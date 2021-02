Toyota Corolla 2022 já está a venda, com preços a partir de R$ 120.790

Sem alterações estéticas na carroceria na linha 2022, o Toyota Corolla preserva o título de sedã médio mais vendido no mercado brasileiro (foto: Fotos: Toyota/Divulgação)







O ano mal começou e a Toyota não quis esperar muito para apresentar a linha 2022 do seu campeão de vendas no segmento de sedãs médios. A nova linha do Corolla já está à venda na rede de concessionárias e traz novidades no acabamento interno das versões XEi e Altis Hybrid, sistema multimídia com tela maior na Altis 2.0 Premium e inclusão de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro na Altis Premium Hybrid. O sedã ganha duas novas opções de cores, branco lunar e cinza granito, mas não traz qualquer modificação no seu visual externo.





A Toyota tem motivos para se orgulhar do Corolla, que fechou 2020 com 41.072 unidades emplacadas, contra 20.447 do segundo colocado, o Honda Civic. O líder do segmento dos sedãs médios foi ainda responsável por aproximadamente 48% das vendas de todos os veículos eletrificados no Brasil, com cerca de 9 mil unidades da versão híbrida flex comercializadas.

Central multimídia deixa de ter o estranho acabamento na parte de trás

Na linha 2022, o Toyota Corolla é equipado desde a versão GLi com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia, faróis com acendimento automático e com ajuste de altura, controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (TRC), sistema de assistência de partida em subida (HAC) e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis no banco traseiro.





Ainda no quesito segurança, as versões Altis, seja com motorização convencional ou híbrida, contam com o pacote Toyota Safety Sense (TSS), que traz um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista. O pacote inclui ainda o sistema de Pré-Colisão Frontal, que usa a câmera e o radar para detectar veículos que circulam no entorno. Ao detectar uma possível colisão, o sistema alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais, além de ativar a assistência de frenagem para evitar danos maiores.





Outro recurso é o sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida (LDA), que funciona quando as linhas divisórias das vias são visíveis. Caso detecte que o veículo está passando para a outra faixa sem sinalizar, o sistema entra em ação e pode até atuar na direção, levando-o de volta para o centro da pista. O Toyota Safety Sense inclui ainda os faróis altos automáticos (AHB) e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que controla a velocidade e a distância em relação ao veículo que trafega à frente.

Quadro de instrumentos com tela de TFT de sete polegadas

MUDANÇAS





Na linha 2022, as mudanças do Corolla foram bem pontuais. A primeira delas é que todas as versões tiveram a cobertura traseira da central multimídia retirada. Boa intervenção, já que esteticamente aquele acabamento era muito feio. A tela do sistema multimídia é tátil de oito polegadas. As versões XEi e Altis Hybrid ganharam maçanetas internas com acabamento na cor prata. A versão Altis 2.0 Premium agora tem quadro de instrumentos com tela TFT de sete polegadas (era de 4,2”), e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que também passam a ser de série na Altis Premium Hybrid.

Acabamento interno mantém o padrão, mas agora com maçanetas na cor prata

O Corolla 2022 tem cinco anos de garantia de fábrica, tanto para a versão 2.0 Dynamic Force quanto para a versão híbrida flex. A montadora oferece ainda garantia estendida de oito anos para todo o sistema híbrido do modelo (bateria híbrida, inversor/conversor, módulo de controle da bateria híbrida e módulo de controle de energia). As cores disponíveis do Corolla 2022 são cinza celestial, prata supernova, vermelho granada, preto eclipse, branco polare e as novas branco lunar e cinza granito.

















Preços Toyota Corolla 2021/2022

» Corolla GLi 2.0 R$ 120.790

» Corolla XEi 2.0 R$ 129.190

» Corolla Altis Premium 2.0 R$ 151.090

» Corolla Altis Hybrid R$ 151.090

» Corolla Altis Hybrid Premium Pack R$ 158.890