Tan EV, SUV elétrico de sete lugares chega ao Brasil sem modéstia

O design da BYD é assinado por Wolfgang Egger, ex-head de design da Audi (foto: Fotos: BYD/Divulgação)

Na traseira, destaque para a lanterna, que corta toda a extensão do veículo

DENTRO

A grade ocupa quase toda a dianteira, que ainda conta com faróis em LED

PERFORMANCE

CONTEÚDO

Tela de 15,6%u201D pode ser rotacionada, sendo usada na horizontal ou na vertical

A BYD revelou o preço de seu primeiro veículo de passeio vendido no Brasil, cujo primeiro lote já desembarcou por aqui. O Tan EV, SUV elétrico de sete lugares, será vendido em versão única por R$ 487.590. De “brinde”, o comprador ainda ganha um wallbox de 7,2kWh para recarregar o veículo em casa.Antes de entrar nessa seara dos carros de passeio, a marca chinesa já atuava no Brasil no segmento dos veículos comerciais. O Tan EV será importado da China, mas a intenção da BYD é fabricar veículos no Brasil. Com uma concessionária nomeada na cidade de São Paulo, o plano é terminar 2022 com 45 revendas próprias.O SUV de sete lugares mede 4,87 metros de comprimento, 1,95m de largura, 1,72m de altura e tem entre-eixos de 2,82m. Além do porte médio, as baterias contribuem para elevar a massa do veículo, que é de 2.479 quilos.A grade ocupa quase toda a dianteira do Tan EV, que ainda conta com faróis em LED e para-choque esculpido. O capô e as laterais trazem vincos bem marcados que sugerem uma musculatura bem trabalhada. A linha de cintura é elevada. As colunas em preto causam a impressão de que o teto flutua no ar. As rodas de 22 polegadas calçam pneus de perfil baixo. Na traseira, destaque para a lanterna que corta toda a sua extensão.No interior, a curiosa tela de 15,6 polegadas do sistema multimídia pode ser eletricamente rotacionada, sendo usado tanto na horizontal quanto na vertical. O quadro de instrumento é digital, com 12,3 polegadas. É possível escolher entre 30 cores para compor a luz ambiente. O acabamento traz bancos em couro e painel com material de toque macio.Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos, aquecimento e ventilação. O volante também pode ser aquecido. O teto solar panorâmico é equipamento de série. Com os sete lugares em uso, o porta-malas tem 235 litros de volume, mas se a terceira fileira de bancos for rebatida, o espaço aumenta para 940 litros (medidos até o teto). A tampa do porta-malas tem abertura e fechamento elétricos.Grande e pesado, dois motores elétricos garantem que o Tan EV não seja um verdadeiro “boi deitado”. A potência combinada é de 517cv, enquanto o torque conjunto é de 69,3kgfm. A velocidade máxima foi limitada eletronicamente em 186km/h, enquanto a aceleração até os 100km/h é feita em 4,6 segundos. Com um propulsor em cada eixo, a tração é integral.A autonomia combinada (cidade/estrada) do SUV elétrico é de 437 quilômetros, já com medições do Inmetro. A recarga total da bateria de 86,4kWh em um wallbox doméstico dura 15 horas. Porém, em um ponto ultrarrápido de recarga esse tempo despenca para 1h30min. Nesse mesmo carregador, que ainda é raro, mas tende a ser adotado em rodovias, uma recarga de 30% a 80% da bateria dura 30 minutos.Além de forte, o Tan EV é inteligente. Entre as funções semiautônomas, destaque para o controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado com monitoramento de pontos cegos, assistente de permanência na faixa de rodagem e monitoramento para abertura segura das portas traseiras.