Pulse Abarth: versão esportiva do SUV chega por R$ 150 mil

Enio Greco*

De Porto Alegre (RS)

Pulse Abarth (foto: Abarth/Divulgação)





Você conhece o Pulse, SUV compacto produzido em Betim, com a marca da Fiat estampada na grade dianteira e na traseira. Agora, o modelo chega ao mercado brasileiro com a estampa da Abarth, divisão esportiva que pertence ao grupo Stellantis. Portanto, o Pulse Abarth passa a ser o primeiro SUV com a marca do escorpião comercializado no Brasil. Agrada pelo visual, desempenho e equipamentos, mas peca pelo freio a tambor na traseira.

O SUV compacto tem saída dupla cromada no escapamento (foto: Abarth/Divulgação)

O local escolhido para a apresentação do Pulse Abarth não poderia ter sido melhor: a pista de 3.016 metros de extensão do Autódromo Internacional de Tarumã, em Porto Alegre, que foi inaugurado em 8 de novembro de 1970. A versão esportiva do SUV compacto já havia sido apresentada durante o “BBB22” e também como carro madrinha nas corridas de Stock Car.

Interior traz detalhes em vermelho e multimídia de 10,1 polegadas (foto: Abarth/Divulgação)

É o primeiro SUV genuinamente Abarth. O Fiat Fastback tem a versão Limited Edition Powered By Abarth (R$ 154.990), também equipada com o motor T270, mas traz apenas os badges da marca do escorpião, sem qualquer preparação. Com o Pulse Abarth a história é um pouco diferente. De acordo com os executivos da marca, “é um carro feito para puristas que querem equilíbrio dinâmico”.

Bancos dianteiros têm desenho esportivo e a marca do escorpião (foto: Abarth/Divulgação)

VISUAL Você pode estar se perguntando por que a Fiat escolheu o Pulse como o primeiro produto nacional com a marca e preparação da Abarth. Por que não o Argo? A resposta foi de que era o momento do SUV compacto, até mesmo por se tratar de um segmento que não costuma ter versões esportivas, exceto os das marcas premium. E para tornar o Pulse Abarth um carro ainda mais interessante, não poderia faltar retoques no visual.

A tecla vermelha com a palavra Poison altera a calibragem do carro (foto: Abarth/Divulgação)

Como a proposta é ser esportivo, o Pulse Abarth não decepciona na estampa, que pode parecer exagerada para alguns. Na dianteira, o modelo preserva o desenho do SUV compacto da Fiat, mas traz elementos diferenciados, como a grade em preto brilhante com a logo do escorpião no centro e a logo flag da Fiat. Na borda do capô foi fixada uma aba imitando fibra de carbono e o para-choque com desenho esportivo traz uma faixa em vermelho e entradas de ar (air curtain) nas extremidades, com função aerodinâmica.

Belas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 215/50 (foto: Abarth/Divulgação)

Nas laterais, na base das portas, uma faixa vermelha estilizada com a inscrição Abarth expõe ainda mais a proposta esportiva do modelo. A cor vermelha aparece também na capa dos retrovisores e o teto em preto brilhante valoriza o visual. As rodas de liga leve de 17 polegadas, também pintadas em preto brilhante, calçadas com pneus mais largos, trazem o escorpião na calota central.

Motor Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.332cm³ de cilindrada, flex, turbo, injeção direta de combustível (foto: Abarth/Divulgação)

Na traseira, os destaques ficam por conta da antena no estilo shark (barbatana de tubarão), a assinatura Abarth diferenciada, para-choque esportivo e escapamento duplo de três polegadas, com saídas cromadas. O Pulse Abarth será vendido nas cores branco banchisa, cinza strato, preto volcano e vermelho montecarlo. Os detalhes no para-choque, retrovisores e faixas laterais podem ser em vermelho, cinza ou preto.





POR DENTRO O interior do Pulse Abarth traz uma faixa vermelha no painel, costura aparente na mesma cor nos bancos revestidos em couro com o escorpião em relevo no encosto. Os bancos dianteiros têm desengho esportivo e apoiam bem nas laterais. O painel de instrumentos é digital e traz além das informações do computador de bordo a força G, a potência imediata e a pressão do turbo.

No centro do painel, o sistema multimídia com tela tátil de 10,1 polegadas, conectividade por Android Auto e Apple CarPlay, com GPS, câmera de ré e o Connect Me, que permite conexão em tempo real e possibilita que o motorista tenha acesso a alguns comandos do carro pelo celular.

O volante multifuncional traz comandos do som, celular e multimídia, além da tecla vermelha com a palavra Poison (veneno), que ao ser apertada altera a calibragem de alguns sistemas do carro, deixando-o ainda mais esportivo. No console, o motorista tem freio de estacionamento eletrônico automático, com auto hold, que mantém o veículo parado mesmo sem o pé no freio.

Construído sobre plataforma MLA, o Pulse Abarth traz nova calibração do motor, dos freios, da direção e das suspensões, que na dianteira ganhou novas molas e amortecedores com regulagem esportiva. O eixo traseiro é específico para o carro, que ficou 10mm mais baixo. O sistema de freio traz discos na dianteira e tambores na traseira, “para reduzir custo”, de acordo com executivos da Stellantis. Mas pelo preço e proposta do carro, merecia freios a disco nas quatro rodas.





DIRIGINDO O SUV compacto é equipado com o motor T270, um 1.3 turbo flex que desenvolve 185cv e 27,5kgfm de torque. É o mesmo usado no Jeep Renegade, Jeep Compass, Fiat Toro, mas que apresenta resultado diferente pela relação peso/potência, já que o Pulse Abarth é mais leve.

Associado ao câmbio automático de seis marchas, com possibilidade de trocas na alavanca do câmbio e nas aletas atrás do volante, esse motor casou muito bem com o Pulse. Na pista do Autódromo de Tarumã o carrinho apresentou reações imediatas às acelerações, com boas arrancadas e retomadas de velocidade.

A nova calibragem do câmbio deixou o carro bem esperto, além de proporcionar reduções de marchas nas frenagens, favorecendo o freio motor. Nas curvas, a eletrônica ajuda muito, com controle de estabilidade e tração ativos, reduzindo a rolagem da carroceria. O motorista ainda conta com os modos normal, manual e poison, para deixar o carro ainda mais nervoso. Os engenheiros trabalharam a vetorização dinâmica de torque para deixar o Pulse Abarth sempre colado ao chão.

Vale destacar ainda a sonoridade esportiva do motor, que é um atrativo a mais para esse SUV compacto com a marca Abarth. O modelo foi 100% desenvolvido pelo Centro da América do Sul e contará com uma rede de 50 concessionárias dedicadas, com córner personalizado. A Stellantis espera vender 300 unidades do Pulse Abarth por mês.

O Pulse Abarth vem equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com comutação automática de faróis, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros, wireless charger (carregador por indução) para smartphones, cluster full digital 7", ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full LED, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de para-brisa e Keyless Entry'n Go. Os preços são de R$ 154.731 para o estado de São Paulo, e R$ 149.990 para o restante do país.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.332cm³ de cilindrada, flex, turbo, injeção direta de combustível, que desenvolve 180cv (gasolina)/185cv (etanol) a 5.750rpm, e 27,5kgfm a 1.750rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, com câmbio automático de seis marchas





» FREIOS

A discos ventilados na dianteira e tambores na traseira





» SUSPENSÔES/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, tipo Mc Pherson, com braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora; traseira, semi-independente, com eixo de torção/7,0” x 17”, de liga

leve/215/50 R17





» DIREÇÃO

Pinhão e cremalheira, com assistência elétrica

» PESO

Em ordem de marcha: 1.281kg





» CAPACIDADES

Do tanque de combustível, 47 litros; do porta-malas, 370 litros; de carga (passageiros e bagagem), 400kg





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,11m; largura,

1,77m; altura, 1,54m; distância entre-eixos, 2,53m; altura mínima do solo, 18,8cm





» ÂNGULOS

De entrada, 20 graus

De saída, 27 graus





» DESEMPENHO

Velocidade máxima: 215km/h (e)/214km/h (g)

Aceleração até 100km/h:

7,6s (e)/8s (g)





» CONSUMO

Na cidade: 10km/l (g)/6,8km/l (e) Na estrada: 12,3km/l (g)/8,8km/l(e)