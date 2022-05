Pimenta e sal: Volkswagen Jetta GLI ganha 'tapinha' leve, mas preço assusta

O Volkswagen Jetta recebeu um “tapinha” leve na linha 2022. Importado do México, o sedã médio é vendido por aqui em versão única GLI, com pegada esportiva, com preço sugerido de R$ 216.990. Como o preço é salgado, em 2021, o modelo cedeu a tradicional quarta colocação do segmento para o Caoa Chery Arrizo 6.





Mas, o que mudou na carroceria do Jetta? Muito pouco. Basicamente, os para-choques foram redesenhados e a grade ganhou visual de colmeia, mantendo a linha vermelha que a corta ao meio. Os faróis são full-LED. Nas laterais, destaque para as novas rodas de 18 polegadas, que evidenciam as pinças de freio dianteiras pintadas em vermelho. Atrás, o novo difusor destaca a saída dupla de escape, que ganhou ponteiras mais ovaladas.





DENTRO

No interior, a grande novidade é a central multimídia VW Play, com tela tátil de 10,1 polegadas, espelhamento sem fio do smartphone e memória para aplicativos. O console central traz um carregador por indução (sem fio) para o celular. O sistema multimídia funciona em conjunto com o quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas, que é totalmente configurável.





O Jetta GLI é equipado com teto solar panorâmico de série. O volante também é novo, com a logomarca atualizada da Volkswagen e comandos tipo “touch”. As aletas para trocas manuais de marcha ficam logo atrás. Os comandos e instrumentos seguem o estilo cockpit, envolvendo o motorista. O interior traz iluminação ambiente, com 10 opções de cor. Os bancos são em couro, com costura vermelha. O porta-malas do sedã tem volume de 510 litros.





Sedã recebeu central multimídia com tela tátil de 10 polegadas (foto: Fotos: Volkswagen/Divulgação)



COMANDO VARIÁVEL

O capô continua abrigando o motor 2.0 turbo, com injeção direta de combustível e comando variável de válvulas. O motor ganhou nova calibração e produz 231cv de potência e 35,7kgfm de torque. O câmbio automatizado de dupla embreagem agora oferece sete marchas (antes eram seis velocidades). Ainda é possível configurar o veículo para quatro modos de condução – Eco, Comfort, Sport e Individual –, que ajustam a resposta de aceleração e a velocidade das trocas de marcha.





O sedã acelera até os 100km/h em 6,7 segundos, e sua velocidade máxima é de 249km/h. Para melhorar o comportamento dinâmico do veículo, o Jetta GLI conta com um diferencial de deslizamento limitado no eixo dianteiro, que equilibra o torque entre as rodas motrizes. A direção tem assistência elétrica progressiva. Já a suspensão traseira multilink procura a melhor relação entre conforto e estabilidade. O sistema de freio traz discos ventilados de 312mm na dianteira e discos de 300mm na traseira.





CONTEÚDO

O pacote de segurança traz de série seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), controle adaptativo de velocidade e distância com função Stop&Go, frenagem autônoma de emergência, sistema de frenagem pós-colisão e detector de fadiga.





Entre os itens de conforto e conveniência, destaque para faróis automáticos, retrovisores com desembaçador, retrovisor interno fotocrômico, sensor de chuva, ar-condicionado automático de duas zonas e chave pre- sencial. O Jetta GLI 2022 chega às concessionárias Volkswagen a partir de maio. O sedã tem três anos de garantia total, sem limite de quilometragem, e as três primeiras revisões gratuitas.