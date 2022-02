Tiggo 5X Pro: evolução do 5X, SUV reúne bons predicados e custa R$ 155 mil

Novidades estão na nova grade Diamond (foto: Caoa Chery/Divulgação)







O Tiggo 5X, SUV compacto da Caoa Chery, acaba de ganhar o sobrenome “Pro” que outros modelos da marca já receberam. Fabricado no Brasil, o Tiggo 5X Pro chega em versão única, vendida por R$ 154.990. Além de um leve “tapa” no visual, o modelo traz novidades na mecânica e novos conteúdos de série.

No design, a grade Diamond, usada em toda a linha Pro, passa a dominar a dianteira do utilitário-esportivo. O para-choque foi redesenhado, com destaque para os novos nichos das luzes de rodagem diurna. As rodas de 18 polegadas também tem um novo visual. Já os elementos do para-choque traseiro foram distribuídos de forma mais horizontal, ganhando aparência final mais agressiva.

Novidades estão na nova grade Diamond, para-choques e rodas de 18 polegadas (foto: Caoa Chery/Divulgação)

No interior, o painel tem novo desenho, mantendo a luz ambiente em LED, o material de toque macio e os apliques em couro. A tela do sistema multimídia, agora com 10,25 polegadas, passa a ter estilo flutuante. O quadro de instrumentos tem display de 7 polegadas.

O console central também mudou bastante, adotando uma alavanca de câmbio estilo joystick. Os novos bancos são revestidos em couro, com costura em cinza claro. O teto solar panorâmico continua sendo apenas para visualizar o céu, já que não abre. O volante, regulável em altura e distância, ganhou novo visual. O porta-malas tem volume de 340 litros.

Interior agora tem tela flutuante de 8 polegadas e câmbio joystick (foto: Caoa Chery/Divulgação)

O motor 1.5 turbo flex foi recalibrado para atender aos limites de emissão do Proconve L7, mas mantém as potências de 147cv (com gasolina) e 150cv (com etanol) e o torque de 21,4kgfm (g/e). Segundo o fabricante, o propulsor recebeu melhorias no controle eletrônico do motor, na injeção e aquecimento de combustível, na turbina com controle eletrônico da válvula Wastegate e na válvula termostática eletrônica.

Mas, a principal novidade foi a adoção de um câmbio automático tipo CVT que simula nove marchas, além de permitir trocas manuais. A nova transmissão substitui a automatizada de dupla embreagem de seis marchas. As suspensões independentes, McPherson na dianteira e multilink na traseira, também foram reajustadas para as condições precárias das vias brasileiras.

O pacote de equipamentos é caprichado, com seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina), controle de tração e estabilidade, câmera 360 graus, sistema de assistência à frenagem, controle eletrônico de descida, assistente de saída em aclives, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, ar-condicionado digital de dupla zona, chave presencial, comando de climatização à distância, acionamento do motor pela chave à distância, retrovisores com ajustes elétricos, rebatimento automático e desembaçador.

O preço não é uma barbada para uma marca que ainda luta para se estabelecer no mercado brasileiro, mas o SUV reúne características – motor 1.5 turbo, suspensão multilink, quadro de instrumentos digital, bom espaço interno, acabamento de qualidade e muitos equipamentos – que não podem deixar de ser valorizadas. O que fica no ar é se tudo isso vai envelhecer bem. O Tiggo 5X é o modelo mais vendido da Caoa Chery no Brasil, com 30 mil unidades comercializadas desde que foi lançado, há três anos. O utilitário-esportivo é produzido na fábrica da Caoa em Anápolis (GO).