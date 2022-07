Picape Jeep Gladiator será lançada no mercado brasileiro em 4 de agosto

A Jeep ainda não revelou qual a versão da Gladiator será comercializada no mercado brasileiro, nem mesmo a motorização, mas é possível que seja o V6 Pentastar de 288cv e 35,9kgfm (foto: Fotos: Jeep/Divulgação)



Depois de longa espera e muita especulação, a Jeep finalmente confirmou a chegada da picape Gladiator ao mercado brasileiro para 4 de agosto. A montadora anuncia a Jeep Gladiator como a “picape mais capaz do mundo”, destacando principalmente a sua capacidade off-road. Além disso, a marca garante que o modelo abrirá um novo parâmetro no segmento de picapes ao disponibilizar muita tecnologia e versatilidade.





A ideia é que a nova Jeep Gladiator redefina o conceito off-road no segmento das picapes no Brasil. Será o único modelo à venda no país com o selo Trail Rated, sistema de tração 4x4 Rock-Trac, combinada com alta tecnologia. Uma picape que tem atributos tanto para aventura quanto para o trabalho pesado.





Para conquistar o selo Trail Rated, ostentado pela picape Jeep Gladiator, o veículo é submetido a uma série de testes em terrenos irregulares, com um grau de dificuldade bem elevado. A montadora quer vender a ideia para o consumidor que com a nova picape Jeep Gladiator ele chegará em lugares nos quais as concorrentes nunca chegaram.





Para quem não conhece, o Jeep Gladiator é a versão picape do Wrangler. A fabricante ainda não revelou detalhes técnicos sobre o modelo que virá para o Brasil, mas sabe-se que tem porte avantajado, com 5,54m de comprimento e 3,48m de distância entre-eixos. A caçamba da Jeep Gladiator tem volume de cerca de mil litros.





Além disso, para enfatizar a capacidade fora de estrada, a picape Jeep Gladiator conta com tração nas quatro rodas, 28,2cm de altura mínima em relação ao solo, ângulo de ataque de 43,6 graus e de saída de 26 graus. No mercado americano, o motor que equipa a picape é o V6 3.6 Pentastar com 288cv de potência e 35,9kgfm de torque.