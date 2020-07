Renascimento de um ícone ou a perda de sua alma?

O novo Land Rover Defender chega como opção para quem procura um veículo para um fora de estrada mais extremo, mas, invés de motorização a diesel, traz um 2.0 turbo a gasolina de 300 cv associado a um câmbio automático de oito velocidades (foto: Land Rover/Divulgação)

Apresentada no Salão de Frankfurt de 2019, a quinta geração do Land Rover Defender chega às concessionárias brasileiras nesta segunda quinzena de julho. Porém, como substituir à altura um modelo cultuado justamente por suas características rústicas, se tornando um veículo extremamente sofisticado e caro? Bom, esta tarefa cabe ao fabricante britânico. Vamos aos detalhes do novo Defender para ver se você se convence.

Umas das muitas coisas que mudaram é o posicionamento do Defender dentro da gama da Land Rover. Se antes ele era a porta de entrada em termos de valores, agora, vendido a partir de R$ 400.750, passa a ser opção para quem quer um veículo para o fora de estrada extremo.

Por enquanto, o Defender chega apenas com a carroceria alongada 110. Por mais R$ 14.300, qualquer versão ganha terceira fileira de assentos, passando a levar sete pessoas. O interior tem quadro de instrumentos digital configurável de 12,3 polegadas. O painel tem muita personalidade, com linhas limpas e orientação horizontal, onde se destacam a alavanca de câmbio elevada, ao lado dos comandos da climatização.

Outro questionamento foi a oferta exclusiva do motor 2.0 turbo a gasolina, com 300cv de potência e 40,8kgfm de torque (disponíveis já aos 1.500rpm), que trabalha em conjunto com o câmbio automático de oito marchas. O que falar para o cliente acostumado com um motor a diesel combinado com câmbio manual?

É que, diferente do que fez com o design, a Land Rover rompeu com toda a tradição, com toda a raiz do Defender, em tudo aquilo que você não consegue enxergar. O novo jipinho de luxo mergulhou profundo na tecnologia. Sua construção é em monobloco de alumínio, e não mais sobre chassi. Ainda assim, o fabricante garante que esta é a carroceria mais resistente que já produziu, 10 vezes mais rígida do que o Defender anterior.

A tração 4x4 é permanente e pode ser dosada com mais eficiência pelo sistema eletrônico Terrain Response 2, que pode ser configurado automaticamente conforme o terreno ou até mesmo com os ajustes individuais do motorista. Ou seja, esqueça aquelas alavancas para acionar 4x4 e reduzida.

A suspensão a ar é capaz de se adaptar automaticamente às condições do piso e condução do motorista, proporcionando maior controle e conforto. No off road, a suspensão pode elevar a carroceria em até 14,5cm. Para transpor os obstáculos, a altura em relação ao solo é de 29,1cm, os ângulos de entrada e saída são respectivamente 38 graus e 40 graus, enquanto o ângulo de rampa é de 28 graus. A capacidade de travessia de trechos alagados é de 90cm.