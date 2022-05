Ford confirma picape F-150 no mercado brasileiro para 2023

A F-150 vendida na Argentina tem 5,88m de comprimento. No mercado americano, existem três opções de cabine e de caçamba, e a picape pode passar dos 6 metros (foto: Fotos: Ford/Divulgação)



A Ford oficializou que vai vender a F-150 no mercado brasileiro, picapona produzida nos Estados Unidos. A confirmação foi feita na Agrishow, feira de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão Preto (SP), onde a marca americana expôs o modelo na versão Lariat cabine dupla.

A F-150 chega em 2023 para brigar com as picapes da RAM, em especial o modelo 1500, que hoje reinam sem concorrentes no Brasil. Vale lembrar que a Chevrolet também tem planos de disputar esse mercado com a Silverado.





“A F-150 vem para consolidar a nossa linha, ao lado da Ranger e da Maverick, e reafirmar a autoridade que a Ford construiu em picapes em todo o mundo. É mais um exemplo de que nós vamos continuar a trazer para o consumidor brasileiro o que existe de mais avançado no mundo”, explicou Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.







Picape pode oferecer mimos como capota marítima e estribos laterais com acionamento elétrico

E as concorrentes têm motivo para temer a chegada da F-150, já que se trata do principal modelo da Série F, que é a linha de picapes mais vendida dos Estados Unidos há 45 anos consecutivos, além da líder de vendas daquele mercado há 40 anos seguidos. Em fevereiro, a picape atingiu o marco de 40 milhões de unidades produzidas.



Interior pode ter teto solar panorâmico e pedais com ajustes elétricos

No mercado sul-americano a F-150 já é vendida na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador. A Ford não informou qual versão pretende comercializar no Brasil, mas a tendência é que a marca escolha o pacote Lariat Luxury, que também é vendido na Argentina. Naquele mercado, essa versão é oferecida tanto com o motor 5.0 V8 (o famoso Coyote), com 400cv de potência e 56,6kgfm de torque, quanto com o híbrido que combina propulsor elétrico com um 3.5 V6, que somam 430cv e 78,8kgfm.

A Ford F-150 está na 14ª geração e pode trazer mimos como caçamba com abertura elétrica, teto solar panorâmico, pedais com ajuste de altura elétrico ou mesmo estribos laterais acionados eletricamente, apenas quando estão em uso. A picape pode trazer um gerador integrado, com várias opções de tomadas na caçamba.Entre o conteúdo semiautônomo, o veículo pode oferecer controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento, farol alto automático, assistente de ponto cego e frenagem autônoma de emergência.





Pesando mais de 3 toneladas, a F-150 vendida na Argentina mede 5,88 metros de comprimento, 2,02m de largura, 1,96m de altura e tem 3,69m de entre-eixos. Porém, essa nem é a maior versão disponível do modelo, já que nos Estados Unidos existem três opções de cabine e mais três de caçamba.