Novo Peugeot 3008: SUV médio chega ao Brasil a partir de R$ 229.990

O novo 3008 ganhou grade mais imponente, mas o principal destaque são os dentes de sabre que saem dos faróis e têm função de luz diurna (foto: Fotos: Peugeot/Divulgação)











A Peugeot lançou no Brasil o 3008 reestilizado. O SUV médio foi apresentado na Europa em setembro do ano passado, quando seu design foi atualizado conforme o pequeno 208, que passou a ditar a linguagem visual da marca do leão. De forma geral, o modelo ganhou jeito de malvado, apesar de muito pouco ter mudado. São duas versões disponíveis, a Griffe (R$ 229.990) e a GT Pack (R$ 249.990).





O grande destaque são os dentes de sabre, como ficou conhecida a assinatura luminosa que sai dos faróis e invade o para-choque, que ainda tem a funcionalidade de luzes de rodagem diurna. A nova grade sem molduras agora está mais integrada aos faróis de LED, que também ganharam novo formato. O nome do modelo foi fixado no “nariz” do veículo, onde antes estava grafado o nome da marca.

A traseira do modelo praticamente não mudou, mas as lanternas agora são em LED, enquando o conceito i-Cockpit traz sistema multimídia com tela de 10 polegadas, com comandos à mão do motorista

O para-choque ficou com estilo mais agressivo, com aberturas laterais e uma placa de proteção inferior. A versão GT Pack traz uma grade exclusiva e detalhes em preto. Neste pacote esportivo, os faróis de LED trazem função de iluminação em curvas, até 90km/h, e ainda agregam a função de neblina, adotando intensidade reduzida sempre que as lanternas auxiliares traseiras são ligadas.

Nas laterais e traseira, quase nada mudou. As lanternas mantiveram o desenho, mas ganharam tecnologia full LED, com as marcas das garras do felino em 3D. As lanternas trazem acabamento em black piano, unidas por um elemento de mesma cor. Os emblemas GT, presentes nos para-lamas dianteiros e na tampa do porta-malas, foram atualizados.





DENTRO





O interior manteve o conceito i-Cockpit, evoluído para a versão 2.0, tendo ganho uma tela maior, de 10 polegadas, para a central multimídia na versão GT. A Griffe preservou a tela de oito polegadas. O quadro de instrumentos digital manteve o tamanho de 12,3 polegadas, mas, segundo a Peugeot, sua visualização foi aprimorada.





Com a reestilização, o 3008 tem novos estofados e acabamentos. Enquanto a versão Griffe traz bancos revestidos em couro preto, a GT Pack tem revestimento em couro Alcantara preto mistral. O pacote esportivo também tem retrovisor interno sem molduras.

MOTOR





Sob o capô, o mesmo motor 1.6 THP, com turbo e injeção direta, que proporciona um desempenho apenas OK ao SUV médio. O propulsor roda apenas com gasolina, somando 165cv de potência e 24,5kgfm de torque, e trabalha em conjunto com um câmbio automático de seis marchas. Se optar pelo modo manual, o motorista pode trocar marchas pelas aletas. Para ajustar o temperamento do veículo, se vai priorizar a economia de combustível ou o desempenho, existem três modos de condução: Normal, Eco e Esportivo.





TECNOLOGIA





O SUV médio mantém a oferta de tecnologia semiautônoma, como o piloto automático adaptativo com função Stop&Go, correção e alerta de permanência em faixa de rodagem, frenagem automática de emergência, leitor de sinalizações com reconhecimento ampliado das placas (pare, contramão, ultrapassagem proibida), assistência ativa de estacionamento em vagas paralelas ou transversais, assistência de farol alto e sistema ativo de vigilância de ponto cego.





Entre os equipamentos oferecidos para o modelo, destaque para as câmeras dianteira e traseira em 360 graus, tampa do porta-malas com acionamento automático, teto solar panorâmico, bancos com ajustes elétricos e massageadores.





CONECTIVIDADE





A nova central multimídia oferece navegação 3D conectada com comando de voz e espelhamento com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto e aplicativos móveis. A recarga do smartphone pode ser feita sem o uso de cabos no console central. Também há opção de equipar o modelo com sistema de som premium.





A Peugeot garante que o 3008 terá acesso à plataforma de compras Cart, que a Stellantis deve estrear no início do segundo semestre. Por meio de um aplicativo compatível com a central multimídia do carro e com uma solução de pagamento segura e integrada, será possível usufruir de produtos e serviços de várias marcas sem sair do caminho.

VALE?





Mesmo reestilizado, o Peugeot 3008 é muito caro para fazer frente a rivais como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. A política de precificação dos modelos da marca vem se mostrando equivocada há anos, o que fez muito barulho no lançamento do 208, quando já se esperava uma mudança. A Peugeot nunca conseguiu se encaixar de fato entre as marcas premium, ao mesmo tempo em que seu pós-venda conta com péssima fama. E esse deve ser o principal desafio da marca dentro desta fase Stellantis, que também traz uma perspectiva de evolução real.