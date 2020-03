Sem perder a majestade

(foto: vokswagen/divulgação)







A divulgação dos emplacamentos de fevereiro, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), confirma que a família Onix continua com as vendas em ritmo alucinante. Ao longo do mês, o Chevrolet Onix acrescentou mais 17.652 unidades para liderar o acumulado do ano, totalizando 35.115 vendas. Já o sedã Onix Plus emplacou 9.123 unidades em fevereiro e se firma como o segundo automóvel mais vendido do país, totalizando 17.844 veículos. Vale lembrar que o emplacamento desses modelos considera suas duas gerações, que são vendidas simultaneamente.

Em fevereiro, o Hyundai HB20 ficou em terceiro lugar, com 8.402 unidades, ficando à frente do Ford Ka, que, na quarta colocação, somou 8.183 emplacamentos. Porém, no acumulado do ano, o Ka está em terceiro, com 15.517 unidades vendidas, enquanto o HB20 tem 14.956 emplacamentos.

Outra disputa é travada entre o Volkswagen Gol e o Renault Kwid. O Gol foi o quinto mais emplacado de fevereiro, com 5.944 unidades. Com 5.813 unidades, o Kwid ficou em sétimo no mês. Porém, no somatório do ano, é o modelo da Renault que detém a quinta colocação (com 12.552 unidades), seguido pelo da Volkswagen (que teve 11.974 emplacamentos).

O Fiat Argo foi o sexto mais emplacado de fevereiro, com 5.917 unidades, enquanto seu rival Volkswagen Polo ficou em oitavo, com 5.517. Mas, ao longo do ano, o Polo está melhor, tendo somado 11.110 unidades, em sétimo no ranking dos automóveis. Já o Argo vem em seguida, com 10.710 unidades vendidas no mercado nacional.

Não chega a ser uma surpresa, mas o Volkswagen T-Cross finalmente entra nos “10 mais” da Fenabrave, tendo ficado em nono lugar em fevereiro, com 5.374 emplacamentos. O SUV compacto ficou acima do Jeep Renegade, que vem em seguida, com 5.354 unidades. Mas, no total de vendas do ano, o Renegade é o utilitário-esportivo mais vendido, classificado em nono, com 9.678 unidades, seguido pelo seu irmão maior Compass, com 8.996 emplacamentos. Na classificação geral, o T-Cross está em 13º, somando 8.712, logo abaixo do Nissan Kicks, que tem 8.770 unidades.

Ainda merece destaque nesse ran- king dois modelos comerciais da Fiat. A Strada soma ao longo do ano 10.609 unidades, o suficiente para estar em nono lugar entre os automóveis. Vale lembrar que a segunda geração da picape está prestes a ser lançada, mas seu ritmo de vendas continua bom. Com um total de 9.774 emplacamentos, a Fiat Toro estaria em décimo entre os automóveis, mas esses modelos têm uma classificação paralela entre os comerciais leves.

Outra reação que precisa ser registrada é a do Honda Civic. É que, em janeiro, ele foi superado pelo Chevrolet Cruze: 1.739 contra 1.589 emplacamentos. Mas em fevereiro o Civic registrou 1.910 unidades, contra 1.131 do Cruze, totalizando 3.499 vendas ao longo do ano e retomando a segunda colocação entre os sedãs médios, seguido pelo Cruze, com 2.870 unidades.