Novo Chery Arrizo 6 Pro já está à venda com preço promocional de R$ 134.990

A Caoa Chery lançou nesta semana o Arrizo 6 Pro, que na verdade passa a ser uma versão atualizada do sedã médio já existente (foto: Caoa Chery (divulgação))







A Caoa Chery lançou nesta semana o Arrizo 6 Pro, que na verdade passa a ser uma versão atualizada do sedã médio já existente, que continuará sendo comercializado. Com alterações no visual e estilo mais sofisticado, o modelo chega para ser o topo de linha, trazendo tecnologias voltadas para o conforto e a segurança. A intenção é incomodar os líderes do segmento, Toyota Corolla e Honda Civic, e ficar entre os mais vendidos, sendo que para isso terá preço promocional de R$ 134.990 por prazo ainda indefinido, passando depois para R$ 139.990.

O sedã tem carroceria no estilo fastback, com grade frontal em preto e filetes cromados, além de faróis e lanternas traseiras em LED (foto: Caoa Chery (divulgação))

Se lá nos anos 2000, comprar um carro chinês era sinônimo de desconfiança, qualidade duvidosa, revenda nula e um “casamento eterno” com o modelo, atualmente, essas afirmações não passam de uma vaga lembrança ruim. As marcas chinesas entenderam o que o mercado exigia e fizeram as mudanças necessárias para que pudessem alcançar o seu “lugar ao sol” e agradar ao público brasileiro. Os carros se tornaram um pouco mais confiáveis, repletos de tecnologias, com qualidade nos acabamentos e com conjuntos mecânicos de dar inveja a muitos modelos já renomados no mercado.

São 4,67m de comprimento, 2,65m de distância entre-eixos e apenas 14,8cm de altura em relação ao solo, que deixa o carro mais baixo (foto: Caoa Chery (divulgação))

Um grande exemplo dessa evolução é a Caoa Chery, que lançou no mercado “players” de peso no segmento que mais cresce no mundo, os SUVs, e também no mais tradicional comercializado na atualidade, os sedãs médios. Nesse segmento, segundo a Fenabrave, o Arrizo 6 ocupa a quinta posição no ranking dos mais emplacados do ano, ultrapassando o Kia Cerato e começando a incomodar o VW Jetta. E agora, sua mais nova versão, o Arrizo 6 Pro, chega para incomodar os líderes dessa categoria, Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze.

O uso de materiais de boa qualidade no acabamento interno conferem aspecto de sofisticação, além do moderno painel digital (foto: Caoa Chery (divulgação))

Para fazer frente aos líderes, o Arizzo 6 Pro investe em um visual arrojado e imponente. A carroceria no estilo fastback traz linhas bem definidas e com personalidade prórpia. A frente conta com novo desenho dos para-choques, com linhas poligonais dinâmicas que complementam uma grade bem pronunciada, flutuante, em preto brilhante e detalhes cromados. Cromado esse que está presente em todo o carro de uma forma bem discreta, mas que complementa o aspecto de luxo e exclusividade que o segmento exige.

Motor é o já conhecido quatro cilindros de 1.5 litro, 16V, flex, que desenvolve potência máxima de 150cv (etanol) e 21,4kgfm de torque (foto: Caoa Chery (divulgação))

Em versão única, que passa a ser a topo de linha, o Arrizo 6 Pro conta com todo o conjunto óptico em LED e as luzes de rodagem diurnas (DRLs) ganharam detalhes cromados. Nas laterais, o destaque vai para as rodas de liga leve em 17 polegadas, com as extremidades diamantadas e o centro em preto brilhante, que são calçadas com pneus 205/50. O teto arqueado também confere um toque de esportividade ao sedã. Na traseira, as lanternas, que também são em LED, têm design diferenciado e se unem por uma barra de ligação em preto brilhante, que amplia a impressão de largura do carro. A placa de identificação do carro ganhou nova acomodação na tampa traseira, deixando o para-choque mais limpo e com espaços para as saídas de escape (fake).

Belas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 205/50 (foto: Caoa Chery (divulgação))





A BORDO O Arrizo 6 Pro traz sofisticação no acabamento interno, com a utilização de materiais de qualidade. O sedã preza pelo estilo cockpit de dirigir, com console central mais elevado, que conta com freio de estacionamento eletrônico, auto hold e controle da central multimídia e todos os comandos à mão do motorista.

Destaque para o painel de instrumentos central, que nesta versão é de 10,25 polegadas, todo digital e em alta resolução e com informações como velocímetro e computador de bordo. A central multimídia também conta com uma tela de 10,25 polegadas, com conexões por Apple Carplay e Android Auto. Por fim, logo abaixo da central multimídia encontram-se os comandos do ar-condicionado, que nessa versão não é de dupla zona.

O teto solar também é um diferencial, já que costuma equipar apenas as versões mais caras do segmento. O acabamento do novo Arrizo 6 Pro traz couro bem macio e costuras aparentes nos bancos e material emborrachado no painel e nas portas. A iluminação ambiente em LED amplia a sofisticação, e nessa versão as cores podem ser mudadas à sua escolha, em uma função na central multimídia. Além disso, o banco do motorista ganhou regulagem elétrica.

Um deslize no Arrizo 6 Pro fica por conta do volante, que tem regulagem apenas em altura, e não traz o ajuste de distância. O espaço interno é bom. O banco traseiro acomoda bem até dois passageiros, mesmo com o túnel do assoalho sendo baixo e largo. O porta-malas é o maior da categoria, com 570 litros, e ainda é possível ampliá-lo rebatendo o encosto do banco traseiro.





DIRIGINDO O conjunto mecânico, formado pelo motor 1.5 turbo de até 150cv de potência e o câmbio automático tipo CVT que simula nove marchas, proporciona bom desempenho. O torque de 21,4kgfm poderia ser ampliado, mas nada que deixe a desejar na experiência do usuário. O sedã tem boas arrancadas e retomadas de velocidade. Além disso, o motorista pode optar pelo modo esportivo, em que o carro responde ainda mais rápido. O Arrizo 6 Pro conta também com o modo Eco, que é essencial para o trânsito urbano, visando à economia de combustíveis.

O conforto de rodagem melhorou bastante se compararmos com a versão GSX do Arrizo 6, que passa a ser a única do modelo anterior, com preço sugerido de R$ 123.590. O veículo absorve os impactos do piso, mas o conforto de rodagem seria melhor se a suspensão traseira utilizada fosse multilink, e não semi-independente com barra de torção. Mas nada que desqualifique o carro. O Arrizo 6 Pro tem boa estabilidade ao fazer curvas e a direção com assistência elétrica é bem calibrada.





MERCADO O Arrizo 6 Pro traz um pacote de itens de série considerável, com chave presencial, teto solar, câmera 360 graus, seis airbags, controles de tração e estabilidade. O preço sugerido do sedã é R$ 139.990, mesma faixa dos concorrentes Toyota Corolla XEI (R$138.690), Honda Civic 2.0 ELX (R$ 134.900) e Chevrolet Cruze 1.4 LTZ (R$ 138.450).

A Caoa Chery pretende com o Arrizo 6 Pro trazer o famoso custo/benefício, para tentar brigar em um segmento que já tem dono por anos e não dá sossego para o segundo colocado, no caso, Corolla e Civic. Com o aumento da procura por SUVs, o segmento de sedãs sofreu um golpe, mesmo sendo extremamente tradicional. A Ford, por exemplo, encerrou a produção do Focus; Fiat, Citroën e Peugeot já não têm modelos nessa categoria, o que facilita a ascensão da Caoa Chery.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.499cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potências máximas de 147cv (gasolina) e 150cv (etanol) a 5.500rpm, e torque máximo de 21,4kgfm

a 1.750rpm (g/e)





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira, com câmbio automático tipo CVT de nove velocidades simuladas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, McPherson, com barra estabilizadora; e traseira

semi-independente com barra de torção/de liga leve, com 6,5 x 17 polegadas/205/50 R17





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

A discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS e EBD





» CAPACIDADES (*)

Do tanque, 48 litros; porta-malas, 570 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 397 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,67m; largura, 1,81m; altura, 1,49m; distância entre-eixos, 2,65m; e altura em relação ao

solo, 14,8cm





» PESO (*)

1.364 quilos





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima: 190km/h (e)

0 a 100km/h: 9,98s (e)





» CONSUMO (**)

Cidade: 11km/l (g); 7,6km/l (e)

Estrada: 13,3km/l (g); 9,4km/l (e)





(*)Dados dos fabricantes

(**) Dados do Inmetro

(g) gasolina (e) etanol









» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE – Luz diurna de rodagem (DRL), faróis em LED e com ajuste elétrico de altura e função “follow me home” e “car finder”, lanternas traseiras em LED, lanternas indicadoras de direção nos retrovisores, moldura cromada nos vidros laterais, rodas de liga leve aro 17 polegadas, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), Isofix, controle eletrônico de estabilidade e tração, indicador de pressão e temperatura dos pneus, bancos com revestimento premium na cor preta, descansa-braço dianteiro ajustável, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado eletrônico com saídas de ar para os ocupantes traseiros, sistema auxiliar para partida em aclives, modos Sport/Eco de condução, banco motorista com seis ajustes elétricos, teto solar elétrico com abertura e fechamento remoto, acionamento do motor por botão, comando de climatização a distância (CCD), câmeras de visão 360 graus, painel de instrumentos digital com tela colorida de LCD/TFT de 10,25", multimídia de 10,25" com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, e diversas funções de controle, freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função auto hold, sistema de monitoramento de ponto cego (BSD), e luzes ambiente multicoloridas (portas dianteiras).





» OPCIONAIS – Não há