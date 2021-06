Novo SUV compacto da Fiat é batizado como Pulse e chegará em setembro

Modelo tem referências visuais do hatch na dianteira, mas parece ser mais robusto, além de trazer faróis full LED e para-choque diferenciado (foto: Fiat/Divulgação)

Chegou ao fim a enquete que a Fiat fez para escolher o nome do seu mais novo produto a ser lançado no mercado brasileiro em setembro. Conhecido internamente na fábrica como Progetto 363, o SUV compacto teve três possibilidades de nomes para serem votados por internautas: Tuo, Domo e Pulse. Com um total de 380 mil votos, a enquete terminou com o nome Pulse em primeiro lugar, com 65% dos votos, seguido por Domo, 25%, e Tuo com 10%. O novo Fiat Pulse será lançado em setembro e terá duas opções de motorização, sendo um 1.0 turbo e um 1.3 aspirado, associados a um câmbio automático de seis marchas e outro CVT, respectivamente.





De acordo com a Fiat, o SUV Pulse é construído sobre a nova plataforma veicular MLA, produzida em Betim, que traz uma série de avanços para permitir o uso do novo motor turbo e de sistemas de auxílio à condução. Trata-se de um produto inédito na marca, mas que, apesar de ser apontado como um projeto totalmente novo, traz muitas semelhanças com o Argo. Não à toa, o modelo vem sendo chamado de “Argão”, “SUV do Argo” ou “SUV do BBB”, já que foi mostrado pela primeira vez no reality show.





No visual, o Pulse traz algumas referências do hatch compacto, com linhas bem parecidas. Mas o modelo tem porte mais robusto, com a grade dianteira diferente, o capô mais alto e vincado, faróis full LED e para-choques com novo desenho. As lanternas traseiras em LED também são muito semelhantes, mas no SUV o elemento que invade a tampa do porta-malas parece ser um pouco maior. É de lado que o Pulse revela sua derivação do Argo, já que os desenhos das portas e colunas são idênticos. Visto assim, o SUV compacto pode ser confundido com uma versão aventureira do hatch, com suspensões elevadas e molduras nas caixas de rodas.



Na traseira, tampa do porta-malas mais vincada e as lanternas com o mesmo desenho das do Argo (foto: Fiat/Divulgação)



DIMENSÕES A Fiat ainda faz segredo dos dados técnicos do Pulse, mas já revelou que ele terá distância entre-eixos de 2,53m, ou seja, 1,1cm a mais que o Argo. As outras medidas não foram reveladas pela montadora, mas especula-se que serão bem próximas às do hatch. De acordo com a revista Auto Esporte, o Pulse terá 4,10m de comprimento, 1,76m de largura e 1,54m de altura, mas esses números não foram confirmados pela Fiat. Se as medidas forem essas, o SUV compacto tem 10cm a mais no comprimento, 4cm a mais na largura e 2cm a menos em altura, se for comparado ao Argo Trekking.





A distância entre-eixos do Pulse é menor do que as dos seus principais concorrentes: Volkswagen Nivus (2,56m), Caoa Chery Tiggo 3X (2,55m) e Honda WR-V (2,55m). Pode parecer pouco, mas dois ou três centímetros nessa medida pode significar melhoria no aproveitamento do espaço interno. Mas a Fiat garante que a plataforma do Pulse favorece o espaço na cabine, além de ter vários pontos reforçados para proporcionar mais segurança nas situações de impactos.





Um dos destaques do Fiat Pulse é o novo motor 1.0 12V GSE turbo flex, desenvolvido e produzido na fábrica de Betim, que terá potência aproximada de 130cv com etanol, e poderá ser associado a um câmbio automático de seis marchas, sempre nas versões de topo de linha. Já o 1.3 aspirado, que já é usado no Argo e tem potência de 109cv e 14,2mkgf de torque, será disponibilizado nas versões de entrada, com câmbio manual ou do tipo CVT.





A Fiat ainda não revelou imagens do interior do Pulse, mas acredita-se que terá novidades em relação ao Argo. O painel terá desenho diferenciado, mas mantendo a tela flutuante do sistema multimídia, de sete polegadas nas versões de entrada e 8,4 nas de topo de linha. A montadora revela que a conectividade do modelo será pelo Fiat Connect Me, plataforma de serviços conectados lançada na nova Toro, que pode ser acessada por smartphone, smartwatch e assistente virtual.





A lista de equipamentos do SUV compacto inclui alguns sistemas como frenagem automática de emergência e de manutenção de faixa, provavelmente disponibilizados somente nas versões de topo de linha. O novo modelo deverá trazer ainda o sistema E-Locker, que distribui a força entre as rodas do eixo dianteiro usando o sistema de tração e os freios. A lista inclui ainda controle de tração e estabilidade, rodas de liga leve, câmera de ré, sensores de estacionamento e chave presencial. Os preços do Pulse devem ficar entre R$ 80 mil e R$ 110 mil, sempre um pouco abaixo do Renegade, para evitar canibalização. Mas até o lançamento oficial, em setembro, a Fiat deverá revelar outros detalhes sobre o Pulse.