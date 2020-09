Chevrolet lança Onix RS e Onix Plus Midnight, por R$ 75.590 e R$ 81.390, respectivamente

O sedã Onix Plus ganha a série especial Midnight e o hatch a versão esportivada RS (foto: Chevrolet/divulgação)

A General Motors apresenta a linha 2021 com algumas novidades, entre elas o Onix RS, versão “esportivada” do hatch, e o Onix Plus Midnight, série especial do sedã com proposta “sofisticada”. Na prática, ambos trazem o mesmo conjunto mecânico e alguns adereços para se diferenciar das demais versões. Os dois modelos estarão à venda nas concessionárias da marca a partir da 1ª quinzena de outubro. Outra novidade da linha 2021 é que todos os modelos da marca passam a contar com o sistema multimídia Mylink com tela de oito polegadas. modificações aparecem na dianteira, com grade do tipo colmeia pintada em preto, trazendo a gravata, símbolo da marca, escurecida e a sigla RS em vermelho.

(foto: Chevrolet/divulgação)

O para-choque dianteiro ganhou um spoiler e os faróis trazem máscara negra, luz diurna DRL e moldura em preto brilhante. As saias laterais passam a impressão que o carro está mais baixo, mas não foram feitas modificações nas suspensões. A versão traz ainda o teto pintado em preto, rodas de liga leve escurecidas de 16 polegadas e aerofólio traseiro elevado também na mesma cor.

O interior tem o acabamento todo escurecido, com detalhes em vermelho nos bancos e no painel (foto: Chevrolet/divulgação)

INTERIOR Por dentro, o Onix RS se diferencia pelos bancos com desenho esportivo, revestidos com acabamento premium e costura em vermelho, mesma cor de detalhes no painel. A proposta esportiva está presente também no volante de base reta, os ponteiros dos instrumentos do painel em LED vermelho e o revestimento do teto e colunas de portas todo em preto. A central multimídia é a Mylink com a nova tela tátil de oito polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

O Onix Plus Midnight tem a carroceria toda pintada em preto, sem detalhes cromados (foto: Chevrolet/divulgação)

MOTOR A versão RS do Onix é equipada com o motor 1.0 turbo, três cilindros, que desenvolve 116cv e 16,8kgfm de torque máximo e está longe de proporcionar desempenho esportivo. Questionada sobre a recusa em optar pelo motor 1.2 turbo, com mais de 130cv e quase 20kgfm de torque, a GM afirmou que o 1.0 turbo atualmente está em mais da metade do volume vendido do Onix, “indicando que o cliente está satisfeito com o propulsor”. Além disso, a GM se aproveita da tributação diferenciada para modelos com motor até 1.0 litro, tornando o preço mais competitivo.

O traje esporte fino do sedã compacto inclui rodas de liga leve escurecidas de 16 polegadas (foto: Chevrolet/divulgação)

O Onix RS tem apenas a opção do câmbio automático de seis marchas, que permite trocas sequenciais somente na própria alavanca. A versão não traz as aletas atrás do volante nem como opcional. A GM informa que não optou por dar a opção do câmbio manual para a versão por entender que o automático se adapta ao estilo de condução de cada motorista, além de ter caído no gosto popular. Atualmente, de acordo com a GM, cerca de 60% dos Onix vendidos saem de fábrica com a transmissão automática.

Com esse conjunto mecânico, o Onix RS acelera até 100km/h em 10,1 segundos. Com seus 1.085kg de peso, o Onix apresenta consumo de 10,1km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada, com gasolina. Com etanol, são 8,3km/l na cidade e 12km/l na estrada, de acordo com medição feita pelo Inmetro. A GM afirma que o modelo será vendido em versão única, sem opcionais. Mas, conferindo a tabela da linha 2021, constata-se que o modelo tem três opções de cores e a única sem custo é a preto ouro negro. Se o cliente optar por branco Summit vai pagar mais R$ 750, e se for vermelho Carmin, R$ 1.600.

A série especial Midnight tem o acabamento interno todo em preto (foto: Chevrolet/divulgação)

ESPORTE FINO A outra novidade da linha 2021 da Chevrolet é o Onix Plus Midnight, série especial que tem como base a versão Premier e que já está disponívem na S10, Tracker e Equinox. O principal atrativo é o acabamento todo em preto tanto na carroceria quanto no interior. Todos os cromados foram substituídos por elementos escurecidos. A gravata e a grade dianteira do tipo colmeia são pintadas em preto e os faróis com projetor têm máscara negra e luz diurna DRL em LED. As rodas de 16 polegadas são escurecidas, completando o visual externo no estilo “esporte fino”.

Por dentro, o Onix Plus Midnight traz volante multifuncional com revestimento premium. O acabamento interno é todo em preto, mesma cor do revestimento dos bancos. O pacote de itens de série inclui acendimento automático dos faróis, câmera de ré e bancos dianteiros com desenho diferenciado. O conjunto mecânico é o mesmo do Onix RS, com motor 1.0 turbo e câmbio automático de seis velocidades.

A GM informa que a versão RS e a série especial Midnight devem ir para outros modelos da gama, assim como o sistema multimídia MyLink com tela de oito polegadas. A expectativa da montadora é de que as novas opções representem de 5% a 10% do volume de vendas dos modelos.