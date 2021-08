RAM 1500 Rebel V8 5.7 se destaca no design, espaço, conforto e desempenho

(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







A RAM 1500 é a caçula da linha de picapes da marca americana, focada principalmente nos clientes das grandes capitais e seu entorno. O modelo é vendido no Brasil em versão única, Rebel, por isso tem esse visual invocado. Na dianteira, destaque para a enorme grade em preto, sem cromados, e o capô musculoso, com um ressalto no centro. É de lado que dá para ter noção do tamanho da picape, com 5,93 metros de comprimento. As rodas de 18 polegadas calçam pneus largos de uso misto.

Os estribos e o santantônio são acessórios e deixam o visual bem robusto. Outro destaque da picape são os compartimentos laterais chamados Rambox, com quase 105 litros de volume cada. Pode parecer que não, mas dá para guardar muitas coisas nesses espaços, como boa parte de uma compra de supermercado. Para complementar o visual, a traseira tem saída dupla de escape.





CAÇAMBA Como parte do pacote de opcionais, além da abertura convencional, a tampa da caçamba pode se abrir na horizontal. A abertura da capota rígida é elétrica, mas o sistema consome uns 40 centímetros do espaço. Como as Ramboxes aproveitam o espaço que sobra das caixas de roda, a caçamba é retangular, com volume de 1.200 litros. A capacidade de carga é de 610 quilos, contando com passageiros.





DENTRO Com 3,67m de distância entre-eixos, o interior impressiona pelo espaço. No banco de trás é possível esticar as pernas, em um raro modelo que realmente leva três passageiros naquela fileira. E não é só isso, o banco pode ser aquecido, existem também saídas de ar-condicionado, apoio de braço, luz, tomada 110V e quatro entradas USB. Vale destacar ainda a visão proporcionada pelo teto solar panorâmico.

Para o motorista encontrar a melhor posição de dirigir, além dos ajustes do volante e do banco, até os pedais contam com regulagem elétrica de altura. A janela traseira também tem abertura elétrica. E, para não tirar os olhos da estrada, a picape conta com head-up display, que é opcional, e que projeta informações como velocidade e navegação na linha de visão do motorista. Outro opcional interessante é o retrovisor que reproduz a imagem de uma câmera traseira, que se junta a um conjunto de câmeras que cobrem 360 graus.

O acabamento é caprichado e a pegada Rebel está em um interior todo em preto. Além dos bancos, o couro está em quase todo o painel, elevando o padrão do acabamento. A cereja do bolo é a tela de 12 polegadas da central multimídia. Os porta-trecos também são generosos, como o do console central, que pode guardar um laptop de 15 polegadas. Debaixo do assoalho também existem dois compartimentos “secretos”. Enfim, somando todos esses nichos, o volume armazenável é de 150 litros. O banco tarseiro também pode ser rebatido para carregar todo tipo de objeto.





UMA LENDA Sob o capô da RAM 1500 mora uma verdadeira lenda, um enorme motor 5.7 Hemi que há gerações equipa os mais diversos modelos da Chrysler, incluindo os muscle cars. Por este motivo, esta picape recebeu o carinhoso apelido de Muscle Truck. O V8 tem nada menos que 400cv de potência e 56,7kgfm de torque. Ao ligá-lo, um ronco grave anuncia que a “besta” acordou, mas seu funcionamento em marcha lenta é suave, deixando para você a escolha se ele vai urrar ou não.

RODANDO No trânsito urbano, com espaço cada vez mais apertado, não existe ambiente para acordar a fera e você resolve tudo suavemente, com giros abaixo das 2.000rpm. Na estrada, mesmo dirigindo de forma comportada, sem ultrapassar muito as 2.000rpm, o ronco grave está sempre atrás de você, te instigando a acelerar fundo. Se você topar, a usina de força vai te responder rapidamente. Do repouso até os 100km/h são necessários 6,4 segundos. Não é pouco para um veículo leve e, definitivamente, não é pouco para uma jamanta de 2.600 quilos.

O melhor da festa é que esse motor de 5,7 litros é aspirado, o que significa que ele está muito mais na sua mão. Claro que estamos falando de um propulsor sedento por combustível. O principal trunfo para tentar poupar gasolina é o sistema que desativa quatro dos oito cilindros quando o motorista pisa leve, ou quando o veículo está em velocidade de cruzeiro. Mas este sistema não opera milagres e, não sem motivo, o tanque de combustível tem volume de 98 litros, sendo necessário investir R$ 600 (é meio salário-mínimo!) para enchê-lo.

Apesar de não oferecer opção de trocas manuais de marcha e nem modo esportivo, o câmbio automático de oito marchas tem boa gestão e “entende” bem as suas intenções. A RAM 1500 também oferece opções para o fora de estrada, como tração 4x4 com reduzida, bloqueio do diferencial traseiro e assistente de descida. A tradicional suspensão tipo eixo rígido surpreende pelo conforto de rodagem, mérito do ajuste fino possibilitado pelos cinco braços de fixação, além de molas helicoidais (nada de feixe de molas). A direção é bastante precisa e tem peso adequado em todas as situações. Para dar meia volta sem fazer manobras, a RAM 1500 precisa de um diâmetro 14,1 metros.





CONTEUDO Vendida a partir de R$ 429.990, a RAM 1500 traz de série alguns recursos semiautônomos como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, assistente de permanência em faixa, assistente de estacionamento e comutador de farol alto. O único pacote de opcionais disponível custa R$ 20 mil, e, além do que já falamos, tem sistema de som premium com 19 alto-falantes e 900W de potência.

CONCORRENTES Por enquanto, a RAM 1500 não tem concorrentes diretos no Brasil, e aguarda por modelos como a Chevrolet Silverado 1500 e a Ford F-150. Perto dessa picape, modelos médios mais radicais, como a Volkswagen Amarok V6 (R$ 273 mil), com motor 3.0 diesel de 258cv e 59,1kgfm de torque, parecem brinquedo de criança.

A comparação feita com a RAM 2500 se dá principalmente porque ambas têm preços praticamente idênticos. A explicação principal é que a RAM 1500 é feita nos Estados Unidos, enquanto a 2500 é fabricada no México, isenta de imposto de importação. Além disso, quem crescer os olhos na RAM 2500 não pode se esquecer que o modelo exige carteira C e deve obedecer aos limite de velocidade de caminhões de pequeno porte.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, longitudinal, oito cilindros em V, 5.654cm³ de cilindrada, 16V, gasolina, que desenvolve potência máxima de 400cv a 5.600rpm e torque máximo de 56,7kgfm a 3.950rpm





» TRANSMISSÃO

Tração 4x2 (traseira), 4x4 e 4x4 reduzida; câmbio automático de oito velocidades





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, com braços triangulares (duplo A) e barra estabilizadora; e traseira tipo eixo rígido, com braços quíntuplos e barra estabilizadora/8 x 18 polegadas/275/65 R18





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS

A discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com sistema ABS





» CAPACIDADES

Da caçamba, 1.200 litros; dos compartimentos laterais (RamBox), 103,4 litros (cada); do tanque de combustível, 98 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 610 quilos; carga máxima rebocável, 5.062 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 5,93m; largura, 2,08m; altura, 2,01m; distância entre-eixos, 3,67m; altura livre do solo, 24,9cm





» ÂNGULOS (*)

De entrada, 25,1 graus; de saída, 22.6 graus; de rampa, 19,1 graus





» PESO (*)

2.610 quilos





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima de 174km/h (limitada eletronicamente)

Aceleração até 100km/h em 6,4 segundos





» CONSUMO (**)

Cidade: 5,3km/l

Estrada: 6,6km/l





(*) Dado do fabricante

(**) Medição do Inmetro









» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE: Grade ativa do radiador; assistente de partida em rampa; assistente de descida; iluminação ambiente em LED; janela traseira elétrica; janelas dianteiras acústicas; ar-condicionado automático de duas zonas; assentos dianteiros e traseiros com aquecimento; luzes de neblina; assistente de permanência na faixa de rodagem; navegação embarcada; quadro de instrumentos com tela de sete polegadas; bloqueio mecânico do diferencial do eixo traseiro; chave presencial; pedais com ajustes elétricos; capota marítima; carregamento do celular por indução; coluna de direção com regulagem de altura e distância; compartimentos Rambox; comutação automática dos faróis; sensor crepuscular e de chuva; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; controle de cruzeiro adaptativo com Stop&Go; sistema de áudio Alpine com nove alto-falantes e subwoofer; controle de tração e de estabilidade; câmera 360 graus; controle de mitigação da rolagem da carroceria; controle eletrônico de seleção da tração; detector de ponto cego e de tráfego traseiro; sobretapetes de borracha; retrovisor eletrocrômico; teto solar panorâmico; tomadas elétricas para reboque; freio de estacionamento elétrico; volante com aquecimento; frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre; duas memórias de posição do banco do motorista e retrovisores; retrovisores com aquecimento, rebatimento e ajustes elétricos; estacionamento semiautônomo paralelo e perpendicular; tampa traseira com fechadura elétrica e sistema de amortecimento; bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos; sistema de multimídia Uconnect de 12 polegadas; airbags frontais, laterais dianteiros e de cortina frontal e traseiro.





» OPCIONAL

Pack Level II (R$ 20 mil), que inclui: som Harman Kardon de 900 watts e 19 alto-falantes, head-up display, retrovisor interno digital, tampa traseira multifuncional (abre para baixo ou lateralmente), acabamento escuro no emblema dianteiro, área central do para-choque e rodas.





QUANTO CUSTA?





A RAM 1500 é vendida em versão única, Rebel V8 5.7, com preço sugerido de

R$ 429.990. Com o pacote deopcionais listado, a unidade testada custa

R$ 449.990.