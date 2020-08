Tapa no visual e mais conteúdo

Para comemorar os 25 anos da S10 no Brasil, a Chevrolet lança a linha 2021 da picape, que chega ao mercado com visual renovado, novo pacote de conteúdo e motor turbodiesel recalibrado. A lista de equipamentos traz seis airbags de série para todas as versões, mas a S10 passa a contar também com Wi-Fi nativo e sistema de frenagem de emergência. Os preços variam de R$ 125.390 a R$ 213.290.





A Chevrolet S10 é o segundo modelo mais vendido no segmento de picapes médias no mercado brasileiro, ficando atrás apenas da Toyota Hilux. Em 2019, a S10 garantiu 15,19% de participação no mercado, com 32.161 unidades emplacadas, enquanto a Hilux alcançou 19,09%, com 40.419 unidades vendidas. De janeiro a junho deste ano, a picape da Toyota continua na frente, com 14.324 unidades emplacadas, contra 9.575 da S10.

Versão topo de linha High Country tem visual diferenciado e grade escura com nome Chevrolet em relevo (foto: Chevrolet/Divulgação)

Para tentar alcançar a ponta do ranking no segmento, a linha 2021 da picape Chevrolet chega trazendo algumas novidades para fisgar a clientela. A começar pelo visual renovado, que segue os traços da linha de utilitários globais da Chevrolet. Na versão topo de linha High Country, a principal modificação está na grade frontal toda escura, que traz o nome Chevrolet em relevo e em destaque, e a gravata dourada em tamanho reduzido e deslocada para o lado. O desenho do para-choque dianteiro também é novo, com aplique central e moldura na parte inferior, mas principalmente com ganho no ângulo de ataque, que passou de 27 para 29 graus.





Os faróis com LED têm o mesmo desenho, assim como o capô. Já os faróis auxiliares passaram para uma posição mais elevada, otimizando a iluminação em situações de off-road. A versão 0 High Country traz ainda novas rodas esportivas de aro 18 polegadas, com bordas usinadas e o centro e os raios em preto brilhante. A tampa da caçamba agora conta com amortecedor, tornando o manuseio mais leve, mas é oferecido como acessório.

Picape tem versões com pacotes de equipamentos e preços variados

Já as versões LS, Advantage, LT e LTZ também trazem modificações estéticas, mas com a grade com elementos cromados e a gravata dourada da Chevrolet no centro, além de rodas específicas. As versões equipadas com câmera de ré têm a imagem projetada na tela da central multimídia. E o motorista pode acionar temporariamente a câmera traseira com a picape em movimento para checar o reboque. O modelo traz controle eletrônico de oscilação do trailer, sistema capaz de identificar instabilidade dinâmica da carreta e frear seletivamente as rodas da picape.





Uma das principais novidades da nova Chevrolet S10 é o Wi-Fi nativo, que conta com antena para amplificar o sinal, aumentando a velocidade de transmissão de dados. O sistema está associado à nova geração da multimídia MyLink3, com projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play.





SEGURANÇA





Além de trazer seis airbags de série para todas as versões, a nova S10 ganhou reforços estruturais na carroceria, ficando até 20% mais resistente em caso de impacto. Mas a picape traz ainda alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa e controle eletrônico avançado de estabilidade e tração. O destaque fica por conta do sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco de colisão com o veículo que trafega à frente ou um pedestre que esteja cruzando a dianteira. O sistema funciona estando a picape em velocidades entre 8km/h a 80km/h, podendo até evitar um acidente, intensificando a frenagem em caso de necessidade. Completa o pacote de itens de segurança o sistema Isofix e Toptether para fixação de cadeirinha infantil nas versões de cabine dupla.

Destaque no interior para o sistema multimídia MyLink3 e Wi-Fi





NOVO TURBO





O motor 2.8 a diesel chega à linha 2021 com uma nova turbina, a mesma que equipa a picape Chevrolet Colorado norte-americana. O novo componente deixa as acelerações mais progressivas, garantindo arrancadas e retomadas de velocidade mais ágeis. A engenharia recalibrou o motor de 200cv 51kgfm de torque. Com isso, a aceleração até 100km/h ficou 0,2s mais rápida, passando para 10,1s no modelo equipado com transmissão automática (AT6). A redução no consumo de combustível varia de 3% a 10%, dependendo da configuração e da condição.





A nova Chevrolet S10 será vendida nas opções cabine simples, cabine dupla e chassis cab, nas versões de acabamento LS, Advantage, LT, LTZ e High Country). As opções de motorização são a 2.5 flex e 2.8 Turbodiesel, com transmissão manual de seis marchas ou automática de seis velocidades, e tração 4x2 e 4x4. As opções de cores externas são: branco Summit, cinza Graphite, prata Switchblade, preto Ouro Negro, vermelho Edible Berries e as inéditas cinza Topázio e azul Eclipse.













PREÇOS:

» S10 Advantage 2.5 Ecotec 4×2 (manual) R$ 125.390

» S10 LT 2.5 Ecotec (AT6) 4×2 R$ 141.990

» S10 LTZ 2.5 Ecotec (AT6) 4×2 R$ 146.790

» S10 LTZ 2.5 Ecotec (AT6) 4×4 R$ 156.690

» S10 LS 2.8 Diesel 4×4 (manual) R$ 169.200

» S10 LT 2.8 Diesel 4×4 (AT6) R$ 187.590

» S10 LTZ 2.8 Diesel 4×4 (AT6) R$ 206.190

» S10 2.8 High Country 4×4 (AT6) R$ 213.290