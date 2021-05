Honda CR-V 2021 ganha um tapa no visual e novos equipamentos de assistência

A nova grade tem fundo preto e friso cromado que se estende até a base dos faróis full LED (foto: Fotos: Honda/Divulgação)



O Honda CR-V nunca foi um modelo com volume de vendas significativo no mercado brasileiro. Sempre registrou números tímidos, bem distantes dos outros modelos da marca. No ano passado, o CR-V ficou ausente no Brasil e agora retorna na linha 2021, trazendo discretas mudanças no visual e novos equipamentos, ampliando a segurança e sistemas de auxílio à condução. Mas o mais estranho é que o SUV vai ganhar em breve a sexta geração, que já está em testes no Japão e na Europa, e deve chegar como modelo 2022. Não seria o caso de esperar a virada para que o modelo retornasse ao Brasil?

As lanternas traseiras têm acabamento fumê e as saídas de escapamento agora são retangulares (foto: Honda/Divulgação)

Na verdade, o Honda CR-V 2021 que desembarca no mercado brasileiro já vinha sendo comercializado lá fora há algum tempo. Trata-se da quinta geração do SUV, produzido nos Estados Unidos, que será vendido por aqui apenas na versão Touring.

A central multimídia tem tela de sete polegadas, mas traz GPS nativo (foto: Honda/Divulgação)

O tapa no visual pode ser percebido na dianteira, com a nova grade em fundo preto e com friso cromado que se estende até a base dos faróis, que permanecem em full LED. O para-choque também é novo, com desenho mais robusto, e traz ampla entrada de ar inferior e um nicho emoldurado para os novos faróis de neblina em LED. As laterais não mudaram, exceto pelas novas rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas e novo friso cromado. O para-choque traseiro ganhou novo desenho e a tampa do porta-malas agora traz um friso dark chrome. Já as lanternas traseiras têm acabamento fumê e as saídas de escapamento agora são retangulares. O modelo ganhou ainda teto solar panorâmico, que traz mais luminosidade ao interior do SUV da Honda.





POR DENTRO As novidades estão presentes também no interior do CR-V, que teve o console central redesenhado, trazendo um novo sistema de bandeja retrátil, permitindo a acomodação de diferentes objetos. O SUV tem acabamento de qualidade, com detalhes em madeira no console central, painel principal e painéis das portas. No console, motorista e passageiro têm à disposição um carregador de celular por indução, sem fio, além de entradas USB reposicionadas.

E para quem valoriza um bom sistema de áudio, o Honda CR-V 2021 agora é equipado com subwoofer no porta-malas, totalizando nove alto-falantes. No painel, o ponto fraco é a central multimídia com tela tátil de apenas sete polegadas. Pelo preço, o SUV merecia mais. Mas o sistema traz GPS nativo e conectividade com smartphones, por meio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Outro detalhe é que o sistema de áudio passa a ter botão físico giratório para o controle de volume. O quadro de instrumentos tem tela digital de sete polegadas, com informações sobre o veículo na Driver Information Interface (DII), bem ao centro do painel. Mas o motorista tem a opção de ver as informações também no Head Up Display, bem à sua frente.

O pacote de equipamentos do modelo tem ainda partida elétrica remota do motor, ar-condicionado digital com duas zonas e saídas de ar traseiras, freio de estacionamento elétrico (Electric Parking Brake – EPB), com sistema Brake Hold, tomadas USB para recarga na traseira, banco do passageiro com regulagem elétrica de quatro funções e banco do motorista com oito ajustes elétricos e memória, sistema Walk Away Auto Lock (que tranca automaticamente o veículo quando o motorista se afasta) e a partida remota do motor, que permite que o motorista ligue o motor e o sistema de climatização a distância por meio do controle da chave.

Um dos destaques do Honda CR-V são as diferentes configurações do interior, que possibilitam ampliar o espaço para cargas. O porta-malas já tem bom volume em condições normais, mas com a segunda fileira de assentos rebatida, é possível carregar objetos de grandes dimensões, e ainda conta com tampa elétrica programável. Existe ainda a possibilidade de abertura do porta-malas sem o uso das mãos, bastando simular um chute sob um dos dois sensores de movimento no centro da traseira do veículo.





SEGURANÇA O CR-V 2021 tem como principal novidade o Honda Sensing, pacote de tecnologia de segurança e assistência ao condutor, já usado no sedã Accord. O pacote traz o Adaptive Cruise Control (ACC) com Low Speed Follow (LSF) – controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade –, Collision Mitigation Braking System (CMBS) com Forward Collision Warning (FCW) – sistema de frenagem para mitigação de colisão –, Lane Keeping Assist System (LKAS) – sistema de assistência de faixa –, o Road Departure Mitigation System (RDM) com Lane Departure Warning (LDW) – sistema para mitigação de evasão de pista, sistema de alerta de fadiga, seis airbags e sistema Isofix de fixação de cadeirinhas.





CONJUNTO MECÂNICO Nesse quesito, o CR-V 2021 não traz novidades. O modelo é equipado com o já conhecido motor turbo 1.5 litro DOHC, com injeção direta de combustível, quatro cilindros em linha e duplo controle de tempo de abertura das válvulas. O propulsor gera 190cv a 5.600rpm e 24,5kgfm de torque máximo entre 2.000rpm e 5.000rpm. O câmbio é automático do tipo CVT. O SUV é equipado com sistema de tração nas quatro rodas Real Time AWD, que atua de forma automática, sob demanda. O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e o preço sugerido é de R$ 264.900, exceto para os estados de São Paulo e Manaus. (EG)