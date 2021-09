Volvo XC40 Pure Electric, primeiro 100% elétrico da marca, chega ao Brasil

(foto: Volvo/Divulgação)







O Volvo XC40 Recharge Pure Eletric, primeiro modelo 100% elétrico da marca sueca, estreou mundialmente e já chegou ao mercado brasileiro. O lançamento faz parte do programa da marca de tornar toda a sua gama de veículos totalmente elétrica até 2030. Com autonomia de mais de 400 quilômetros e potência de cerca de 413cv, o modelo tem desempenho de esportivo e traz toda a tecnologia para segurança e entretenimento. A Volvo informou que o preço de R$ 389.950 será mantido até o fim do ano e que os compradores do XC40 elétrico levarão para casa um wallbox, com instalação, sem custo adicional.

As diferenças no visual em relação ao modelo movido a combustão são basicamente a grade dianteira fechada e a ausência da saída do escapamento na traseira, já que o SUV não emite gases poluentes (foto: Volvo/Divulgação)

Atualmente, a Volvo só comercializa veículos híbridos no Brasil e já começa o movimento para tornar toda a sua gama totalmente elétrica. O XC40 Recharge Pure Eletric é o primeiro a chegar e teve a pré-venda esgotada no mercado brasileiro em poucos dias.

O interior segue o padrão Volvo de sofisticação, com materiais de boa qualidade no acabamento, vários recursos que auxiliam o motorista e uma central multimídia com tela tátil vertical que lembra um tablet (foto: Volvo/Divulgação)





ESTILO A versão elétrica mantém as mesmas linhas da carroceria do XC40 híbrido plug-in (a partir de R$ 269.950), que tem autonomia de até 44 quilômetros somente no modo elétrico. As diferenças de estilo começam na grade dianteira, que teve as barras que permitem a entrada de ar substituídas por um painel fechado com a logo da marca, já que o modelo não necessita da refrigeração do motor, como nas versões híbridas. A Volvo informa, ainda, que o XC40 elétrico traz uma nova cor, a sage green.

No compartimento onde estaria o motor a combustão foi criada uma área para transportar pequenos objetos e sacolas, otimizando o espaço para bagagens (foto: Volvo/Divulgação)

Fora isso, o modelo tem na lateral o bocal para conexão do cabo para fazer a recarga das baterias e não conta com sistema de escapamento por motivos óbvios. A inscrição Recharge aparece nas colunas traseiras. As belas rodas de alumínio de 20 polegadas ajudam a compor o visual diferenciado do SUV, que traz sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS). Os faróis são full LED autodirecionais (ABL), com função antiofuscante (AHB), e os auxiliares de neblina também são em LED.

De acordo com a Volvo, se for usado o sistema de carregamento rápido, a bateria recupera até 80% de sua carga em apenas 40 minutos (foto: Volvo/Divulgação)

O interior do XC40 elétrico mantém o padrão sofisticado da Volvo, com bancos revestidos em microtech e volante e painel com detalhes em alumínio. O revestimento do assoalho é feito em plástico reciclável. Como não tem motor a combustão, o cofre dianteiro foi transformado em mais um espaço para bagagens, além do porta-malas, com volume de 414 litros, que conta com sistema de abertura e fechamento elétrico com a função hands-free. Mas motorista e passageiros ainda contam com diferentes porta-objetos no interior do carro, além de um compartimento para o celular que já traz sistema de carregamento por indução.

Um motorista ou um manobrista desavisados podem passar aperto ao entrar no XC40 elétrico. É que o carro não tem o botão start/stop, mas é automaticamente ligado quando a pessoa que está com a chave no bolso entra, afivela o cinto e posiciona o câmbio na posição D. Como se trata de um carro elétrico, vale lembrar que não fará qualquer ruído para avisar que está ligado. Mas as luzes acesas no painel de instrumentos vão dar a dica. E para desligar o carro, basta colocar a alavanca do câmbio na posição P e sair.





CONJUNTO ELÉTRICO O XC40 Recharge Pure Electric é um SUV plug-in que conta com dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel Drive), que juntos desenvolvem 413cv e impressionantes 67,3kgfm de torque máximo. É um sistema de tração integral totalmente elétrico, alimentado por bateria de 78kWh, que proporciona autonomia de 418 quilômetros (ciclo WLTP) com uma única carga. A bateria pode ser carregada em tomada convencional residencial ou por meio de wallbox. De acordo com a Volvo, se for utilizado sistema de carregamento rápido, a bateria recupera até 80% de sua carga em 40 minutos.

O XC40 elétrico é um SUV que pesa 2.118 quilos, tem 4,42m de comprimento, 1,86m de largura, 1,64m de altura, 2,70m de distância entre-eixos e 17,6cm de altura em relação ao solo. Mas apesar desses números generosos, o modelo sueco pode deixar pretensos esportivos com inveja. É que o SUV traz um powertrain eficiente e extremamente ágil nas respostas à aceleração, além de tecnologias para garantir a segurança, permitindo chegar aos 100km/h em apenas 4,9 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180km/h.

Outro destaque do XC40 elétrico é o One Pedal Drive, recurso que permite aceleração e frenagem em um único pedal. Na prática, para acelerar basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o peso do pé para fazer o carro parar. Com esse sistema ativado, a regeneração de energia para a bateria se torna ainda mais eficiente, e com isso o motorista ganha alguns quilômetros na autonomia.





SEGURANÇA No pacote de sistemas de assistência à condução, o Volvo XC40 elétrico traz sistema de alerta de mudança de faixa (LKA), sistema de alerta de ponto cego (BLIS), câmera 360 graus que atua em conjunto com o alerta de tráfego lateral (CTA), com frenagem automática, auxiliando e evitando colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento.

Já o City Safety detecta pedestres, ciclistas e animais de grande porte e chega a frear e até virar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. A lista de equipamentos de segurança segue ainda com o Pilot Assist e controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que usa sensores e câmeras para monitorar as faixas das ruas e estradas e controla a aceleração e frenagem do veículo, mantendo a distância do carro que segue à frente. O XC40 Recharge Pure Electric tem ainda a Care Key, que possibilita determinar o limite de velocidade por meio de programação com a chave principal.





PARCERIA Outra novidade que o XC40 elétrico traz é a parceria da Volvo com o Google no desenvolvimento do sistema de infoentretenimento, conectado à plataforma operacional Google Automotive Services, que integra o carro a avançados recursos. Por meio desse sistema, sem tirar a atenção da direção e as mãos do volante, o motorista pode usar comando de voz para controlar a temperatura do ar-condicionado, definir a rota de navegação, selecionar músicas e podcasts, e até enviar mensagens.

Além disso, o XC40 elétrico conta com o sistema GAS, que incorpora o Volvo On Call, serviço de segurança, proteção e conveniência com assistência 24 horas e auxílio de emer- gência. Basta usar o aplicativo no smartphone para verificar o nível de carga da bateria, fechar e abrir as portas, ligar o ar-condicionado a distância, dar partida remota e enviar destinos para o GPS.