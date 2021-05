Jaguar Land Rover vai restaurar clássicos das marcas na fábrica de Itatiaia

Primeiro modelo que passou pela Clínica de Restauração da fábrica brasileira foi um Land Rover Defender 110, de 1996 (foto: Jaguar Land Rover/Divulgação)







A Jaguar Land Rover destinou área de 900 metros quadrados de sua fábrica em Itatiaia (RJ) para a restauração de veículos clássicos das duas marcas de origem inglesa. Além de agradar aos colecionadores de automóveis, a iniciativa pode ser uma boa estratégia para movimentar a planta, que hoje fabrica apenas um modelo, o Discovery Sport, ainda assim com percentual ínfimo de nacionalização.

Apesar de a iniciativa ser pioneira no Brasil, na Europa não é incomum ver veículos clássicos voltarem para a fábrica de onde saíram para receber um tratamento digno e continuar a contar a histórias de seus fabricantes pelas ruas por onde circulam. Na Inglaterra, a Jaguar Land Rover também conta com essa operação, denominada Classic, que já restaurou e preservou a autenticidade de dezenas de carros clássicos.

Local é capaz de receber até 12 veículos, contando com seis baias de oficinas individuais (foto: Jaguar Land Rover/Divulgação)

Já contamos aqui várias dessas histórias, como a restauração de 10 unidades da primeira geração do Range Rover Classic, de 1970, além da reconstrução de nove unidades do Jaguar XKSS destruídas durante um incêndio, em 1957, na fábrica inglesa de Browns Lane. Os veículos seriam exportados para a América do Norte.

A Clínica de Restauração Jaguar Land Rover abre as portas ao público ainda neste mês de maio com uma oficina capaz de receber até 12 veículos, contando com seis baias de oficinas individuais, área de desmontagem, oficina de motores e processos de pintura homologados pelos fabricantes. De acordo com a empresa, a estrutura ainda conta com um time especializado e dedicado à restauração minuciosa, que manterá a autenticidade de veículos antigos das marcas. O fácil acesso a equipamentos e peças originais é outra vantagem.

“Decidimos criar esta unidade para celebrar o passado de nossas marcas e dar um futuro glorioso aos veículos clássicos de nossos clientes. O local foi estrategicamente pensado, de modo que podemos contar com toda a estrutura e a experiência de nossa fábrica no Rio de Janeiro e oferecer um serviço com peças originais e genuínas da marca Jaguar Land Rover”, conta Oscar Neto, diretor da fábrica de Itatiaia.

O primeiro veículo restaurado na clínica foi um Defender 110 de 1996, que teve recuperada toda a parte exterior, o interior e a mecânica. Antes de começarem os serviços, a equipe da Jaguar Land Rover realizou uma conversa detalhada com o cliente para entender todas as particularidades do carro, sua história e as preferências na restauração, como parte do processo de preservação de cada carro.

“Entendemos que os modelos clássicos da Jaguar Land Rover têm histórias únicas e relacionadas a experiências vividas pelos seus donos. Esse trabalho cuidadoso de restauração também visa preservar essas histórias”, disse Wiliam Oliveira, gerente responsável pela Clínica de Restauração. A empresa também oferece aos interessados uma visita guiada à planta, incluindo às novas instalações voltadas à restauração.