No período de um ano, carro mais barato do Brasil teve reajuste de até 26%

Mesmo sendo o carro mais barato do Brasil na atualidade, conteúdo de série do Mobi é escasso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 4/9/18)







Com cenário desfavorável (dólar “caro”, escassez de alguns componentes e uma interminável pandemia), o preço dos veículos novos disparou. Desde meados de 2020, estamos acompanhando o que parece ser uma briga entre Fiat Mobi e Renault Kwid para não serem o automóvel mais barato do país. Há cerca de um ano, os dois modelos custavam o mesmo preço: R$ 34.990. Logo, o Mobi subiu para R$ 36.990. A Renault não deixou por menos e, em setembro, jogou o Kwid a partir de R$ 37.490. No fim do mês seguinte, o Mobi já custava R$ 38.990, superando um Kwid que já tinha sido remarcado para R$ 38.690.

Também espartano, o Kwid é o segundo modelo mais em conta do país (foto: Renault/Divulgação)

No início de 2021, o Mobi já custava R$ 39.740, contra um Kwid um pouco mais barato, R$ 39.390. Os preços atuais desses modelos são R$ 43.990 para o Mobi e R$ 44.390 para o Kwid, encerrando até aqui esta corrida para não ser o modelo mais barato do Brasil. A título de comparação, no intervalo de um ano o Mobi ficou 25,7% mais caro, enquanto o Kwid sofreu reajuste de 26,8%. Naturalmente, a cada remarcação a versão de entrada desses modelos ganhou um ou outro equipamento, mas nada que chegue a impressionar, já que o pacote de itens de série desses modelos é bastante modesto.





CONTEÚDO Atual modelo mais barato do Brasil, o Fiat Mobi Easy 1.0 só custa mesmo os R$ 43.990 de tabela se for com a pintura em preto sólido. Nos itens de série, destaque para banco traseiro rebatível, para-sol com espelhos nos lados do motorista e passageiro, os obrigatórios airbags frontais e freios ABS, quadro de instrumentos com display digital de 3,5 polegadas, retrovisores com ajuste mecânico, rodas de aço com 14 polegadas e calotas. Sob o capô, o velho motor 1.0 Fire com até 75cv de potência e 9,9kgfm de torque.

Mobi e Kwid alcançaram o mesmo preço que modelos mais equipados, como Gol e HB20, tinham há três anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 4/9/18)

Já o Renault Kwid 1.0 custa R$ 44.390 apenas no branco sólido. Seus equipamentos de série trazem pré-disposição para rádio, airbags frontais e laterais, freios ABS, retrovisores com ajuste manual e rodas de 14 polegadas com calotas. O motor é o 1.0 de três cilindros, com até 70cv de potência e 9,8kgfm de torque, com baixo consumo de combustível e desempenho sofrível.





MAIS UM DEGRAU Esses modelos de entrada atingiram agora o preço médio que os compactos da prateleira de cima tinham em maio de 2018, portanto, há três anos. Apesar de compactos, esses modelos eram mais equipados, trazendo de série ao menos ar-condicionado, direção assistida e vidros elétricos dianteiros.

Naquela época, os cinco modelos mais em conta na sequência de Kwid e Mobi (que custavam, respectivamente, R$ 32.490 e R$ 34.690) eram: Chevrolet Onix 1.0 Joy (R$ 43.290), com aquela primeira carinha do modelo; Volkswagen Gol 1.0 Trendline (R$ 43.840), que não mudou nada; Hyundai HB20 1.0 Unique (R$ 43.990), da geração anterior; e os finados Ford Ka 1.0 S (R$ 44.780) e Nissan March 1.0 S (R$ 44.990).

Desses modelos, considerando apenas os que sobreviveram, o preço atual do Volkswagen Gol 1.0 é de R$ 60.260, aumento de 37,4% nos últimos três anos. Já a versão de entrada do Hyundai HB20, a Sense 1.0, custa hoje 59.290, remarcação de 34,7%. O Chevrolet Onix Joy é vendido atualmente na versão única 1.0 Black, a partir de R$ 59.460, incremento de 37,3% em relação ao preço praticado há três anos.