem 4,30m de comprimento, 2,60m de distância entre-eixos, 1,77m de largura e 1,55m de altura (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)

Durante o lançamento do novo e2008, a Peugeot anunciou que em 2023 serão lançados outros dois modelos elétricos no mercado brasileiro. Além disso, a marca anuncia que até 2024 terá pelo menos um modelo elétrico em cada segmento em que atua.

O teto e as colunas pintados em preto e as lanternas traseiras em LED com as três garras do leão são de série na gama 2023 do elétrico (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)

A outra novidade anunciada no lançamento do Peugeot e2008 é o reposicionamento do preço do hatch compacto e208, que até então vinha sendo comercializado por cerca de R$ 252 mil. Agora o modelo passa a ser vendido por R$ 219.990. Um prejuízo significativo para quem adquiriu o modelo recentemente.

Acabamento interno do Peugeot e2008 GT é de boa qualidade e a multimídia tem tela de 10 polegadas, com Apple Car Play e Android (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)





CONJUNTO ELÉTRICO Produzido na fábrica de Vigo, na Espanha, o Peugeot e2008 conta com um motor elétrico dianteiro de 100kW, que desenvolve 136cv e 26,5kgfm de torque. A bateria tem capacidade de 50kw e proporciona autonomia de 345 quilômetros.

O espaço no banco traseiro proporciona relativo conforto para dois passageiros, com entrada USB, mas sem saída do ar-condicionado (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)

A recarga da bateria do e2008 pode ser feita em carregadores rápidos em até 30 minutos, recuperando 80% da carga. Na rede doméstica de energia elétrica, a recarga total da bateria é feita em 25 horas. A bateria tem garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros e, caso seja danificada, tem que ser substituída. Não é possível substituir os módulos.

O porta-malas tem capacidade de 434 litros, mas é dividido em dois compartimentos, sendo o inferior para guardar pequenos objetos (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)





DIRIGINDO Tivemos a oportunidade de dirigir o novo Peugeot e2008 na pista do Haras Tuiuti, no interior de São Paulo. O conjunto elétrico proporciona bom desempenho ao SUV compacto, com agilidade nas arrancadas e retomadas de velocidade. Mas não espere todo o vigor que os carros elétricos normalmente proporcionam, colando suas costas no encosto do banco. A potência e o torque são suficientes apenas para garantir uma performance divertida.

Motor elétrico que equipa o SUV compacto proporciona bom desempenho, com agilidade nas arrancadas e retomadas (foto: Enio Greco/EM/D.A Press)

Com a bateria concentrada sob o assoalho, o Peugeot e2008 tem o centro de gravidade mais baixo, que contribui para a boa estabilidade em curvas. Com direção bem calibrada, o modelo não tem o câmbio do tipo joystick presente nas versões com motor a combustão e transmissão automática. O motorista tem um botão giratório no console e basta colocar na posição D e acelerar. Como todo carro elétrico, o e2008 tem funcionamento silencioso e condução agradável.

O Peugeot e2008 traz também um seletor de modos de condução com as opções Eco, Normal e Sport, que ajustam o conjunto motriz par proporcionar economia de energia da bateria ou otimizar a performance, deixando-o com desempenho mais “esportivo”. Além disso, o modelo conta com sistema de freio regenerativo, que recupera energia para a bateria nas frenagens e desacelerações.





VISUAL O novo Peugeot e2008 será comercializado no Brasil na versão GT. O modelo tem 4,30m de comprimento, 2,60m de distância entre-eixos, 1,77m de largura e 1,55m de altura. O porta-malas tem capacidade de 434 litros, sendo dividido em dois compartimentos.

Em termos visuais, o modelo traz as mudanças que foram feitas na Europa, que mesclam elementos do novo 208 e do 3008. A grade dianteira tem pequenos retângulos pintados na cor da carroceria, como se fosse em 3D. Os faróis são full LED e trazem as três garras do leão no desenho interno. O dente de sabre também está presente e faz a função da luz diurna em LED.

Nas laterais, vincos marcantes conferem aspecto robusto e as rodas de 18 polegadas trazem elementos que melhoram a aerodinâmica do carro. Na traseira, as lanternas em LED também trazem as três garras do leão e são interligadas por uma faixa em Black piano. O teto e as colunas pintados em preto também são de série.

Por dentro, o Peugeot e2008 traz bancos dianteiros em formato de concha, revestidos em couro, e acabamento de boa qualidade, com detalhes que imitam fibra de carbono no painel. O i-cockpit traz painel de instrumentos totalmente digital, com todas as informações disponíveis para o motorista.

O sistema multimídia tem tela de 10 polegadas com conectividade por Apple CarPlay e Android Auto, mas com uso de cabo. Tem GPS e câmera visiopark de 180 graus. No console, duas entradas USB e carregador de celular por indução. O teto solar não é tão grande, embora a Peugeot o classifique como panorâmico. O interior proporciona conforto para quatro ocupantes e no banco traseiro os passageiros contam com duas entradas USB, mas não tem saídas do ar-condicionado. O novo Peugeot e2008 chega ao mercado nas cores laranja sunset, azul vertigo, preto perla nera, cinza artense e branco nacre.

Atualmente, a Peugeot tem no Brasil 11 concessionárias especializadas em atendimento para veículos elétricos, mas pretende chegar a 35 até 2023. O novo Peugeot e2008 também estará disponível por assinatura, com diárias a partir de R$ 199. A marca está fazendo parcerias com estacionamentos e supermercados para ampliar a rede de recarga no país.





* Jornalista viajou a convite da Peugeot do Brasil

PERFORMANCE DO NOVO PEUGEOT e2008

Aceleração até 100km/h em 9,9 segundos

Velocidade máxima de 150km/h





SISTEMAS DE AUXÍLIO À CONDUÇÃO DE SÉRIE

» Alerta de colisão com frenagem automática de emergência

» Sistema ativo de ponto cego

» Alerta de atenção e fadiga

» Reconhecimento de placas de velocidade

» Assistência de farol alto