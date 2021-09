Citroën lança edição especial X-Series do C4 Cactus a partir de R$ 106.990

Serão disponibilizadas 600 unidades da série especial, oferecida em dois tons de cinza e com teto preto (foto: Citroën/divulgação)







A Citroën tem atualmente apenas um modelo à venda no Brasil: o C4 Cactus. O crossover acaba de ganhar uma edição especial batizada X-Series, com detalhes visuais diferenciados e o preço sugerido de R$ 106.990. A “fornada” tem 600 unidades, disponíveis apenas em dois tons de cinza, incluindo o inédito cinza artense, sempre com o teto pintado em preto.

Detalhes como as molduras dos faróis de neblina e nos frisos de porta são na cor bronze ocre. As rodas de 16 polegadas são em liga leve, pintadas de preto. A série limitada é identificada com o monograma nas portas dianteiras e porta-malas.

As rodas são de 16 polegadas, com acabamento escurecido, e as molduras de plástico que contornam o carro preservam o estilo aventureiro do SUV compacto (foto: Citroën/divulgação)

Rack de teto e molduras nas caixas de roda continuam dando o tom de aventureiro ao C4 Cactus, mas é inegável que seu visual já se encontra bastante defasado. O interior traz detalhes personalizados nos bancos, como a costura em bronze ocre e o monograna da versão, volante revestido em couro e tapetes em tecido exclusivo. O porta-malas do crossover tem volume de 320 litros.





DE SÉRIE A edição especial X-Series é equipada com motor 1.6 flex, que desenvolve potências de 115cv (gasolina) e 118cv (etanol), e torque de 16,1kgfm (g/e), associado ao câmbio automático de seis marchas. Entre os equipamentos de série da versão, destaque para o quadro de instrumentos digital, central multimídia com tela de sete polegadas com sistema de espelhamento do smartphone, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, ar-condicionado digital, retrovisores com regulagem elétrica, Isofix, piloto automático com regulador e limitador de velocidade e faróis com assinatura em LED.

O Citroën C4 Cactus é vendido em quatro versões, de R$ 103.590 a R$ 131.590, esta última equipada com motor 1.6 turbo. De janeiro a agosto deste ano, foram vendidas 11.277 unidades do modelo, que está em oitavo lugar entres os SUVs compactos.

Sob a batuta do Grupo Stellantis, a Citroën volta a ter de fato uma linha de veículos no Brasil a partir do início de 2022, quando será lançada a nova geração do C3. O hatch chega sobre a plataforma CMP simplificada para mercados emergentes, que ainda no próximo ano dará origem a um SUV compacto (que substitui o C4 Cactus) e, mais à frente, um sedã compacto.