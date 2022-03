Nova Ram 3500 desembarca no Brasil partindo de R$ 484.990

A grandalhona pesa 3.600 quilos e tem mais de seis metros de comprimento, indicando que não é qualquer vaga de garagem que vai aceitá-la. E para dirigi-la é preciso CNH na categoria C (foto: RAM/Divulgação)







São Pedro (SP) – O Brasil acaba de receber mais um player de peso no segmento das picapes. Pesando 3.600 quilos e medindo 6,06 metros de comprimento, a Ram 3500 finalmente desembarca no mercado brasileiro em três versões: Laramie, com preço sugerido de R$ 484.990; Night Edition, por R$ 509.990; e a Limited Longhorn, por R$ 529.990. No limiar entre uma picape e um caminhão, o modelo exige carteira de habilitação categoria C.





No Brasil, o público-alvo predominante são os empresários do agronegócio. Fora da luxuosa cabine, a caçamba tem volume de 1.628 litros (sem as Ramboxes), suportando até 1.700 quilos de carga. Para facilitar a vida do proprietário, a tampa da caçamba tem abertura remota na chave, além de acionamento por botão no painel.





A capacidade de reboque é de até nove toneladas, sendo que a versão de topo Longhorn oferece predisposição para a quinta roda. Para suportar tudo isso, as suspensões não poderiam deixar para trás o bom e velho eixo rígido, com feixe de molas na traseira.





Todas as versões são equipadas com um bloco turbodiesel de 6.7 litros, volume dividido em seis cilindros dispostos em linha, com 377cv de potência e 117kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas. Por meio de comandos eletrônicos no painel, o condutor escolhe entre três modos de tração: 4x2, 4x4 ou 4x4 com reduzida. O diferencial traseiro é antideslizante.





A “monstra” traz de série as famosas Ramboxes, que são os compartimentos fechados ao lado da caçamba que podem levar compras e até bagagem. Na versão Longhorn, o cliente pode optar entre as Ramboxes ou pela predisposição de engate. Os retrovisores de braço longo oferecem ajuste horizontal e vertical. Em todas as versões as rodas são de 18 polegadas.





CASA SOBRE RODAS

Por dentro, a Ram 3500 é um veículo extremamente luxuoso. A versão de topo traz couro de diferentes texturas, além de madeira no painel, nas portas e no console central. O volante em madeira tem aquecimento. Revestidos em couro natural, os bancos oferecem aquecimento, refrigeração e ajustes elétricos. Os porta-objetos localizados atrás dos bancos dianteiros complementam o requinte do interior, sendo fechados por uma charmosa fivela.





O interior é indiscutivelmente espaçoso e o banco traseiro acomoda bem três passageiros. O banco do passageiro pode ser rebatido e se transforma em uma plataforma quase do tamanho de uma cama de casal. O console central tem capacidade para 40 litros, tamanho suficiente para acomodar um notebook de 15 polegadas deitado. Para completar os mimos, os pedais têm ajustes elétricos.





RODANDO

Dirigimos a Ram 3500 na pista de testes da Bridgestone, no interior de São Paulo, e seu torque impressiona. Ao rebocar um trailer de nove toneladas, o arranque da picape foi suave, e só percebemos que estávamos levando algo porque sua imagem estava no retrovisor. Também rebocamos um trator de aproximadamente quatro toneladas, que não impôs dificuldade à grandalhona. O conforto acústico é digno de automóveis luxuosos. O veículo também transfere muito pouco as irregularidades do solo para a cabine, proporcionando muito conforto.





TECNOLOGIA

O nível de recursos de série da Ram 3500 Limited Longhorn, versão de topo, é mais um dos pontos altos. Os faróis full-LED direcionais seguem o movimento das rodas. O espelho retrovisor é digital. O pacote de assistência à condução traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa.





A central multimídia Uconnect tem tela de 12 polegadas e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de sistema de som premium com 17 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas e cancelamento ativo de ruídos externos. A câmera 360 graus equipa todas as versões da “monstra”.





Completam a lista de equipamentos as nove portas USB, sendo quatro do tipo C, além de duas tomadas de 110V padrão americano. O modelo já está disponível nas 55 concessionárias Ram no Brasil. De acordo com a marca, a fila de espera promete ser grande, podendo chegar a 12 meses.





* Jornalista viajou a convite da RAM