Confira quais são os 10 automóveis mais baratos (ou menos caros!) do Brasil

Renault Kwid Zen 1.0 - R$ 59.890 Quatro airbags + ABS Ar-condicionado Direção elétrica Luzes de rodagem diurna Controle de estabilidade Assistente de partida em rampa (foto: Renault/divulgação)



Nos últimos meses, o mercado dos compactos mais acessíveis mudou bastante. E não foi apenas o preço dos veículos que passou a ter remarcações mais frequentes. Diversos modelos que “jogavam nesse time” deixaram o mercado, a exemplo de Fiat Uno, Volkswagen Up e Fox, Ford Ka e Chevrolet Joy.

Com esse cenário, Renault Kwid e Fiat Mobi, há anos os modelos mais baratos do Brasil, resolveram “colocar as manguinhas de fora” e ficaram bem mais caros. O principal movimento feito por essas marcas foi a eliminação da versão de entrada, aquela realmente pelada. Então, agora todas as versões desses modelos trazem de série ao menos ar-condicionado e direção assistida.

Volkswagen Gol 1.0 %u2013 R$ 69.790 Dois airbags + ABS Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos dianteiros (foto: Volkswagen/divulgação)

No caso do Renault Kwid, o atual modelo mais barato do Brasil, a nova versão de entrada Zen (R$ 59.890) traz de série itens como direção elétrica, ar-condicionado, luzes de rodagem diurna, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Esse pacote de equipamentos ficou muito diferente de antes, quando a extinta versão Life oferecia apenas predisposição para rádio, airbags frontais e laterais, freios ABS, retrovisores com ajuste manual e rodas de 14 polegadas com calotas.

Fiat Argo 1.0 %u2013 R$ 69.990 Dois airbags + ABS Ar-condicionado Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros (foto: Fiat/divulgação)

Já o Fiat Mobi é o segundo automóvel mais barato do Brasil. A versão de entrada Like (R$ 60.990) tem de série ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Sua finada versão Easy trazia apenas banco traseiro rebatível, para-sóis com espelhos, quadro de instrumentos com display digital de 3,5 polegadas, retrovisores com ajuste mecânico, rodas de aço de 14 polegadas e calotas, além dos obrigatórios airbags frontais e freios ABS.

Kwid e Mobi atingiram rapidamente o patamar de preço que modelos mais equipados como Volkswagen Gol, Hyundai HB20 e Chevrolet Joy tinham há seis meses. De lá até aqui, esses compactos da “prateleira de cima” tiveram acréscimo de pelo menos R$ 10 mil. Confira quais são os 10 automóveis mais baratos do Brasil.

Hyundai HB20 Sense 1.0 %u2013 R$ 71.090 Quatro airbags + ABS Ar-condicionado Assistente de partida em rampa Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros Controle de tração e estabilidade (foto: Hyundai /divulgação)

Volkswagen Polo 1.0 MPI %u2013 R$ 73.860 Quatro airbags + ABS Ar-condicionado Assistente de partida em rampa Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros e traseiros Controle de tração e estabilidade (foto: Volkswagen/divulgação)

Chevrolet Onix 1.0 %u2013 R$ 73.890 Seis airbags + ABS Ar-condicionado Assistente de partida em rampa Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros e traseiros Controle de tração e estabilidade (foto: Chevrolet /divulgação)

Hyundai HB20S Vision 1.0 %u2013 R$ 78.790 Quatro airbags + ABS Ar-condicionado Assistente de partida em rampa Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros e traseiros Controle de tração e estabilidade Retrovisores elétricos Multimídia com tela de oito polegadas (foto: Hyundai/divulgação)

Chevrolet Onix Plus LT 1.0 %u2013 R$ 80.690 Seis airbags + ABS Ar-condicionado Assistente de partida em rampa Direção elétrica Vidros elétricos dianteiros e traseiros Controle de tração e estabilidade Multimídia com tela de oito polegadas Retrovisor elétrico (foto: Chevrolet/divulgação)