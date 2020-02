Acabamento interior tem couro nos bancos, painéis e portas, além de tela com 8 polegadas; banco traseiro oferece relativo conforto para três passageiros; porta-malas tem bom espaço, além de compartimento para objetos pequenos e o estepe de uso temporário (foto: Adriano Sant'Ana/EM/D.A Press)







O utilitário-esportivo vem equipado com MyLink, que funciona a partir de uma tela tátil de 8 polegadas. O destaque do sistema multimídia é a navegação por GPS. Já a telefonia tem leitor de SMS. Além dos botões no volante, as principais funcionalidades podem ser comandas por voz. Também é possível espelhar o smartphone na tela do veículo pelo Android Auto ou Apple CarPlay (por cabo USB). As mídias são rádio, Bluetooth (com streaming), entrada USB e auxiliar. O modelo também conta com os serviços OnStar de conveniência, segurança e emergência.

FICHA TÉCNICA





MOTOR

Dianteiro, quatro cilindros, 1.490cm³ de cilindrada, 16V, turbo, a gasolina, com injeção direta de combustível, que desenvolve potência máxima de 172cv a 5.600rpm e torque máximo de 27,8kgfm a 4.500rpm





TRANSMISSÃO

Tração dianteira e câmbio automático

de seis velocidades





SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, McPherson, com barra estabilizadora; e traseira independente,

tipo multilink / 7,5 x 19 polegadas

(alumínio) / 235/50 R19





DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





FREIOS

A discos na dianteira e na traseira, com sistema ABS e distribuição da força de frenagem (EBD)





CAPACIDADES

Tanque de combustível, 56 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 494kg

EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais e de cortina; alarme; alerta de pressão dos pneus; controle de estabilidade e tração; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis; freios com ABS, e EBD; rack de teto; assistente de partida em aclive; câmera de ré; abertura das portas e partida através de sensor de aproximação na chave; controlador de velocidade de cruzeiro; banco do motorista com regulagem elétrica; ar-condicionado de dupla zona e dutos de ar para o banco traseiro; volante com regulagem em altura e profundidade; sistema multimídia Chevrolet MyLink; faróis de xênon; rodas de alumínio de 19 polegadas'; e pacote Midnight.









OPCIONAL

Não há.

