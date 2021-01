Confira os sete modelos mais 'baratos' comercializados

Para muitas pessoas, o início do ano é tempo de colocar em prática os planos que ainda não foram realizados, como a compra do carro zero. Mas, com a economia afetada pela pandemia do novo coronavírus, que ajudou a aumentar ainda mais o índice de desemprego no país, fica cada vez mais difícil realizar esse sonho. Fizemos um levantamento sobre os preços dos modelos mais baratos à venda no mercado brasileiro e o resultado é surpreendente. Dos sete selecionados, os dois mais em conta estão próximos aos R$ 40 mil, valor que corresponde a 36,3 salários mínimos. E o mais caro ultrapassa um pouco os R$ 60 mil, confirmando que o cidadão comum precisa trabalhar muito para comprar um carro zero.

(foto: renault/divulgação)

RENAULT KWID No chamado segmento de entrada, temos os dois modelos mais baratos comercializados no Brasil. O mais em conta é o Renault Kwid, vendido na versão Life 1.0 por R$ 39.390. Trata-se de um hatch subcompacto espartano, com acabamento muito simples e lista de equipamentos modesta. Em teste crash realizado pelo Latin NCAP em 2017, o modelo recebeu três estrelas (em cinco) na proteção para adultos e crianças. Equipado com motor 1.0 flex de 70cv com etanol e câmbio manual, o pequeno hatch tem desempenho satisfatório.A lista de equipamentos do Kwid traz abertura interna do porta-malas, predisposição para rádio, alerta sonoro e visual do uso do cinto de segurança do motorista e passageiro, sistema de fixação de cadeiras infantis (Isofix), dois airbags laterais, indicador de troca de marcha, retrovisores com ajuste manual e rodas de aço de 14 polegadas com calotas de plástico.

(foto: Fiat/divulgação)

FIAT MOBI Por um pouco mais, exatos R$ 39.740, você pode colocar na sua garagem o Fiat Mobi na versão Easy 1.0 com câmbio manual. O modelo produzido em Betim também é bem simples e traz sob o capô um motor 1.0 EVO 8Vflex que desenvolve 75cv quando abastecido com etanol. Submetido ao teste de impacto do Latin NCAP também em 2017, o subcompacto recebeu apenas uma estrela na proteção para adultos e duas para crianças. O modelo da Fiat tem uma lista de equipamentos de série um pouco mais “recheada”, trazendo três apoios de cabeça no banco traseiro rebatível, terceira luz de freio (Brake-light), console central parcial com porta-copos, Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração), sinalização de frenagem de emergência (ESS), espelho no para-sol lados motorista e passageiro, faróis com mascara negra, follow me home, gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), airbag duplo e freios ABS com EBD, função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa (Lane Change), porta-malas com tapete em carpete, quadro de instrumentos com iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas, retrovisores externos com comando interno mecânico, revestimento interno em todas as colunas, rodas de aço de 13 polegadas com calotas integrais e pneus de baixa resistência à rolagem, tampa traseira do porta-malas em vidro estrutural, tomada 12V e válvula antirrefluxo de combustível.

(foto: edésio ferreira/em/d.a press)

FIAT UNO Mas se você achou os dois modelos muito simples e modestos em termos de equipamentos, e está disposto a gastar mais para ter um pouco mais de conforto, a opção seguinte é o Fiat Uno Attractive 1.0 flex com câmbio manual. A versão é vendida por R$ 47.490 e é equipada com motor 1.0 Fire de 75cv (etanol) e câmbio manual de cinco marchas. O hatch compacto cobra “um pouco mais caro” por trazer ar-condicionado, banco traseiro bipartido, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos com regulagem de altura, direção hidráulica, painéis de portas integrais revestidos parcialmente em tecido, quadro de instrumentos iluminado com conta-giros, Welcome Moving e computador de bordo (trip A), relógio e hodômetro (total e parcial) digitais, revestimento do porta-malas completo e ganchos de fixação de carga, rodas de aço de 14 polegadas com calotas integrais e pneus de alta aderência, travas elétricas das portas, trava automática das portas a 20km/h, e vidros dianteiros com comando elétrico, one touch e antiesmagamento.

(foto: ford/divulgação)

FORD KA Subindo para a faixa dos R$ 50 mil, chegamos ao compacto da Ford. O Ka na versão S 1.0 tem preço sugerido de R$ 51.990. É um carro que melhorou em alguns aspectos na última renovação, mas tirou nota zero no teste de impacto lateral do Latin NCAP. O modelo não tem airbags laterais e nem controle de estabilidade. O modelo tem motor três cilindros 1.0 flex, que desenvolve potência máxima de 85cv com etanol no tanque. Os destaques de sua lista de equipamentos de série são abertura elétrica do porta-malas, ajuste de altura do banco do motorista e coluna de direção, apoio de cabeça traseiro central, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, faróis dianteiros escurecidos, Ford Easy-Start, ABS com EBD, limpador e desembaçador do vidro traseiro, rodas de aço de 14 polegadas com calota integrada, trava elétrica das portas com controle remoto e vidros elétricos dianteiros.

(foto: gladyston rodrigues/em/d.a press)

VOLKSWAGEN GOL O velho guerreiro da marca alemã não poderia ficar de fora desta relação. Mas, apesar de ser um projeto pra lá de ultrapassado, que implora por renovação ou substituição, está entre os mais caros nesse segmento de modelos de entrada. A versão mais barata do VW Gol 1.0 tem preço sugerido de R$ 55.760 (pasmem!). É equipado com motor 1.0 flex de 84cv (etanol) com sistema E-Flex de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina. A última vez em que foi submetido a teste de impacto pelo Latin NCAP foi em 2010, quando recebeu três estrelas na proteção para adultos e duas para crianças. Mas na época as exigências eram mais brandas. A lista de equipamentos de série do VW Gol traz como destaques o alerta de frenagem de emergência, alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro com encosto rebatível e três apoios de cabeça, chave tipo canivete, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, três cintos de segurança traseiros de três pontos, desembaçador do vidro traseiro, direção hidráulica, lavador e limpador do vidro traseiro, limpador do para-brisa com temporizador, terceira luz de freio (brake light), rodas de aço de 14 polegadas com calotas, preparação para sistema de som com fiação, suporte para celular, tomada 12V no console central, travamento elétrico das portas e vidros dianteiros elétricos.

(foto: chevrolet/divulgação)

CHEVROLET JOY Subindo um pouco mais o “sarrafo”, chegamos ao hatch compacto da Chevrolet. O Joy (antigo Onix) na versão 1.0 Black tem preço de R$ 58.290. O modelo tem sob o capô o motor 1.0 flex, com potência máxima de 80cv (etanol), que atua em conjunto com câmbio manual de seis marchas. No teste de impacto realizado em 2017, o antigo Onix tirou nota zero na proteção para adultos e três estrelas na proteção para crianças. Sua lista de equipamentos de série traz alarme antifurto, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança traseiros de três pontos, ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão Isofix e Top Tether, luz de posição em LED, regulagem de altura dos faróis, ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD), faróis com mascara negra, rodas de aço de 15 polegadas com calotas escurecidas, abertura do porta-malas por controle remoto, ar-condicionado, chave tipo canivete, desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro, direção elétrica progressiva, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, trava elétrica da tampa de combustível, trava elétrica nas portas, vidro elétrico nas portas dianteiras, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, encosto de cabeça do banco traseiro para os três passageiros, preparação/fiação para instalação de rádio.

(foto: volkswagemt/divulgação)

VOLKSWAGEN UP! O pequeno hatch da marca alemã é a opção mais cara entre os modelos de entrada. Vendido somente na versão Xtreme, tem preço sugerido de R$ 60.090. É equipado com motor 1.0 TSI de 105cv, quando abastecido com etanol, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. E segurança é o ponto forte do VW up!. O modelo alcançou cinco estrelas na proteção para adultos e quatro para crianças no teste do Latin NCAP.Na lista de equipamentos de série do VW up!, destaque para ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luz de condução diurna (DRL), direção com assistência elétrica, sistema de alarme com comando remoto, sensor de estacionamento traseiro, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, dois apoios de cabeça no banco traseiro, quatro alto-falantes, dois tweeters, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, chave do tipo canivete com controle remoto, cintos de segurança traseiros de três pontos com retorno automático, co- luna de direção com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, encosto do banco traseiro rebatível, retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt down no lado direito, faróis de neblina, lavador, limpador e desembaçador traseiros, luzes indicadoras de direção integradas nos retrovisores, rack do teto, rodas de liga leve de 15 polegadas com pneus de baixa resistência à rolagem, sistema de som Composition Phone com função de dados na porta USB do suporte para celular, travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto), vidros dianteiros elétricos e volante multifuncional.