Honda HR-V EXL 2023: SUV com motor 1.5 vale a pena?

Alexandre Carneiro

HONDA HR-V 1.5 EXL (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





Preço nunca foi o principal atrativo do Honda HR-V e a versão EXL na linha 2023 segue essa tradição. Apesar de ser a segunda mais acessível da gama, essa configuração tem valor sugerido de R$ 156.700: está, portanto, em patamar semelhante ao das opções topo de linha dos SUVs compactos da concorrência. Vale a pena?

A nova geração do Honda HR-V ganhou linhas mais modernas, com faróis afilados e lanternas em LED (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Depende das prioridades do comprador. Se desempenho estiver entre elas, a resposta é não. Isso porque o Honda HR-V EXL 2023 é equipado com motor 1.5 de aspiração natural. Por mais que esse propulsor tenha um moderno sistema de injeção direta de combustível, os números são discretos: 126cv de potência com qualquer combustível, enquanto o torque é de 15,8kgfm com etanol e de 15,5kgfm com gasolina.

Acabamento interno de qualidade e multimídia de oito polegadas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Na prática, o SUV vai muito bem no trânsito urbano. Graças ao ótimo casamento entre o câmbio do tipo CVT e o motor, as arrancadas são ágeis. Porém, em rodovias, as limitações do conjunto mecânico tornam-se evidentes. Em subidas de serra e em ultrapassagens, o motorista precisa manter o motor em alta rotação para obter alguma performance. E a situação, claro, piora quando o veículo está carregado.

O espaço interno é destaque no SUV, mesmo no banco traseiro (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Pelo menos, nesses casos, o Honda HR-V EXL 2023 mostra uma qualidade: o bom isolamento acústico, que mantém boa parte do ruído do motor do lado de fora. Assim, dá para explorar o câmbio e o motor sem grande desconforto. A caixa do tipo CVT, aliás, gera efeito de freio-motor em descidas e simula sete marchas, que podem ser trocadas sequencialmente por paddle-shifters (borboletas) no volante.

Motor 1.5 16V aspirado não proporciona desempenho empolgante (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DINÂMICA Aliás, no mais, o acerto dinâmico agrada. A direção elétrica é bastante direta e progressiva, enquanto os freios, com discos nas quatro rodas, esbanjam eficiência, imobilizando o veículo com segurança, mesmo em altas velocidades. Falta mesmo só um pouco de potência e, principalmente, de torque, item no qual os rivais turbinados levam boa vantagem.

A suspensão tem ótimo compromisso: proporciona ótima estabilidade em curvas (considerando a altura mais elevada do SUV) sem comprometer o conforto de rodagem. Aliás, por falar em altura, o vão livre do solo do Honda HR-V cresceu 0,8cm na nova geração, chegando a 18,5cm na linha 2023. Porém, o modelo raspa a dianteira no chão com alguma facilidade, evidenciando o ângulo de entrada de apenas 17,8 graus.

Rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus na medida 215/60 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





CONSUMO Se, por um lado, desempenho não é um ponto forte, por outro, quem prioriza o consumo de combustível deve gostar do Honda HR-V EXL 2023. Nas mãos do VRUM, ele cravou bons 11,7km/l na cidade e 14,6km/l na estrada, com gasolina. (Veja os números do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular na ficha técnica.)

Assim, o tanque de 50 litros permite uma autonomia de expressivos 730 quilômetros. Quem quiser resultados ainda melhores pode recorrer à tecla Econ, que altera a programação do câmbio para otimizar o consumo. Entretanto, essa função limita ainda mais o desempenho.





POR DENTRO Outra tradição do Honda HR-V é o bom espaço interno. Ele é um dos SUVs mais amplos da categoria e oferece acomodações folgadas para quatro adultos. Nem mesmo o rebaixamento do teto pelo qual a nova geração passou atrapalhou o conforto a bordo. É até possível transportar um quinto ocupante sem martírio: nesse caso, não há folga, mas o resultado ainda é razoável.

O habitáculo do HR-V EXL 2023 também se destaca pelo sistema de rebatimento dos bancos, que a Honda chama de Magic Seat: é muito versátil e fácil de usar. Contudo, o porta-malas diminuiu 83 litros e, agora, tem 354 litros de volume. Não chega a ser propriamente pequeno, mas é menor que o da maioria dos concorrentes no segmento.

Em relação ao acabamento, o Honda HR-V EXL 2023 volta a abrir vantagem sobre outros SUVs compactos. O modelo traz acolchoamento e emborrachamento nas quatro portas, além de montagem caprichada. No painel, os plásticos são duros, mas de boa qualidade, e contam com apliques metálicos. Um mimo que vale menção é a presença de difusores de ar dedicados ao banco traseiro.

A ergonomia também é digna de elogios. O volante tem boa pegada e duplo ajuste (em altura e em distância). Os comandos estão todos à mão, a visibilidade é boa e os faróis full LED proporcionam ótima iluminação. Na versão EXL, o Honda HR-V 2023 tem instrumentos analógicos, mas de leitura fácil, exceto pelo marcador de combustível. Por fim, os bancos apoiam bem tanto a coluna quanto as pernas.

MULTIMÍDIA A central multimídia do Honda HR-V EXL 2023 tem tela tátil de oito polegadas (alguns concorrentes já oferecem 10 polegadas). Além disso, o equipamento se integra ao painel por meio de um aplique plástico, que lembra os velhos televisores de tubo. Mas há conectividade com as plataformas Apple CarPlay e Android Auto, além de quatro entradas USB com carregamento. O uso é fácil e intuitivo.





VALE A COMPRA? Há diversas variáveis na resposta a essa pergunta. O Honda HR-V EXL 2023 tem espaço interno generoso e acabamento esmerado. Porém, o destaque é o pacote de segurança, que a Honda chama de Sensing, composto por controlador adaptativo da velocidade de cruzeiro, alerta de colisão com frenagem automática, assistente de permanência em faixa, de evasão de pista e farol alto automático.

Entretanto, o porta-malas e, em especial, o desempenho estão abaixo da média para a faixa de preço do SUV. Para efeito de comparação, um Jeep Renegade Longitude, com motor 1.3 turbo com injeção direta, capaz de desenvolver até 185cv e 27,5kgfm, custa R$ 147.990. Ele é menos espaçoso, tanto no habitáculo quanto no porta-malas, porém também tem bom acabamento e pacote de equipamentos farto.

Já um Volkswagen T-Cross Highline, com motor 1.4 turbo, igualmente com injeção direta, entrega 150cv e 25,5kgfm, custando R$ 165.990. Ele tem interior mais simples, mas, por outro lado, é bem-equipado e espaçoso, superando o HR-V no tamanho do bagageiro. Sem falar nos franceses Citroën C4 Cactus Shine Pack e Renault Captur Intense, também mais potentes e baratos, porém, com mercado bem mais restrito.

Um dos maiores apelos de venda do Honda HR-V, inclusive, é a aceitação mercadológica. Afinal, o SUV é valorizado e tem liquidez no momento da revenda. Todavia, o caso é que, frente à concorrência, a versão EXL está cara: deveria custar cerca de R$ 10 mil a menos para se igualar aos rivais. Ou então trazer o motor 1.5 turbo da configuração seguinte, a Advance, cujo preço já pula para exorbitantes R$ 182.900.

FICHA TÉCNICA





»MOTOR

Dianteiro, transversal, flex, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.497cm³ de cilindrada, com injeção direta de combustível, que desenvolve 126cv (tanto com gasolina quanto com etanol) a 6.200rpm, e torques de 15,5kgfm (g) e 15,8kgfm (e) a 4.600rpm





»TRANSMISSÃO

Tração dianteira, e câmbio automático do tipo CVT, com sete marchas simuladas





»SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, tipo McPherson, barra estabilizadora; traseira, semi-independente, eixo de torção, barra estabilizadora/17 polegadas (liga leve)/215/60 R17





»DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





»FREIOS

A discos ventilados na frente e a discos sólidos na traseira, com ABS e EBD





»CAPACIDADES

Tanque de combustível, 50 litros; porta-malas, 354 litros; capacidade de carga (passageiros e bagagem) não informada





»DIMENSÕES

Comprimento, 4,33m; largura, 1,79m; altura, 1,59m; distância entre-eixos, 2,61m; e altura em relação ao solo, 18,5cm





»PESO

1.309 quilos





»PERFORMANCE

Velocidade máxima: 175km/h

Aceleração até 100km/h: 11,8 segundos





»CONSUMO (**)

Cidade: 12,7km/l (g) e 8,8km/l (e)

Estrada: 13,9km/l (g) e 9,8km/l (e)





Dados do fabricante (*)

Dados do Inmetro (**)





l EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE: Sistema Sensing, composto por controlador adaptativo da velocidade de cruzeiro (ACC), alerta de colisão com frenagem automática (CMBS), assistente de permanência em faixa (LKAS), de evasão de pista (RDM) e farol alto automático (AHB), seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), faróis principais e de neblina full-LED, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, controlador de velocidade em descidas, assistente de partida em rampa, ganchos padrão Isofix para fixação de assentos infantis, monitoramento da pressão dos pneus, câmera e sensores de ré, rodas de alumínio de 17 polegadas, ar-condicionado automático (com apenas uma zona de temperatura), freio de estacionamento elétrico, bancos e

volante revestidos em couro, chave presencial com botão de partida e espelho retrovisor eletrocrômico





l OPCIONAL

Pintura metálica ou perolizada





l Quanto custa?





O Honda HR-V 2023, na configuração EXL, sempre equipada com motor 1.5 de aspiração natural e câmbio automático do tipo CVT, tem preço de R$156.700.

A garantia é de três anos, sem limite

de quilometragem