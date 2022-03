Mitsubishi Eclipse Cross ganha reestilização que elimina traseira polêmica

Com o facelift, a Mitsubishi resolveu o problema da traseira do modelo, que era seu ponto fraco, mas agora o conjunto está equilibrado (foto: Mitsubishi/Divulgação)







Após quatro anos do lançamento no mercado brasileiro, a Mitsubishi apresentou o Eclipse Cross 2023 devidamente reestilizado. Diferente da maioria dos facelifts, o visual do SUV médio ficou bastante diferente, deixando o modelo alinhado com a atual identidade da marca.





No visual, a mudança que mais chama a atenção está na traseira, onde o polêmico vidro bipartido foi eliminado. O Eclipse Cross adotou uma tampa do porta-malas mais convencional. Já as lanternas em LED continuam integradas à coluna C do SUV, mas ganharam novo desenho. O spoiler e a antena esportiva foram mantidos. O para-choque traseiro foi redesenhado, com acabamento em prata na versão de entrada e em black piano nas demais.





Na dianteira, os faróis foram deslocados para o para-choque, restando apenas as luzes de rodagem diurna em seu antigo lugar. A grade é nova, com um desenho na parte de cima e outro padrão, de colmeia, na parte de baixo. Nas laterais, o elemento abaixo das portas foi pintado na cor do veículo a partir da versão HPE e parece não integrar mais as molduras das caixas de roda. As rodas são de 18 polegadas em todas as versões, com novo design.





Já no interior as mudanças são mínimas. Além da tonalidade em preto, os bancos agora também podem ser revestidos em couro cinza “Arctic Gray”. Nas versões mais caras, os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos e aquecimento. O banco traseiro é reclinável, com oito níveis de inclinação do encosto. A central multimídia tem tela de sete polegadas, permitindo espelhamento do smartphone pelo Android Auto e Apple Car Play. O teto solar panorâmico é destaque no pacote HPE-S.





Todas as versões do Eclipse Cross trazem sob o capô um motor 1.5 turbo com 165cv de potência máxima aos 5.500rpm e 25,5kgfm de torque máximo na faixa entre 1.800rpm e 4.500rpm. A transmissão é automática tipo CVT, capaz de simular oito marchas, com opção de trocas manuais por aletas a partir da versão HPE.





A versão de topo ainda oferece tração integral – denominada Super All-Wheel Control (S-AWC) –, que resulta em mais estabilidade nas curvas. Este pacote também acrescenta três modos de condução: Auto, Snow (para terreno escorregadio) e Gravel (para superfícies irregulares).





VERSÕES E CONTEÚDO

A versão de entrada é a GLS (R$ 186.990), que traz ar-condicionado, bancos revestidos em tecido, volante com ajuste de altura e distância, retrovisores com ajustes elétricos, controle de tração e estabilidade, airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho, assistente de partida em rampa, câmera de ré, monitoramento da pressão dos pneus e assistente de frenagem de emergência.





O pacote seguinte é o HPE (R$ 201.990), que acrescenta ar-condicionado digital com dupla zona de temperatura, bancos revestidos em couro, bancos dianteiros com aquecimento e ajustes elétricos, head up display, freio de estacionamento acionado por botão com função auto hold, chave presencial, sensores de chuva e crepuscular.





A terceira versão é a HPE-S (R$ 221.990), que soma lavador de faróis, retrovisores com rebatimento elétrico, luz indicadora de direção e desembaçamento, retrovisor interno eletrocrômico, teto solar panorâmico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de ponto cego, assistente de farol alto, sistema de frenagem autônoma, aviso de tráfego cruzado traseiro, aviso de saída de faixa de rolamento e sistema de prevenção de aceleração involuntária.





A versão topo de linha é a HPE-S S-AWC (R$ 232.990), que acrescenta os já citados modos de condução e a tração integral. Produzido na fábrica da HPE Automotores (representante oficial da Mitsubishi Motors no país), em Catalão (GO), o Eclipse Cross 2023 já está disponível nas concessionárias da marca.