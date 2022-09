Citroën C3 encara o Renault Kwid e o Fiat Mobi. Quem leva a melhor?

Citroen C3 (foto: citroen/divulgação)



EQUIPAMENTOS

Notas: 1 a 5

C3: 4

Kwid: 3,5

Mobi: 2

O Kwid leva a melhor nesse quesito por trazer airbags frontais e laterais, enquanto os demais trazem apenas os dianteiros, que são obrigatórios. Ainda no campo da segurança, o novo Citroën C3 tem controle de estabilidade e tração, enquanto o Renault Kwid tem apenas de estabilidade e o Mobi nenhum dos dois. Os compactos da Citroën e da Renault também oferecem de série o assistente de partida em rampa, enquanto o da Fiat não tem.

Todos os oponentes desse comparativo trazem ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e direção assistida. Porém, o Mobi ainda usa o sistema hidráulico, que requer mais manutenção, enquanto os demais trazem direção elétrica. O C3 e o Kwid têm luz de rodagem diurna. Todos trazem rodas de aço com calotas, mas a do C3 é de 15 polegadas, enquanto os outros são de 14.

QUAL É MAIS BONITO?

Notas: 1 a 5

C3: 4

Kwid: 3

Mobi: 3

O novo Citroën C3 se destaca nesse quesito, o que não é muito difícil, já que os outros modelos desse comparativo são bem feinhos. O compacto da Citroën tem apelo moderninho, com destaque para o conjunto óptico dianteiro e a pintura "saia e blusa". Porém, vendo o carro de pertinho, fica claro que a carroceria tem muita informação para seus 3,98 metros de comprimento.

A frente do estreante é bastante alta, enquanto a traseira é muito curta, "desproporções" semelhantes ao Kwid. Para o C3 ficar charmoso também é preciso acertar na cor ou na combinação das cores. O visual do Kwid foi renovado há pouco tempo, mas não chega a ser atraente. O Mobi não passa de um carrinho carismático.

ESPAÇO INTERNO

Notas: 1 a 5

C3: 4,5

Kwid: 3,5

Mobi: 2,5

Todos os modelos envolvidos nesse comparativo são compactos, mas o C3 tem dimensões superiores. Quem precisa realmente usar o banco traseiro tem que optar entre o C3 e o Kwid, que conseguem acomodar dois passageiros ali com relativo conforto. Já o Mobi, realmente, é muito compacto. Com 2,54m de distância entre-eixos, não resta dúvida da superioridade do C3 no espaço interno. No quesito porta-malas, o C3 também se destaca, com 315 litros, contra 290 do Kwid e 200 litros do Mobi.

Citroën C3 Renault Kwid Fiat Mobi





Comprimento 3,98m 3,68m 3,59m

Entre-eixos 2,54m 2,42m 2,30m

Porta-malas 315 litros 290 litros 200 litros

ACABAMENTO

Notas: 1 a 5

C3: 3

Kwid: 2,5

Mobi: 2,5

Todos os modelos do comparativo abusam do plástico duro, com acabamento pobre em termos de material. Suas versões de entrada trazem bancos revestidos em tecido, e o resto é plástico puro no painel e portas. A vantagem do Citroën C3 é que seu visual interno é mais despojado, com apliques coloridos, revertem essa pobreza para estilo, enquanto Kwid e Mobi ficam caretas. Por isso, o compacto da Citroën leva vantagem aqui também.

Renault Kwid (foto: Renault/divulgação)

DESEMPENHO E CONSUMO

Notas: 1 a 5

C3: 3

Kwid: 4

Mobi: 3

Bom, ninguém escolhe um carro 1.0 porque quer. Esses modelos são os mais baratos (ou melhor, menos caros) e ainda trazem o benefício de ter baixo consumo de combustível. Mas, vale contextualizar os motores usados nos modelos do comparativo. A versão de entrada do C3 ganhou o motor 1.0 Firefly do Fiat Argo. Trata-se de um três-cilindros com bom desempenho urbano e baixo consumo.

O Kwid também tem um motor 1.0 de três cilindros, que, assim como os demais, precisa ser bem administrado para não sofrer demais, não deixando muito as rotações caírem. Muito peso embarcado também é inimigo desses carrinhos. Já o Mobi usa o velho motor 1.0 Fire Evo da Fiat, um quatro-cilindros mais arcaico, que perde para os outros devido ao consumo de combustível maior. Como o desempenho de todos é igualmente sofrível, quem determina a nota é o consumo.

Fiat Mobi (foto: Fiat/divulgação)

Citroën Renault Fiat

C3 1.0 Kwid 1.0 Mobi 1.0





Potência 71cv (g) e 75cv (e) 68cv (g) e 71cv (e) 71cv (g) e 74cv (e)

Torque 10kgfm (g) e 10,7kgfm (e) 9,4kgfm (g) e 10kgfm (e) 9,3kgfm (g) e 9,7kgfm (e)

Consumo na cidade 12,9km/l (g) e 9,3km/l (e) 15,3km/l (g) e 10,8km/l (e) 13,5km/l (g) e 9,6km/l (e)

Consumo na estrada 14,1km/l (g) e 10km/l (e) 15,7km/l (g) e 11km/l (e) 15km/l (g) e 10,4km/l (e)

E O VENCEDOR É?

O destaque entre o três modelos desse comparativo é o novo Citroën C3, tendo liderado as categorias de design, espaço interno e acabamento. Sua superioridade, talvez, compense o que ele custa a mais em relação aos demais concorrentes.

O Renault Kwid não fez feio e se destacou em conteúdo e consumo. Já o Fiat Mobi não se destacou em nada, mas ao menos conta com o título de carro mais barato do Brasil.

RESULTADO FINAL:

Notas: 1 a 25

C3: 18,8

Kwid: 16,5

Mobi: 13