Demorou, mas o Chevrolet Bolt chegou

A tampa do porta-malas e as lanternas traseiras em LED foram redesenhadas, mudando o visual (foto: Fotos: Chevrolet/Divulgação)



De Indaiatuba (SP)



Depois de um ano em suspenso, o Chevrolet Bolt EV enfim está de volta ao mercado brasileiro. O carro elétrico da General Motors chegou a entrar em pré-venda em agosto do ano passado, mas as negociações foram canceladas devido a uma falha nas baterias, que poderia provocar incêndio. O modelo passou por uma reestilização e chega às concessionárias neste mês, já na linha 2023.



Agora, de acordo com a Chevrolet, tal problema foi sanado pela LG, que fornece esses componentes. Ainda segundo a montadora, tratava-se de uma falha de fabricação, e não de projeto. Unidades do Bolt vendidas em outros países tiveram as baterias substituídas em ações de recall.



Nesse intervalo de 12 meses, entre a solução do problema e a chegada ao mercado, o preço do Chevrolet Bolt EV subiu de R$ 317 mil para R$ 329 mil. Para os primeiros 40 compradores, o fabricante incluirá nesse valor o carregador residencial para as baterias, mais conhecido como wallbox. Os demais terão que pagar à parte por esse item, cujo custo total, incluindo a instalação, pode chegar a R$ 12 mil.



A mudança nas baterias não alterou as características técnicas desses componentes, que são à base de íons de lítio e têm 66kWh. A autonomia do Bolt, segundo a Chevrolet, é de 459 quilômetros no ciclo europeu WLTP, ou de 416 quilômetros no ciclo estadunidense EPA.



Em uma estação de recarga ultrarrápida é possível atingir metade do nível máximo das baterias em apenas 40 minutos. Em uma hora, o nível de carga já chega a 80%. Porém, em uma tomada comum, de 220V, o ritmo do processo de recarga é bem mais lento: o veículo ganha cerca de 40 quilômetros de autonomia a cada hora.



O Chevrolet Bolt chega em versão única. O comprador escolhe apenas a cor, entre quatro opções: vermelho rubi, branco summit, preto ouro nego e cinza urbano. Ao que parece, o modelo não tem a missão de alcançar grandes números de vendas (coisa, aliás, que o preço nem permite). Ele está mais para carro de imagem, servindo de vitrine de tecnologia e abrindo a ofensiva de veículos elétricos da Chevrolet.





EQUIPAMENTOS

AO VOLANTE

A reestilização deu ao Bolt EV uma dianteira mais limpa, sem elementos emulando a grade central, como em outros carros elétricos da Chevrolet. Ali, o destaque são os faróis full LED. Essa tecnologia de iluminação está presente também nas lanternas traseiras, que foram redesenhadas, assim como a tampa do porta-malas. Nas laterais, o modelo exibe novas rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado.No interior, o Chevrolet Bolt 2023 traz um novo painel, com tela customizável de oito polegadas para os instrumentos. Por sua vez, a central multimídia tem tela de 10,2 polegadas e incorpora Wi-Fi, Spotify e Alexa nativos, além do sistemaOnStar, já conhecido de outros modelos da marca. No mais, as forrações das portas e os revestimentos dos bancos também mudaram.Entre os equipamentos, o maior destaque do Chevrolet Bolt 2023 é o pacote destinado à segurança. O carro elétrico traz os seguintes itens: controle de cruzeiro adaptativo; 10 airbags; assistente de estacionamento com câmeras de visão em 360 graus; assistente de permanência na faixa; alerta de ponto cego; alerta de movimentação traseira em marcha a ré; frenagem automática com alerta de colisão e detecção de pedestresO VRUM dirigiu o Chevrolet Bolt dentro do Campo de Provas de Cruz Alta, da GM, em Indaiatuba (SP). O trajeto foi restrito a algumas voltas na pista D1, que tem 4,6 quilômetros de extensão: é nela que o fabricante faz testes de durabilidade nos produtos nacionais.No breve contato, deu para notar algumas características típicas dos carros elétricos. A mais evidente delas é o nível de ruído extremamente baixo em comparação a um veículo a combustão. Outra particularidade é o sistema de frenagem regenerativa, que “segura” o carro sempre que o motorista tira o pé do acelerador.O motor do Chevrolet Bolt entrega 203cv de potência e 36,7kgfm de torque: esse último valor é imediato, como em todo carro elétrico. A tração é dianteira. O fabricante anuncia uma aceleração até 100km/h em apenas 7,3 segundos, e não há motivo para duvidar. Afinal, o modelo reage com muita rapidez aos comandos do acelerador, entregando desempenho até esportivo.Na pista do fabricante, o Chevrolet Bolt pareceu ter um acerto de suspensão equilibrado, capaz de proporcionar boa estabilidade sem comprometer o conforto de rodagem. A visibilidade, para a qual colabora o para-brisa avantajado, também agrada.O interior do Bolt é espaçoso, inclusive no banco traseiro, onde o assoalho plano traz conforto ao quinto ocupante. Já o porta-malas, com 380 litros, é bastante razoá- vel. O console central ganhou mais nichos para pequenos objetos, graças à adoção de um freio de mão elétrico e de câmbio com acionamento por botões. E o acabamento traz caprichos raros na atual linha da Chevrolet, como superfícies emborrachadas no painel e nas quatro portas.* Jornalista viajou a convite daGeneral Motors do Brasil