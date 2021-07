Chevrolet divulga esboço e confirma o nome da nova picape Montana

Novidades sobre a picape inédita que a Chevrolet anunciou em maio. A marca acaba de confirmar que o nome do modelo será mesmo Nova Montana, apesar do novo porte intermediário do utilitário. É isso mesmo, o fabricante também deu novas pistas que deixam claro que o produto terá dimensões que ficam entre as picapes compactas e as médias. Como se não fosse o bastante, ainda foi divulgado um esboço do projeto que já está em desenvolvimento, uma imagem de perfil que revela apenas o contorno da porção superior da picape.





"A Nova Montana unirá um nome já consagrado de picape com um veículo de proporções inéditas que chegará repleto de inovações, especialmente concebida para atender às atuais preferências do consumidor", disse Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul. O fabricante ainda afirmou que o novo produto estreia um conceito inédito de picape para a marca, que colocará o produto em um outro patamar. Ainda restam dúvidas de que este será um dos novos oponentes da Fiat Toro?

O esboço divulgado pela Chevrolet revela um capô bastante alto e luzes de rodagem diurna afiladas (foto: Chevrolet/Divulgação)

VISUAL





A expectativa é que a picape seja lançada no Brasil em 2022. As apostas de que o modelo terá o visual inspirado na nova Trailblazer americana, mesclando um porte robusto com linhas esportivas, estão cada vez mais certas. O esboço divulgado pela Chevrolet revela um capô bastante alto, luzes de rodagem diurna afiladas, além de uma grade pronunciada sugerindo que os faróis foram alocados no para-choque, como a própria Toro. Já o encontro da coluna A com o teto é feito por linhas retilíneas, que transmitem mais robustez, enquanto a caçamba tem linha de cintura elevada e laterais volumosas.





A Nova Montana deverá ter visual inspirado na nova Trailblazer americana, mesclando porte robusto e linhas esportivas

MOTORES





A Nova Montana fará parte da família de veículos globais da Chevrolet, construídos sobre a plataforma modular GEM, que serve como base à família Onix e ao SUV Tracker. Ainda é cedo para saber, mas espera-se que a nova picape tenha distância entre-eixos bem superior aos 2,57 metros do Tracker, devendo ficar mais próximo dos 2,99 metros da Toro. Porém, os conjuntos mecânicos serão os mesmos do SUV compacto: motor 1.0 turbo de até 116cv de potência e 16,8kgfm de torque; além de um 1.2 turbo, com até 133cv e 21,4kgfm para a versão de topo.





O novo modelo será produzindo na planta de São Caetano do Sul (SP), que já está sendo preparada e receberá novos robôs e ferramentais que, de acordo com a Chevrolet, trazem conceitos inovadores de manufatura, com equipamentos sem precedentes na América do Sul. A Nova Montana faz parte do atual plano de investimentos de R$ 10 bilhões para a renovação do portfólio e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. A nova picape é um projeto global (para mercados emergentes!), que será exportado para o mercado latino a partir do Brasil.