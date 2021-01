Confira os principais lançamentos previstos para o Brasil em 2021

Não serão só os SUVs que se destacarão no leque de lançamentos previstos para 2021 no mercado brasileiro. As principais marcas que atuam no país preparam novidades nos segmentos de hatches, sedãs e picapes, com reestilizações e modelos inéditos. O Grupo FCA também trará novidades mecânicas importantes: câmbio CVT para a picape Strada (aliado ao motor 1.3 Firefly) e o motor 1.0 Firefly turbo (com cerca de 120cv de potência e 20kgfm de torque) para o Jeep Renegade, que finalmente substitui o velho 1.8 E.torQ. Estes componentes também estão previstos para o Argo e o Cronos. E a Honda poderá





NOVO HONDA CITY

(foto: Honda/Divulgação)



Com a imagem extremamente desgastada por aqui, o Honda City está prestes a ganhar uma nova geração no Brasil. Além do novo visual, com porte mais agressivo, o sedã compacto também ganhará o motor 1.0 turbo, com 122cv e 17,3kgfm, e câmbio CVT. No conteúdo, o modelo finalmente passará a oferecer controles de tração e estabilidade.

JEEP GLADIATOR

(foto: Enio Greco/EM/D.A Press )



Em 2020 não foi possível, mas continuamos aguardando pela picape do Jeep Wrangler, a Gladiator. O modelo deve usar a motorização 3.6 litros V6 (a gasolina) de 289cv e 35,9kgfm.





NISSAN FRONTIER

(foto: Nissan/Divulgação)



A picape média fabricada na Argentina passa por reestilização, adotando um visual bem mais imponente, com grade alta e capô anabolizado. Na traseira, mudam as lanternas e a tampa da caçamba. O interior também receberá um “tapinha”. O motor continua sendo o 2.3 a diesel.





NOVO NISSAN SENTRA

(foto: Nissan/Divulgação)



Há quem defenda que a nova geração do Versa substituirá o Sentra no Brasil, mas, da forma que o sedã compacto chegou, esta não parece ser uma boa aposta. Por isso, a nova geração do sedã médio virá, sim, importada do México. Além do visual musculoso, o interior foi todo revisto. Como a marca decepcionou no novo Versa, melhor esperar pelo velho motor 2.0 aspirado com câmbio CVT para o novo Sentra.

















NOVOS HONDA FIT E CITY HATCH

(foto: fotos: Honda/Divulgação )



A nova geração do Fit, que em outros países é conhecido como Jazz, deu um salto tecnológico, o que dá para perceber olhando a “carinha” de nerd do monovolume. O modelo preservou as várias configurações dos bancos, mas a motorização é a nova 1.0 turbo, de 122cv e 17,3kgfm, com câmbio CVT. Mas pode ser que o modelo não venha. É que também existe a possibilidade de a Honda fabricar por aqui o interessante City hatch. Além de bonito, o compacto também tem os bancos modulares e a motorização 1.0 turbo.

















NOVO CITROËN C3

(foto: TeamBHP/Reprodução)



A nova geração do hatch compacto vai ganhar as linhas do C3 indiano. Como a marca foi eleita pelo Grupo PSA como a mais “popular” que a Peugeot, o modelo fabricado em Porto Real (RJ) receberá uma variante mais simples da nova plataforma. O modelo ainda dará origem a um sedã “suvinho”, só que mais à frente. O motor será o atual 1.6 aspirado, com opções de câmbio manual e automático.





RENAULT KWID





Lançado no Brasil em 2017, o Renault Kwid passará por uma reestilização. As mudanças não serão radicais, alcançando a grade frontal, faróis, para-choques e tampa do porta-malas.

O interior ganhará acabamento ligeiramente melhor. O conjunto mecânico continua igual.

TOYOTA YARIS





Duplinha bastante “sem sal”, Yaris hatch e sedã ganham reestilização que deve compreender faróis e grade. O interior terá uma melhora no acabamento, para tentar justificar o preço elevado. O conjunto mecânico permanece com o motor 1.5 e câmbio CVT.

FIAT TORO





A picape de porte intermediário terá as linhas atualizadas, assim como o interior, que ganha a telinha da central multimídia no formato vertical, como um tablet. Mas o que será comemorado mesmo é a adoção do motor 1.3 Firefly turbo, de até 180cv, e câmbio CVT.